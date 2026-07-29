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Qué dicen en los pasillos de Casa Rosada ante el reclamo de Cristina Kirchner en la ONU por la Causa Vialidad: la reacción del Gobierno

En Balcarce 50 tomaron la decisión de no encarar una ofensiva internacional tras la presentación de la expresidenta por Vialidad y dejar que el trámite siga su cauce administrativo. Sin embargo, en el plano electoral, la mesa chica de Javier Milei celebra la centralidad de CFK para ordenar el escenario de cara a 2027.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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La reacción del Gobierno tras el reclamo de Cristina Kirchner en la ONU por la Causa Vialidad.
La reacción del Gobierno tras el reclamo de Cristina Kirchner en la ONU por la Causa Vialidad.
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Frente a la movida internacional desplegada por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Gobierno nacional optó por una estrategia de absoluta distancia institucional. En los pasillos de Casa Rosada, resolvieron no promover acciones diplomáticas preventivas ni encender las alarmas en Cancillería limitándose a esperar si el organismo con sede en Ginebra efectúa algún pedido de informe al Estado argentino.

“Es libre de hacer lo que crea que tiene que hacer”, le sintetizaron a TN desde los despachos oficiales sobre el reclamo impulsado por la exmandataria tras la confirmación de su condena en la Causa Vialidad. En el Poder Ejecutivo argumentan que el planteo forma parte de las herramientas procesales a las que cualquier ciudadano tiene derecho y que por el momento no requiere una respuesta política del Gabinete.

De hecho, la única voz oficial que se pronunció sobre el tema fue la del canciller Pablo Quirno, quien enmarcó la presentación de la expresidenta dentro de la interna del Partido Justicialista. “Ha sido juzgada y condenada. Hay un armado en el que, mientras ellos no definen candidatos, quieren volver al poder para seguir haciendo lo que hicieron y, encima, indultar a Cristina”, advirtió el funcionario en declaraciones radiales.

Por qué el oficialismo dice que le conviene la centralidad de Cristina

Más allá del terreno técnico-jurídico donde el Gobierno desestimó reparar en la incorporación del abogado brasileño Rafael Valim a la defensa de Kirchner, el gabinete de asesores de Javier Milei sigue con atención el impacto político de la medida. En la Casa Rosada no ocultan la conveniencia táctica de que la expresidenta mantenga el control del relato en la oposición.

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“Gran candidata”, ironizaron desde el entorno presidencial. La frase no alude a una viabilidad legal para las urnas -dada la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada por la Justicia argentina-, sino a la efectividad de contar con una figura de alto contraste para polarizar el electorado en el próximo turno presidencial.

Asunción de Javier Milei. Foto: Reuters.
Cristina Fernández de Kirchner y Javier Milei. Foto: Reuters

En los cálculos del oficialismo, la permanencia de Cristina Kirchner en la primera línea pública ofrece varios beneficios estratégicos:

  • Contraste de modelos: permite a Milei confrontar directamente su agenda de superávit fiscal, desaceleración inflacionaria y desregulación económica contra el modelo estatal y los expedientes judiciales del kirchnerismo.
  • Bloqueo a la renovación: la prominencia de la exmandataria obtura el surgimiento de liderazgos peronistas moderados y condiciona el armado de listas en las provincias.
  • Fidelización del voto propio: consolida la base electoral de La Libertad Avanza ante la amenaza del retorno del proyecto opositor.

Por lo pronto, la indicación de la Jefatura de Gabinete a los voceros oficiales es no sobreactuar el caso judicial ante los micrófonos y mantener la atención pública fija en el paquete de reformas económicas y los datos de la macroeconomía.

GobiernoJavier MileiCristina Fernández de KirchnerCausa Vialidad
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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