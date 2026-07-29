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Cuba marca un nuevo récord de apagones: alertan que genera “un problema de salud pública”

La isla sufre el récord de un 74% del país a la vez sin corriente. Los riesgos que generan.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Apagón en Cuba.
Apagón en Cuba. Foto: REUTERS
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Cuba marca un nuevo récord de cortes eléctricos en todo el país porque se prevé que el mayor apagón de la jornada desconectará simultáneamente el 74% de la isla en el momento de máxima demanda energética.

Ésta es la mayor tasa de afectación desde que comenzaron a publicarse estadísticas energéticas en 2022. Los máximos anteriores, del 72%, se habían alcanzado el 5 y 17 de julio de este mes. El récord coincide con la celebración en La Habana de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Cuba sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024, en parte por causas endógenas (el sistema eléctrico está obsoleto y sufre una falta crónica de inversión), una situación agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., una medida que la ONU ha calificado de contraria al derecho internacional.

Apagón en Cuba.
Apagón en Cuba. Foto: REUTERS

Alerta por la salud

El doctor cubano Yunier Broche-Pérez, en un estudio que reveló DW, dio detalles de los efectos de los apagones prolongados sobre la salud mental de los cubanos.

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“Los apagones prolongados no afectan únicamente la iluminación del hogar: interfieren con la preparación y conservación de los alimentos, el descanso, el trabajo, el estudio, las comunicaciones, el cuidado de niños, personas mayores o enfermas y, en general, con la posibilidad de mantener una rutina relativamente estable”, señaló.

“Las personas posponen actividades, cocinan cuando pueden, cargan los teléfonos durante breves períodos de servicio y modifican sus horarios de sueño, trabajo y estudio. Esa adaptación permanente consume tiempo, recursos físicos y energía psicológica. No se trata simplemente de ‘acostumbrarse’: vivir bajo una interrupción recurrente e impredecible puede generar un agotamiento acumulativo y una sensación creciente de pérdida de control”, explicó.

Apagón en Cuba.
Apagón en Cuba. Foto: REUTERS

“Desde el punto de vista psicológico, la imprevisibilidad también es muy relevante”, explica el psicólogo. “Cuando una persona no sabe cuándo se irá la electricidad, cuánto durará el corte ni cuándo podrá completar una actividad esencial, se mantiene en un estado de vigilancia y anticipación”.

De ahí que el experto insista en que “la inestabilidad energética debe entenderse como un problema de salud pública y no únicamente como un inconveniente técnico o económico”.

Independientemente de cuándo tengan lugar, los cortes de energía también afectan el transporte de las personas, que muchas veces deben pagar un costo muy elevado para trasladarse en relación con sus ingresos. “Se utilizan automóviles privados o servicios de transporte informal cuando están disponibles, pero también triciclos eléctricos, bicicletas para las distancias más cortas y, con mucha frecuencia, las personas simplemente caminan”, enumera el psicólogo cubano.

CubaApagónSalud pública
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