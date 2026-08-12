Vasco da Gama vs. Olimpia: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Vasco da Gama vs Olimpia por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre Vasco da Gama y Olimpia por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 19:00 en el estadio Estádio Vasco da Gama de Río de Janeiro. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Vasco da Gama vs. Olimpia, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Jueves, 13/08/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Estádio Vasco da Gama, ubicado en Río de Janeiro.

¿Por dónde ver en vivo Vasco da Gama vs. Olimpia, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Vasco da Gama y Olimpia se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 3, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.