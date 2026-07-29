comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Independizarse en Argentina ya cuesta más de $1,3 millones por mes: cuánto necesitan los jóvenes para vivir solos

Se trata de un relevamiento realizado por la UADE que observó, además, un aumento de personas que volvieron a convivir con sus padres (15%). Todos los detalles del informe.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cuánto se necesita para vivir solo en Argentina.
Cuánto se necesita para vivir solo en Argentina. Foto: Imagen creada con IA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Normalmente se habla de los salarios necesarios para mantener una familia. Pero, ¿qué ocurre con aquellas personas que viven solas? ¿Cuánto dinero necesitan hoy los jóvenes para dejar la casa de sus padres y finalmente emanciparse en Argentina? La cifra es alarmante, sobre todo, teniendo en cuenta que hoy el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVI) es de, apenas, $372.400.

Según un reciente informe de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) se necesita un mínimo de $1.321.651 mensuales para costear gastos como el alquiler al que fijaron con un monto de $623.726.

Al costo de la vivienda, se le deben añadir los de expensas y servicios como luz, agua y gas. Esto sumó un total de $370.512. Además, el informe realizado por el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de dicha universidad, agregó gastos personales por una cifra de $327.413.

Cuánto se necesita para vivir solo
Se necesita un total de $1.321.651 mensuales para vivir solo. Foto: Imagen creada con IA

El análisis tomó datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y también de un informe inmobiliario para llegar a estas cifras.

Contenido Recomendado

La titular del FMI llegó a Vaca Muerta:la apuesta del Gobierno para mostrar el potencial energético de la Argentina

La titular del FMI llegó a Vaca Muerta: la apuesta del Gobierno para mostrar el potencial energético de la Argentina

Histórico cambio en las exportaciones:el petróleo superó a la soja y lideró las ventas argentinas

Histórico cambio en las exportaciones: el petróleo superó a la soja y lideró las ventas argentinas

Los jóvenes en Argentina siguen viviendo con sus padres por razones económicas

El análisis de la UADE, además, sumó una encuesta propia a jóvenes argentinos con el objetivo de conocer su situación habitacional. El 44% afirmó que sigue viviendo con sus padres por meras razones económicas, ya que, actualmente, el salario joven promedio ronda los $900.000, es decir, casi 500 mil pesos menos que lo que se necesita para mantenerse de manera independiente.

En tanto, solo el 26% respondió que vive solo y un porcentaje aún menor (21%) sostuvo que habita con amigos o lo que se conoce como “compañero de cuarto”, algo muy común en países de Europa como España o Inglaterra o, incluso, en América Latina, como México, por los elevados costos de vivienda.

Por otro lado, el informó indicó también que se observa un incremento de los jóvenes que vuelven a sus casas familiares después de haberse independizado. ¿La razón? En muchas casos, por la pérdida del salario frente a los gastos comunes.

Cuánto se necesita para vivir solo
El análisis fue realizado por la UADE. Foto: Imagen creada con IA

Un 15% de esas personas pasó por esta experiencia en dos contextos principalmente: 36% después de haber vuelto del exterior y otro 17% después de haberse separado y no poder mantenerse solo. También se mencionó el incremento de los costos para alquilar (14%) y la pérdida del trabajo (9%).

El 62,8% de las personas que regresaron a vivir con sus padres son mujeres con una edad promedio de 29.4 años.

Brecha de género salarial, otro dato que preocupa

De acuerdo a datos que brinda el informe de la UADE, los hombres logran irse de la casa de sus familias con un salario promedio de $900.000 a la edad de 29.2 años.

Un salario joven promedio es de $900.000. Foto: NA.

Las mujeres se van antes (27.1 años), pero no porque tengan un sueldo superior. De hecho, el salario de las jóvenes es de $616.300 (-32% en comparación con los varones). Lograr irse de la vivienda de sus padres antes porque suelen hacerlo con una pareja.

Sobre este punto, un último dato interesante que arroja el análisis es que el 62,6% de las personas que viven con sus padres son mujeres y tienen un promedio de edad de 23.3 años.

Economía argentinaSueldosGastos
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

Publicidad

Notas Más leídas

  1. Guía salarial para empleadas domésticas:cuánto se cobrará por 4 horas semanales en agosto 2026

    Guía salarial para empleadas domésticas: cuánto se cobrará por 4 horas semanales en agosto 2026

  2. De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en agosto 2026:el monto límite para seguir viajando

    De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en agosto 2026: el monto límite para seguir viajando

  3. Ni bancarios ni petroleros:el gremio que cerró paritarias con un sueldo básico superior a $4 millones en septiembre

    Ni bancarios ni petroleros: el gremio que cerró paritarias con un sueldo básico superior a $4 millones en septiembre

  4. Plazo fijo:cuánto pagan los principales bancos argentinos por una inversión de 1 millón de pesos a 30 días

    Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos argentinos por una inversión de 1 millón de pesos a 30 días

  5. Histórica empresa láctea en quiebra podría volver a las góndolas:quiénes compiten por quedarse con sus yogures y postres

    Histórica empresa láctea en quiebra podría volver a las góndolas: quiénes compiten por quedarse con sus yogures y postres

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El vicepresidente de Brasil calificó de “lamentables” los dichos de Milei contra Lula y dijo que “perjudica a la Argentina”

El vicepresidente de Brasil calificó de “lamentables” los dichos de Milei contra Lula y dijo que “perjudica a la Argentina”

El partido de Lula da Silva denunció a Milei:piden que lo investiguen por el viaje a San Pablo para apoyar a Flávio Bolsonaro

Así fue la recorrida de Kristalina Georgieva y Luis Caputo por Vaca Muerta:las proyecciones del Gobierno con la titular del FMI

Javier Milei presenció la jura de Keiko Fujimori en Perú con la idea de consolidar una agenda común

Economía

Independizarse en Argentina ya cuesta más de $1,3 millones por mes:cuánto necesitan los jóvenes para vivir solos

Independizarse en Argentina ya cuesta más de $1,3 millones por mes: cuánto necesitan los jóvenes para vivir solos

Tesla, cada vez más cerca de la Argentina:primero, los cargadores y luego, ¿la venta de autos?

El Banco Central no compró dólares y cortó con la racha después de 135 días acumulando reservas

Un café de Belgrano cerró sus puertas y remató todo tras apenas un año de actividad

Internacionales

Estados Unidos frustró un “ataque sorpresa” desde Irán en un nuevo pico de tensión en Medio Oriente

Estados Unidos frustró un “ataque sorpresa” desde Irán en un nuevo pico de tensión en Medio Oriente

Keiko Fujimori, presidenta de Perú:“Las Fuerzas Armadas asumirán las operaciones de seguridad y del control del orden interno”

Exclusivo de Canal 26 | Hoshino Yoshitaka, Embajador de Japón en Argentina:“En el ámbito económico hay mucho margen para estrechar nuestros lazos”

Mercenarios argentinos en la guerra de Ucrania:muertos, heridos y un vacío legal que preocupa

Publicidad