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Deportivo Recoleta vs. Boca Juniors EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

Sigue en directo el partido entre Deportivo Recoleta y Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Copa Sudamericana, Boca v.s Recoleta
Copa Sudamericana, Boca v.s Recoleta Foto: REUTERS
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Deportivo Recoleta y Boca Juniors válido por Copa Sudamericana 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.

Deportivo Recoleta vs Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo

7´ Córner para Boca Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Tomás Aranda.

5´ Saque de arco para Deportivo Recoleta

Desde el fondo la pone en juego Nelson Ferreira.

4´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Sebastián Villa y el remate se va afuera.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Defensores del Chaco, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Deportivo Recoleta y Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Andrés Matonte.

Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.

¿Quién transmite el partido de Deportivo Recoleta y Boca Juniors?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Disney+ Premium, ESPN se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Deportivo Recoleta vs. Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Deportivo Recoleta recibe a Boca Juniors en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Deportivo RecoletaBoca JuniorsCopa SudamericanaFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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