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Macará vs. Santos EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

Sigue en directo el partido entre Macará y Santos por la Copa Sudamericana 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Macará vs Santos por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Macará vs Santos por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: Canal26.com
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Macará y Santos válido por Copa Sudamericana 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Bellavista de Ambato.

Macará vs Santos por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Bellavista, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Macará y Santos por la Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Cristián Garay.

Formación confirmada de Macará

Titulares

  • (1) Rodrigo Rodríguez
  • (25) Denilson Bolaños
  • (21) Santiago Etchebarne
  • (14) José Luis Marrufo
  • (27) Jordán Mohor
  • (28) Agustín Campana
  • (16) José Luis Cazares
  • (5) Jean Estacio
  • (10) Matías Miranda
  • (20) Mateo Viera
  • (9) Franco Posse

Suplentes

  • (12) Darwin Cuero
  • (3) Juan Espinoza
  • (11) Toño Espinoza
  • (4) Jairo Jiménez
  • (26) Marlon Medranda
  • (50) Carlos Caicedo
  • (30) Tommy Chamba
  • (15) Martín Tello
  • (77) Jeison Chalá
  • (22) Luca Ferro
  • (87) José Klinger
  • (19) Patricio Ramos

Entrenador: Guillermo Sanguinetti

Formación confirmada de Santos

Titulares

  • (77) Gabriel Brazão
  • (26) João Ananias
  • (48) Gustavo Henrique
  • (14) Luan Peres
  • (15) Willian Arão
  • (17) Gustavo Caballero
  • (11) Rony
  • (27) Davi Ribeiro
  • (28) Christian Oliva
  • (5) João Schmidt
  • (16) Thaciano

Suplentes

  • (34) João Paulo
  • (1) Diógenes Vinicius
  • (38) Rafael Gonzaga
  • (42) João Alencar
  • (81) Samuel Pierri
  • (30) Miguel Terceros
  • (6) Zé Rafael
  • (39) Pedro Assis
  • (7) Robinho Júnior
  • (32) Benjamín Rollheiser
  • (21) Moisés
  • (27) João Victor

Entrenador: Cuca

Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.

¿Quién transmite el partido de Macará y Santos?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Disney+ Premium, ESPN 4 se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Macará vs. Santos por la Copa Sudamericana 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Macará recibe a Santos en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

MacaráSantos FCCopa SudamericanaFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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