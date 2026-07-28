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Santos 4 - 2 UCV: así fue la victoria en la Copa Sudamericana 2026

Terminó el partido en Urbano Caldeira da Vila Belmiro.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Santos vs Universidad Central de Venezuela por la Copa Sudamericana 2026.
Santos vs Universidad Central de Venezuela por la Copa Sudamericana 2026. Foto: Canal26.com
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¡Y se acabó! Historia contada en el estadio Urbano Caldeira da Vila Belmiro de Santos: Santos 4 - 2 UCV.

Santos vs UCV por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo

95´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Santos y UCV por Copa Sudamericana 2026.

94´ Goool de Santos

¡Testazo letal! Ronielson da Silva Barbosa anota para Santos tras conectar un cabezazo.

94´ Córner para Santos

Ejecuta el tiro de esquina Neymar.

93´ Fuera de juego en UCV

Posición adelantada de Francisco Solé.

93´ Córner para UCV

Ejecuta el tiro de esquina Francisco Solé.

91´ Fuera de juego en UCV

Posición adelantada de Daniel Carrillo.

90´ Saque de arco para UCV

Desde el fondo la pone en juego Giancarlo Schiavone.

90´ Tiro en el palo de Santos

¡Estuvo a centímetros! El disparo de Ronielson da Silva Barbosa pega en el palo.

89´ Saque de arco para UCV

Desde el fondo la pone en juego Giancarlo Schiavone.

89´ ¡Tiro desviado de Santos!

Disparo de Gabriel Barbosa y el remate se va afuera.

88´ Córner para Santos

Ejecuta el tiro de esquina Gabriel Vinicius Menino.

88´ Saque de arco para Santos

Desde el fondo la pone en juego Gabriel Brazão.

87´ ¡Tiro desviado de UCV!

Disparo de Juan Camilo Zapata y el remate se va afuera.

81´ Saque de arco para UCV

Desde el fondo la pone en juego Giancarlo Schiavone.

81´ Cambio en UCV

Entra Williams Velásquez y sale Vicente Rodríguez.

80´ ¡Tiro desviado de Santos!

Disparo de Gabriel Barbosa y el remate se va afuera.

80´ Saque de arco para UCV

Desde el fondo la pone en juego Giancarlo Schiavone.

79´ ¡Tiro desviado de Santos!

Disparo de Ronielson da Silva Barbosa y el remate se va afuera.

78´ Córner para Santos

Ejecuta el tiro de esquina Neymar.

78´ ¡Santos se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Igor Vinícius de Souza fue bloqueado por Daniel Carrillo.

78´ ¡Tiro desviado de Santos!

Disparo de Igor Vinícius de Souza y el remate se va afuera.

75´ Saque de arco para Santos

Desde el fondo la pone en juego Gabriel Brazão.

75´ Cambio en Santos

Entra Ronielson da Silva Barbosa y sale Álvaro Barreal.

75´ Cambio en Santos

Entra Igor Vinícius de Souza y sale Benjamín Rollheiser.

74´ ¡Tiro desviado de UCV!

Disparo de Francisco Solé y el remate se va afuera.

73´ ¡UCV se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Juan Camilo Zapata fue bloqueado por Lucas Veríssimo.

72´ Cambio en UCV

Entra Roberto Sarli y sale Edwin Mosquera.

71´ Gooool de UCV

Gonzalo Mottes marca para UCV con asistencia de Edwin Mosquera.

71´ Córner para UCV

Ejecuta el tiro de esquina Edwin Mosquera.

71´ ¡UCV se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Juan Camilo Zapata fue bloqueado por Gabriel Brazão.

70´ Saque de arco para UCV

Desde el fondo la pone en juego Giancarlo Schiavone.

69´ ¡Tiro desviado de UCV!

Disparo de Edwin Mosquera y el remate se va afuera.

66´ ¡Santos se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Gabriel Vinicius Menino fue bloqueado por Gonzalo Mottes.

64´ Gooool de Santos

Gabriel Vinicius Menino marca para Santos.

64´ ¡Santos se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Gabriel Barbosa fue bloqueado por Giancarlo Schiavone.

63´ Cambio en UCV

Entra Alexander González y sale Samuel Sosa.

63´ Cambio en UCV

Entra Daniel De Sousa y sale Williams Lugo.

63´ ¡Tiro desviado de UCV!

Disparo de Vicente Rodríguez y el remate se va afuera.

60´ Fuera de juego en Santos

Posición adelantada de Neymar.

59´ Córner para Santos

Ejecuta el tiro de esquina Neymar.

59´ Córner para Santos

Ejecuta el tiro de esquina Neymar.

59´ ¡Santos se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Álvaro Barreal fue bloqueado por Giancarlo Schiavone.

56´ Fuera de juego en Santos

Posición adelantada de Gabriel Barbosa.

55´ Goool de Santos

¡Testazo letal! Gabriel Barbosa anota para Santos tras conectar un cabezazo.

54´ Saque de arco para UCV

Desde el fondo la pone en juego Giancarlo Schiavone.

51´ ¡Tiro desviado de Santos!

Disparo de Gabriel Barbosa y el remate se va afuera.

45´ Cambio en Santos

Entra Gabriel Bontempo y sale Adonis Frías.

49´ Córner para UCV

Ejecuta el tiro de esquina Francisco Solé.

48´ Saque de arco para Santos

Desde el fondo la pone en juego Gabriel Brazão.

48´ ¡UCV se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Samuel Sosa fue bloqueado por Gabriel Brazão.

