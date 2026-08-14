comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Aldosivi vs. Tigre: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Aldosivi y Tigre por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Aldosivi vs Tigre por el Torneo Clausura 2026.
Aldosivi vs Tigre por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Cuándo y dónde ver el partido entre Aldosivi y Tigre por el Torneo Clausura 2026. El encuentro se jugará a las 14:30 en el estadio José María Minella de Mar del Plata. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Aldosivi vs. Tigre, por Torneo Clausura 2026?

El partido se juega este Sábado, 15/08/2026, a partir de las 14:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio José María Minella, ubicado en Mar del Plata.

¿Por dónde ver en vivo Aldosivi vs. Tigre, por Torneo Clausura 2026?

El encuentro entre Aldosivi y Tigre se podrá ver en directo por TNT Sports Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Aldosivi vs. Tigre, por Torneo Clausura 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Pafundi, Juan Ignacio, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Cómo se juega el Torneo Clausura

El Torneo Clausura está conformado por 30 equipos divididos en dos zonas (A y B) de 15 clubes cada una. Los participantes disputan 16 fechas en la fase regular (todos contra todos en sus grupos más un clásico y un interzonal).

Los ocho mejores de cada zona avanzarán a los octavos de final, donde se enfrentarán entre sí: el 1° de la Zona A contra el 8° de la Zona B y así sucesivamente. Además, los octavos, cuartos y las semifinales se disputarán a partido único en el estadio del equipo mejor ubicado en la tabla, mientras que la final se jugará en cancha neutral.

Desde la instancia de 8vos en adelante se llevará a cabo un sistema a partido único, en donde en caso de empate, se jugará una instancia de dos tiempos adicionales de 15 minutos cada uno y, de persistir la igualdad, se recurrirá a una tanda de penales para definir un ganador.

Qué equipos juegan en la Zona A del Torneo Clausura 2026

La Zona A del Torneo Clausura 2026 está conformada por: Boca Juniors, Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Talleres, Instituto, Platense, Vélez Sarsfield, Estudiantes de La Plata, Gimnasia de Mendoza, Lanús, Newell's Old Boys, Defensa y Justicia, Central Córdoba de Santiago del Estero y Unión de Santa Fe.

Qué equipos juegan en la Zona B del Torneo Clausura 2026

La Zona B del Torneo Clausura 2026 está conformada por: River, Racing, Argentinos Juniors, Huracán, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Banfield, Gimnasia y Esgrima La Plata, Atlético Tucumán, Belgrano, Tigre, Sarmiento de Junín, Barracas Central, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi.

Cómo se define la clasificación a las copas internacionales

La tabla anual de la Liga Profesional 2026 definirá a los clasificados del fútbol argentino para las copas Libertadores y Sudamericana del 2027. La misma suma los puntos de 32 partidos de la primera fase, tanto del Apertura como del Clausura.

Los campeones del Apertura, Clausura y la Copa Argentina liberan su lugar en caso de estar en puestos de clasificación. Además, si un equipo argentino gana la Libertadores o Sudamericana 2026, también liberaría un cupo extra, dependiendo de su ubicación en la tabla anual.

Quién clasifica a la Copa Libertadores 2027

Campeón del Torneo Apertura 2026

Campeón del Torneo Clausura 2026

Campeón de la Copa Argentina 2026

1° de la tabla anual

2° de la tabla anual

3° de la tabla anual (a la fase previa 2)

Quién clasifica a la Copa Sudamericana 2027

4° de la tabla anual

5° de la tabla anual

6° de la tabla anual

7° de la tabla anual

8° de la tabla anual

9° de la tabla anual

Quién salió campeón del fútbol argentino: los ganadores de los últimos torneos

Los últimos campeones del fútbol argentino son:

  • Torneo Apertura 2025: Platense
  • Campeón Tabla Anual 2025: Rosario Central
  • Torneo Clausura 2025: Estudiantes de La Plata
  • Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia de Mendoza
  • Trofeo de Campeones 2025: Estudiantes LP
  • Torneo Apertura 2026: Belgrano
AldosiviTigreTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. San Lorenzo vs. Unión:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    San Lorenzo vs. Unión: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

  2. Boca volvió a mostrar buen fútbol y superó a Recoleta en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

    Boca volvió a mostrar buen fútbol y superó a Recoleta en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

  3. Racing Club vs. Banfield:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    Racing Club vs. Banfield: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

  4. Rosario Central 0 - 0 Corinthians:así fue el empate en la Copa Libertadores 2026

    Rosario Central 0 - 0 Corinthians: así fue el empate en la Copa Libertadores 2026
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Tensión por Vaca Muerta:China cruzó al embajador de Estados Unidos en Argentina tras las acusaciones contra Huawei

Tensión por Vaca Muerta: China cruzó al embajador de Estados Unidos en Argentina tras las acusaciones contra Huawei

El intendente de Lanús denunció “campaña sucia” por las pintadas de “Cristina Libre” en nombre de La Cámpora en el municipio

Los juicios laborales rompen récords en la Argentina pese a la vigencia de la reforma de Milei

Nuevos aviones F-16 para la Argentina:la Fuerza Aérea adelantó la llegada de la segunda tanda de cazas desde Dinamarca

Economía

El plan de YPF para exportar GNL de Vaca Muerta:todos los detalles de la inversión más grande presentada ante el RIGI

El plan de YPF para exportar GNL de Vaca Muerta: todos los detalles de la inversión más grande presentada ante el RIGI

Atención a los créditos hipotecarios:esto es lo que analiza el Ministerio de Economía para lanzar préstamos a tasas más bajas

El aumento al boleto de colectivos acerca el mínimo a los $1.200:conocé cuánto vas a pagar en transporte a partir de septiembre

Créditos hipotecarios:el plan del Gobierno para que los bancos presten más y vuelva a moverse el mercado inmobiliario

Internacionales

Apareció un elefante marino en las playas de Montevideo y quedó todo registrado:la sorpresa entre vecinos y turistas

Apareció un elefante marino en las playas de Montevideo y quedó todo registrado: la sorpresa entre vecinos y turistas

Dramáticas imágenes en Inglaterra:videos del avance de las llamas incontrolables, mientras las familias huyen de sus casas

Video escalofriante:un jugador de fútbol americano jugó con una serpiente venenosa escondida en su casco

Colombia elevó a 281 el número de muertos tras el terremoto:entre la búsqueda de desaparecidos y la reactivación económica