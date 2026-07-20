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Nacional vs. Tigre: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Nacional y Tigre por la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portadas Copa Sudamericana 21 de julio
Portadas Copa Sudamericana 21 de julio Foto: Canal26.com
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Cuándo y dónde ver el partido entre Nacional y Tigre por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 19:00 en el estadio Gran Parque Central de Montevideo. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Nacional vs. Tigre, por Copa Sudamericana 2026?

El partido se juega este Martes, 21/07/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Gran Parque Central, ubicado en Montevideo.

¿Por dónde ver en vivo Nacional vs. Tigre, por Copa Sudamericana 2026?

El encuentro entre Nacional y Tigre se podrá ver en directo por DSports, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Nacional vs. Tigre, por Copa Sudamericana 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro A confirmar, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

NacionalTigreCopa SudamericanaFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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