RB Bragantino vs. Atlético Mineiro: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

RB Bragantino vs Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre RB Bragantino y Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 19:00 en el estadio Cícero de Souza Marques de Bragança Paulista. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan RB Bragantino vs. Atlético Mineiro, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Miércoles, 12/08/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Cícero de Souza Marques, ubicado en Bragança Paulista.

¿Por dónde ver en vivo RB Bragantino vs. Atlético Mineiro, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre RB Bragantino y Atlético Mineiro se podrá ver en directo por DSports, disponible en televisión en directo.

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