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Rosario Central vs. Racing Club EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Rosario Central y Racing Club por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Rosario Central vs Racing por el Torneo Clausura 2026.
Rosario Central vs Racing por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Rosario Central y Racing Club por Torneo Clausura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 21:15 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario.

Rosario CentralRacing ClubTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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