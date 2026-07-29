RB Bragantino vs. Sporting Cristal: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

RB Bragantino vs Sporting Cristal por la Copa Sudamericana 2026. Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre RB Bragantino y Sporting Cristal por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Nabi Abi Chedid de Bragança Paulista. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan RB Bragantino vs. Sporting Cristal, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Miércoles, 29/07/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Nabi Abi Chedid, ubicado en Bragança Paulista.

¿Por dónde ver en vivo RB Bragantino vs. Sporting Cristal, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre RB Bragantino y Sporting Cristal se podrá ver en directo por DSports, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.