RB Bragantino vs. Sporting Cristal: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

¿A qué hora juegan RB Bragantino vs. Sporting Cristal, por Copa Sudamericana 2026?
El partido se juega este Miércoles, 29/07/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Nabi Abi Chedid, ubicado en Bragança Paulista.
¿Por dónde ver en vivo RB Bragantino vs. Sporting Cristal, por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre RB Bragantino y Sporting Cristal se podrá ver en directo por DSports, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de RB Bragantino vs. Sporting Cristal, por Copa Sudamericana 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Ostojich, Esteban, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.