Rosario Central vs. Racing Club EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Rosario Central y Racing Club por Torneo Clausura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 21:15 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario.
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Quién es Zoey Kuhn, la estadounidense que enamora a Rosario Central a fuerza de goles en el fútbol femenino
La delantera y goleadora se transformó en una de las grandes revelaciones de la Primera B femenina y en una pieza fundamental del “Canalla” en su lucha por el ascenso. “Las chicas son muy buenas y el club es increíble”, confesó en una entrevista.
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Rosario Central vs. Racing Club:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Rosario Central y Racing Club por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.