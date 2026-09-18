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Llega una gran Fiesta del Chamamé a Buenos Aires: entrada gratuita y homenaje a una tradición reconocida por la UNESCO

La celebración reunirá música en vivo, canto y baile. Con entrada libre y gratuita, el encuentro rendirá homenaje a Mario del Tránsito Cocomarola y pondrá en valor una tradición del Litoral argentino reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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La Ciudad recibe una nueva edición de la Fiesta del Chamamé con música en vivo, baile, homenaje a Mario del Tránsito Cocomarola y entrada libre en el Anfiteatro del Parque Centenario.
La Ciudad recibe una nueva edición de la Fiesta del Chamamé con música en vivo, baile, homenaje a Mario del Tránsito Cocomarola y entrada libre en el Anfiteatro del Parque Centenario. Foto: LINDA BA
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El chamamé volverá a sonar fuerte en la Ciudad de Buenos Aires. El sábado 19 de septiembre, desde las 16, el Anfiteatro del Parque Centenario recibirá la Fiesta del Chamamé, un encuentro gratuito que reunirá música, canto y baile en homenaje a una de las expresiones culturales más emblemáticas del nordeste argentino.

La propuesta invita a descubrir o reencontrarse con un género que forma parte de la identidad del Litoral y que, desde 2020, integra la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. La jornada buscará poner en valor tanto su riqueza musical como su rol en las celebraciones y encuentros comunitarios que atraviesan generaciones.

El Parque Centenario se llena de ritmo litoraleño

Durante la tarde, el escenario del anfiteatro reunirá a destacados músicos de la escena local. Participarán Javier Acevedo en acordeón, Thomas Ferreyra en guitarra, Juan Cruz Kuriluk en bajo y Roberto Silveti en percusión.

A ellos se sumarán las voces de Carolina Rojas, Agustín Macías, Daniel Muñoz y Milagros Arancet, mientras que como invitados especiales estarán Bernabé Sánchez, también en acordeón, y Juliana Gallipoliti en canto.

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El repertorio recorrerá clásicos y obras representativas del género, con una puesta pensada para destacar la relación entre la música, la danza y las costumbres que caracterizan al universo chamamecero.

Homenaje a Mario del Tránsito Cocomarola

Uno de los momentos centrales de la celebración será el reconocimiento a Mario del Tránsito Cocomarola, considerado una figura clave en la historia del chamamé y autor de composiciones fundamentales para el desarrollo y la difusión del género.

Su legado continúa vigente en intérpretes de distintas generaciones y sigue siendo una referencia obligada para comprender la evolución de esta música que trascendió fronteras regionales para convertirse en un símbolo cultural argentino.

Por qué el chamamé fue reconocido por la UNESCO

El reconocimiento otorgado por la UNESCO en 2020 destaca al chamamé como una práctica cultural que abarca mucho más que la música. La distinción contempla también el baile de pareja abrazada, las reuniones musicales conocidas como musiqueadas, los saberes transmitidos entre generaciones y el tradicional sapucay, el grito característico que expresa emociones como alegría, entusiasmo o valentía.

Músicos y bailarines de chamamé se presentan en el escenario del Anfiteatro del Parque Centenario durante una jornada cultural dedicada a la música tradicional del Litoral argentino.
La Ciudad recibe una nueva edición de la Fiesta del Chamamé con música en vivo, baile, homenaje a Mario del Tránsito Cocomarola y entrada libre en el Anfiteatro del Parque Centenario. Foto: LINDA BA

Las raíces del chamamé combinan influencias de la cultura guaraní con aportes criollos y europeos. Esa mezcla se refleja tanto en sus melodías como en sus letras, donde aparecen temas vinculados con la naturaleza, el territorio, la espiritualidad y el sentido de pertenencia de las comunidades litoraleñas.

Lejos de ser una tradición estática, el chamamé continúa renovándose en festivales, peñas y encuentros populares. Su fuerza reside precisamente en esa capacidad de mantener vivos los vínculos entre música, identidad y vida cotidiana.

Datos para asistir a la Fiesta del Chamamé

La cita será el sábado 19 de septiembre de 2026 a las 16 horas en el Anfiteatro del Parque Centenario, ubicado en Av. Leopoldo Marechal 832, en el barrio porteño de Caballito.

La entrada será libre y gratuita, con ingreso por orden de llegada hasta completar la capacidad del anfiteatro. En caso de lluvia, la actividad será suspendida.

TradiciónFiestas RegionalesBuenos Aires
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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