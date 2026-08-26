River Plate vs. Santa Fe: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

River Plate vs Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre River Plate y Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Estadio Mas Monumental de C.A.B.A.. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Santa Fe, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Miércoles, 26/08/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Estadio Mas Monumental, ubicado en C.A.B.A..

¿Por dónde ver en vivo River Plate vs. Santa Fe, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre River Plate y Santa Fe se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.