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El “Pentágono” de Medellín avanza: cómo funcionará el moderno centro de seguridad con inteligencia artificial

El nuevo C5i integrará inteligencia artificial, videovigilancia, análisis de datos y detección de drones para fortalecer la seguridad y permitir una respuesta más rápida ante emergencias y posibles delitos.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Avanza la construcción del Centro de Control, Cómputo, Comunicación, Contacto Ciudadano e Inteligencia (C5i) en Medellín.
Avanza la construcción del Centro de Control, Cómputo, Comunicación, Contacto Ciudadano e Inteligencia (C5i) en Medellín. Foto: Instagram/@caracolmedellin
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Colombia avanza con la construcción del “Pentágono” de Medellín, un megaproyecto de seguridad que busca convertirse en un referente tecnológico en América Latina. El nuevo Centro de Control, Cómputo, Comunicación, Contacto Ciudadano e Inteligencia (C5i) ya alcanzó un 25% de ejecución física y tendrá herramientas destinadas a coordinar emergencias, vigilar el territorio y anticipar posibles delitos.

La iniciativa es impulsada por la administración distrital y contempla una inversión superior a los $205.000 millones colombianos. El complejo integrará videovigilancia, inteligencia artificial, análisis de datos y sistemas de comunicación para mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades.

Colombia busca mejorar su seguridad. En la imagen, la policía del país. Foto: Pinterest.

¿Qué es el nuevo “Pentágono” de Medellín?

El C5i fue diseñado como un centro unificado de seguridad, desde donde se podrán coordinar decisiones estratégicas y operaciones vinculadas con la Policía, organismos de emergencia y otras instituciones.

El objetivo es concentrar en un mismo espacio distintas fuentes de información para facilitar una respuesta más rápida frente a situaciones de riesgo. Según explicó el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, la infraestructura apunta a enfrentar el crimen con mayor precisión y fortalecer las capacidades de seguridad urbana de Medellín. El proyecto también incorpora infraestructura técnica especializada, redes eléctricas y sistemas destinados a sostener el funcionamiento permanente del complejo.

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¿Cuánto cuesta el proyecto de seguridad del “Pentágono” de Medellín?

La inversión supera los $205.000 millones, destinados tanto a la construcción del edificio como a la incorporación de tecnología de última generación.

Entre los principales componentes previstos aparecen:

  • Sistemas de inteligencia artificial.
  • Videovigilancia de alta capacidad.
  • Plataformas de análisis avanzado de datos.
  • Redes técnicas y eléctricas soterradas.
  • Centros de monitoreo y coordinación operativa.
  • Sistemas de detección y seguimiento de drones.

Las autoridades esperan acelerar durante las próximas etapas la instalación de los equipos tecnológicos que permitirán poner en funcionamiento el centro.

¿Cómo funcionará la inteligencia artificial?

Uno de los aspectos más destacados del C5i de Medellín será la utilización de inteligencia artificial y herramientas de analítica avanzada. Estos sistemas podrán procesar grandes cantidades de información procedente de cámaras, sensores y otras fuentes institucionales.

El propósito será detectar patrones, identificar situaciones potencialmente riesgosas y brindar información para que las autoridades puedan tomar decisiones con mayor rapidez. De esta manera, Medellín busca avanzar desde un modelo basado principalmente en la reacción ante los delitos hacia uno con mayor capacidad preventiva y predictiva.

El nuevo complejo también contará con capacidades para detectar y monitorear drones dentro del espacio aéreo urbano. Esta herramienta permitirá fortalecer el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín (SIES-M). El monitoreo en tiempo real podrá resultar especialmente relevante durante eventos masivos, emergencias y operativos de seguridad.

¿Cuántos empleos genera el “Pentágono” de Medellín?

Actualmente, la construcción genera 254 empleos directos, aunque la cifra podría aumentar a medida que avance la obra y comience la instalación de los sistemas tecnológicos.

El Centro de Control, Cómputo, Comunicación, Contacto Ciudadano e Inteligencia (C5i) de Medellín, Colombia. Video: Instagram/@esumedellin

Además del impacto en seguridad, el megaproyecto moviliza actividades vinculadas con la construcción, la ingeniería, la tecnología y los servicios especializados. Por el momento, las autoridades no establecieron una fecha definitiva de inauguración y el inicio de operaciones dependerá del avance de las próximas etapas y de la instalación y puesta a prueba de los sistemas de inteligencia, comunicación y monitoreo.

ColombiaSeguridadConstrucción
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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