UCV vs. Santos: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Cuándo y dónde ver el partido entre UCV y Santos por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Misael Delgado de Valencia. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.
¿A qué hora juegan UCV vs. Santos, por Copa Sudamericana 2026?
El partido se juega este Martes, 21/07/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Misael Delgado, ubicado en Valencia.
¿Por dónde ver en vivo UCV vs. Santos, por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre UCV y Santos se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 2, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de UCV vs. Santos, por Copa Sudamericana 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro A confirmar, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.