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Estados Unidos frustró un “ataque sorpresa” desde Irán en un nuevo pico de tensión en Medio Oriente

Se trata del primer ataque con misiles balísticos desde la República Islámica desde que se trata un acuerdo de paz entre países. “Todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito”, informó el Centcom.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Disparo de misil desde Irán.
Disparo de misil desde Irán. Foto: X
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Estados Unidos frustró un intento de ataque sorpresa con varios misiles balísticos lanzados desde Irán contra tropas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente, en el primer ataque de este tipo desde que Donald Trump afirmara que Washington y Teherán estaban negociando.

“Hoy a las 17:45 (hora del este), fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzaron varios misiles balísticos desde Irán en un intento de ataque sorpresa contra las fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio”, señaló el Comando Central de Estados Unidos en su cuenta de X.

“Todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito”, añadió, al tiempo que aseguró que “las fuerzas estadounidenses permanecen en estado de alerta y en alto nivel de preparación”.

Previamente el Ejército de Estados Unidos aseguró que tiene desplegados más de 20 buques de guerra en Medio Oriente apoyando misiones militares, incluido el bloqueo naval a Irán, que ha impedido que 22 embarcaciones comerciales se dirijan a ese país.

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El buque de asalto anfibio de EEUU, el USS Boxer. Foto: X/@USNavy

El presidente estadounidense se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por primera vez desde el inicio, el pasado febrero, de la guerra con Irán.

El pasado jueves, Estados Unidos llevó a cabo su última ronda de bombardeos contra la República Islámica, en la decimotercera jornada consecutiva de ataques desde que se rompió la tregua pactada en junio.

Nuevo bloqueo de Estados Unidos a Irán en el estrecho de Ormuz.
Nuevo bloqueo de Estados Unidos a Irán en el estrecho de Ormuz. Foto: @CENTCOM

Desde la implementación inicial del bloque marítimo, las fuerzas de EE.UU. han desviado más de 140 buques, inhabilitaron nueve barcos que desobedecieron las órdenes y han permitido el paso de más de 50 naves comerciales con ayuda humanitaria.

Estados UnidosIránBombardeo
Matias Greisert
Matias Greisert

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