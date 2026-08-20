Macará vs. Santos EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

Macará vs Santos por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo
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Se inicia el partido en el Bellavista, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Macará y Santos por la Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Cristián Garay.
Formación confirmada de Macará
Titulares
- (1) Rodrigo Rodríguez
- (25) Denilson Bolaños
- (21) Santiago Etchebarne
- (14) José Luis Marrufo
- (27) Jordán Mohor
- (28) Agustín Campana
- (16) José Luis Cazares
- (5) Jean Estacio
- (10) Matías Miranda
- (20) Mateo Viera
- (9) Franco Posse
Suplentes
- (12) Darwin Cuero
- (3) Juan Espinoza
- (11) Toño Espinoza
- (4) Jairo Jiménez
- (26) Marlon Medranda
- (50) Carlos Caicedo
- (30) Tommy Chamba
- (15) Martín Tello
- (77) Jeison Chalá
- (22) Luca Ferro
- (87) José Klinger
- (19) Patricio Ramos
Entrenador: Guillermo Sanguinetti
Formación confirmada de Santos
Titulares
- (77) Gabriel Brazão
- (26) João Ananias
- (48) Gustavo Henrique
- (14) Luan Peres
- (15) Willian Arão
- (17) Gustavo Caballero
- (11) Rony
- (27) Davi Ribeiro
- (28) Christian Oliva
- (5) João Schmidt
- (16) Thaciano
Suplentes
- (34) João Paulo
- (1) Diógenes Vinicius
- (38) Rafael Gonzaga
- (42) João Alencar
- (81) Samuel Pierri
- (30) Miguel Terceros
- (6) Zé Rafael
- (39) Pedro Assis
- (7) Robinho Júnior
- (32) Benjamín Rollheiser
- (21) Moisés
- (27) João Victor
Entrenador: Cuca
Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.
¿Quién transmite el partido de Macará y Santos?
Argentina: Disney+ Premium, ESPN 4 se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Macará vs. Santos por la Copa Sudamericana 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Macará recibe a Santos en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Macará vs. Santos:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Macará y Santos por la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.