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RB Bragantino vs. Sporting Cristal: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre RB Bragantino y Sporting Cristal por la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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RB Bragantino vs Sporting Cristal por la Copa Sudamericana 2026.
RB Bragantino vs Sporting Cristal por la Copa Sudamericana 2026. Foto: Canal26.com
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Cuándo y dónde ver el partido entre RB Bragantino y Sporting Cristal por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Nabi Abi Chedid de Bragança Paulista. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan RB Bragantino vs. Sporting Cristal, por Copa Sudamericana 2026?

El partido se juega este Miércoles, 29/07/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Nabi Abi Chedid, ubicado en Bragança Paulista.

¿Por dónde ver en vivo RB Bragantino vs. Sporting Cristal, por Copa Sudamericana 2026?

El encuentro entre RB Bragantino y Sporting Cristal se podrá ver en directo por DSports, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de RB Bragantino vs. Sporting Cristal, por Copa Sudamericana 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Ostojich, Esteban, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

BragantinoSporting CristalCopa SudamericanaFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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