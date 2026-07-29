Independizarse en Argentina ya cuesta más de $1,3 millones por mes: cuánto necesitan los jóvenes para vivir solos

Cuánto se necesita para vivir solo en Argentina. Foto: Imagen creada con IA

Normalmente se habla de los salarios necesarios para mantener una familia. Pero, ¿qué ocurre con aquellas personas que viven solas? ¿Cuánto dinero necesitan hoy los jóvenes para dejar la casa de sus padres y finalmente emanciparse en Argentina? La cifra es alarmante, sobre todo, teniendo en cuenta que hoy el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVI) es de, apenas, $372.400.

Según un reciente informe de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) se necesita un mínimo de $1.321.651 mensuales para costear gastos como el alquiler al que fijaron con un monto de $623.726.

Al costo de la vivienda, se le deben añadir los de expensas y servicios como luz, agua y gas. Esto sumó un total de $370.512. Además, el informe realizado por el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de dicha universidad, agregó gastos personales por una cifra de $327.413.

Se necesita un total de $1.321.651 mensuales para vivir solo. Foto: Imagen creada con IA

El análisis tomó datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y también de un informe inmobiliario para llegar a estas cifras.

Los jóvenes en Argentina siguen viviendo con sus padres por razones económicas

El análisis de la UADE, además, sumó una encuesta propia a jóvenes argentinos con el objetivo de conocer su situación habitacional. El 44% afirmó que sigue viviendo con sus padres por meras razones económicas, ya que, actualmente, el salario joven promedio ronda los $900.000, es decir, casi 500 mil pesos menos que lo que se necesita para mantenerse de manera independiente.

En tanto, solo el 26% respondió que vive solo y un porcentaje aún menor (21%) sostuvo que habita con amigos o lo que se conoce como “compañero de cuarto”, algo muy común en países de Europa como España o Inglaterra o, incluso, en América Latina, como México, por los elevados costos de vivienda.

Por otro lado, el informó indicó también que se observa un incremento de los jóvenes que vuelven a sus casas familiares después de haberse independizado. ¿La razón? En muchas casos, por la pérdida del salario frente a los gastos comunes.

El análisis fue realizado por la UADE. Foto: Imagen creada con IA

Un 15% de esas personas pasó por esta experiencia en dos contextos principalmente: 36% después de haber vuelto del exterior y otro 17% después de haberse separado y no poder mantenerse solo. También se mencionó el incremento de los costos para alquilar (14%) y la pérdida del trabajo (9%).

El 62,8% de las personas que regresaron a vivir con sus padres son mujeres con una edad promedio de 29.4 años.

Brecha de género salarial, otro dato que preocupa

De acuerdo a datos que brinda el informe de la UADE, los hombres logran irse de la casa de sus familias con un salario promedio de $900.000 a la edad de 29.2 años.

Un salario joven promedio es de $900.000. Foto: NA.

Las mujeres se van antes (27.1 años), pero no porque tengan un sueldo superior. De hecho, el salario de las jóvenes es de $616.300 (-32% en comparación con los varones). Lograr irse de la vivienda de sus padres antes porque suelen hacerlo con una pareja.

Sobre este punto, un último dato interesante que arroja el análisis es que el 62,6% de las personas que viven con sus padres son mujeres y tienen un promedio de edad de 23.3 años.