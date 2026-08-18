Deportivo Recoleta vs. Boca Juniors EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

Deportivo Recoleta vs Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo
7´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Tomás Aranda.
5´ Saque de arco para Deportivo Recoleta
Desde el fondo la pone en juego Nelson Ferreira.
4´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Sebastián Villa y el remate se va afuera.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Defensores del Chaco, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Deportivo Recoleta y Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Andrés Matonte.
Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.
¿Quién transmite el partido de Deportivo Recoleta y Boca Juniors?
Argentina: Disney+ Premium, ESPN se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Deportivo Recoleta vs. Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Deportivo Recoleta recibe a Boca Juniors en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Deportivo Recoleta vs. Boca Juniors:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Deportivo Recoleta y Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.