MC Torque vs. Tigre: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Cuándo y dónde ver el partido entre MC Torque y Tigre por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Centenario de Montevideo. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.
¿A qué hora juegan MC Torque vs. Tigre, por Copa Sudamericana 2026?
El partido se juega este Miércoles, 19/08/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Centenario, ubicado en Montevideo.
¿Por dónde ver en vivo MC Torque vs. Tigre, por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre MC Torque y Tigre se podrá ver en directo por DSports, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de MC Torque vs. Tigre, por Copa Sudamericana 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Guerrero Alcívar, Guillermo Enrique, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.