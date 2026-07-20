Nacional vs. Tigre: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Cuándo y dónde ver el partido entre Nacional y Tigre por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 19:00 en el estadio Gran Parque Central de Montevideo. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.
¿A qué hora juegan Nacional vs. Tigre, por Copa Sudamericana 2026?
El partido se juega este Martes, 21/07/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Gran Parque Central, ubicado en Montevideo.
¿Por dónde ver en vivo Nacional vs. Tigre, por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre Nacional y Tigre se podrá ver en directo por DSports, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Nacional vs. Tigre, por Copa Sudamericana 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro A confirmar, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.