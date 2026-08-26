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River Plate vs. Santa Fe: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre River Plate y Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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River Plate vs Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
River Plate vs Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: Canal26.com
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Cuándo y dónde ver el partido entre River Plate y Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Estadio Mas Monumental de C.A.B.A.. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Santa Fe, por Copa Sudamericana 2026?

El partido se juega este Miércoles, 26/08/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Estadio Mas Monumental, ubicado en C.A.B.A..

¿Por dónde ver en vivo River Plate vs. Santa Fe, por Copa Sudamericana 2026?

El encuentro entre River Plate y Santa Fe se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de River Plate vs. Santa Fe, por Copa Sudamericana 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Ostojich, Esteban, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

River PlateIndependiente Santa FeCopa SudamericanaFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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