45´ Cambio en Santos

Entra Lucas Veríssimo y sale Willian Souza Arão da Silva.

45´ Cambio en Santos

Entra Neymar y sale Miguel Terceros.

45´ Cambio en UCV

Entra Daniel Carrillo y sale Yohan Cumaná.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el Urbano Caldeira da Vila Belmiro!

Resumen estadístico del primer tiempo.

49´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Urbano Caldeira da Vila Belmiro! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

47´ Tarjeta amarilla para UCV

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Williams Lugo.

46´ Saque de arco para UCV

Desde el fondo la pone en juego Giancarlo Schiavone.

42´ ¡Tiro desviado de Santos!

Disparo de Miguel Terceros y el remate se va afuera.

42´ ¡UCV se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Vicente Rodríguez fue bloqueado por Gabriel Brazão.

41´ Saque de arco para UCV

Desde el fondo la pone en juego Giancarlo Schiavone.

41´ ¡Tiro desviado de Santos!

Disparo de Miguel Terceros y el remate se va afuera.

40´ ¡Santos se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Álvaro Barreal fue bloqueado por Francisco Solé.

40´ ¡Tiro desviado de Santos!

Disparo de Gabriel Barbosa y el remate se va afuera.

38´ Gooool de Santos

Miguel Terceros marca para Santos con asistencia de Christian Oliva.

38´ Saque de arco para Santos

Desde el fondo la pone en juego Gabriel Vinicius Menino.

37´ ¡Tiro desviado de UCV!

Disparo de Juan Camilo Zapata y el remate se va afuera.

36´ Saque de arco para UCV

Desde el fondo la pone en juego Giancarlo Schiavone.

36´ ¡Tiro desviado de Santos!

Disparo de Gabriel Barbosa y el remate se va afuera.

35´ Saque de arco para Santos

Desde el fondo la pone en juego Gabriel Brazão.

34´ ¡Tiro desviado de UCV!

Disparo de Francisco Solé y el remate se va afuera.

33´ ¡UCV se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Vicente Rodríguez fue bloqueado por Gabriel Brazão.

33´ ¡Santos se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Miguel Terceros fue bloqueado por Giancarlo Schiavone.

28´ Tarjeta amarilla para UCV

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Francisco Solé.

24´ Saque de arco para UCV

Desde el fondo la pone en juego Giancarlo Schiavone.

22´ ¡Tiro desviado de Santos!

Disparo de Christian Oliva y el remate se va afuera.

16´ ¡UCV se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Edwin Mosquera fue bloqueado por Gabriel Brazão.

13´ ¡Santos se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Gabriel Barbosa fue bloqueado por Giancarlo Schiavone.

12´ Saque de arco para UCV

Desde el fondo la pone en juego Giancarlo Schiavone.

12´ ¡Tiro desviado de Santos!

Disparo de Álvaro Barreal y el remate se va afuera.

10´ Fuera de juego en Santos

Posición adelantada de Gabriel Barbosa.

10´ Córner para Santos

Ejecuta el tiro de esquina Benjamín Rollheiser.

9´ ¡Santos se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Álvaro Barreal fue bloqueado por Giancarlo Schiavone.

5´ Fuera de juego en Santos

Posición adelantada de Gabriel Barbosa.

4´ Córner para UCV

Ejecuta el tiro de esquina Francisco Solé.

2´ Fuera de juego en Santos

Posición adelantada de Álvaro Barreal.

0´ Gooool de UCV

Samuel Sosa marca para UCV.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Urbano Caldeira da Vila Belmiro, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Santos y UCV por la Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Carlos Benítez.

Formación confirmada de Santos

Titulares

  • (77) Gabriel Brazão
  • (26) João Ananias
  • (31) Gonzalo Escobar
  • (98) Adonis Frías
  • (25) Gabriel Menino
  • (22) Álvaro Barreal
  • (28) Christian Oliva
  • (32) Benjamín Rollheiser
  • (15) Willian Arão
  • (30) Miguel Terceros
  • (9) Gabriel Barbosa

Suplentes

  • (1) Diógenes Vinicius
  • (18) Igor Vinícius
  • (14) Luan Peres
  • (4) Lucas Veríssimo
  • (81) Samuel Pierri
  • (16) Thaciano
  • (5) João Schmidt
  • (49) Gabriel Bontempo
  • (11) Rony
  • (10) Neymar
  • (7) Robinho Júnior
  • (21) Moisés

Entrenador: Cuca

Formación confirmada de UCV

Titulares

  • (1) Giancarlo Schiavone
  • (24) Yohan Cumaná
  • (6) Gonzalo Mottes
  • (28) Maicol Ruiz
  • (2) Kendrys Silva
  • (11) Williams Lugo
  • (7) Edwin Mosquera
  • (21) Vicente Rodríguez
  • (5) Francisco Solé
  • (10) Samuel Sosa
  • (8) Juan Camilo Zapata

Suplentes

  • (12) Carlos González
  • (27) Daniel Carrillo
  • (13) Edwin Peraza
  • (4) Williams Velásquez
  • (16) Daniel De Sousa
  • (30) Alexander González
  • (3) Steven Pabón
  • (18) Roberto Sarli

Entrenador: Daniel Sasso

Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.

¿Quién transmite el partido de Santos y UCV?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DSports se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Santos vs. UCV por la Copa Sudamericana 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Santos recibe a UCV en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Santos FCUCVCopa SudamericanaFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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