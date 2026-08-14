El aumento al boleto de colectivos acerca el mínimo a los $1.200: conocé cuánto vas a pagar en transporte a partir de septiembre

Aumentos en trenes, colectivos y subtes para el mes de septiembre Foto: -

Los boletos de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) percibirán un aumento del 4,1% y 4,3% desde el 1° de septiembre como consecuencia del último dato del IPC disponible más dos puntos adicionales. Por lo tanto, el pasaje mínimo de las líneas en CABA será de $887,87, mientras que en la provincia de Buenos Aires alcanzará los $1158,97.

Entonces, hasta el mes de agosto, los cuadros tarifarios de transporte automotor acumulan una suba de 68,76% en PBA y un 43,70% en CABA en lo que va del año. Desde Aaeta afirman que el incremento mensual de estas tarifas proviene de la caída del 19% interanual en la cantidad de pasajeros que viajan los días hábiles en el transporte urbano.

El pasaje mínimo de las líneas en CABA será de $887,87, mientras que en la provincia de Buenos Aires alcanzará los $1158,97. Foto: NA (Martín Zabala)

¿Cuánto costará viajar en colectivo en la provincia de Buenos Aires desde el mes de septiembre?

Las líneas numeradas en 200 en adelante percibirán los siguientes aumentos a partir del martes 1 de septiembre:

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasaría de $1111,19 a $1158,97 ;

Tramo de 3 a 6 km: de $1250,08 a $1303,83 ;

Tramo de 6 a 12 kilómetros: $1448,71 ;

Viajes de 12 a 27 km: $1738,45 .

Viajes de más de 27 km: $2043,84.

El boleto mínimo de las líneas numeradas del 200 en adelante pasará de $1111,19 a $1158,97. Foto: X @CiudadDeBondis

¿Cuánto costará viajar en colectivo en CABA a partir de septiembre?

Los cuadros tarifarios de las líneas 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151 se actualizan en un 4,1% más en el mes de septiembre y así quedan:

El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: subiría de $852,90 a $887,87 .

Recorrido de 3 a 6 km: de $947,71 a $986,57 .

Recorrido de 6 a 12 km: $1062,56 .

Recorrido de 12 a 27 km: $1138,61.

¿Cuánto costará viajar en tren y subte a partir de septiembre?

El boleto mínimo en los trenes de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Sur pasará de $420 a $480 para el mes de septiembre para usuarios con SUBE registrada.

El boleto mínimo en los trenes de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Sur pasará de $420 a $480 para el mes de septiembre para usuarios con SUBE registrada. Foto: Trenes Argentinos

Mientras que los pasajes de subte en CABA se incrementarán en un 4,1% y pasará de $1684 a $1753,04.

Qué líneas de colectivos porteños mantienen la Red SUBE

La Red SUBE también continúa disponible en los servicios que dependen de la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellos se encuentran el subte, el Premetro y un grupo de líneas de colectivos porteños.

Las líneas incluidas dentro del esquema porteño son: 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151. En estos casos, el descuento se aplica siempre que la combinación se realice dentro de los 120 minutos y con el mismo medio de pago.

Tarifa Social SUBE: quiénes pueden viajar con 55% de descuento

Además de los descuentos por combinación, sigue vigente la Tarifa Social Federal, que permite viajar con un 55% de descuento en el transporte público para determinados grupos. Entre los beneficiarios se encuentran jubilados y pensionados, titulares de AUH, AUE, estudiantes del programa Progresar, personal de trabajo doméstico, monotributistas sociales, veteranos de Malvinas, personas que cobran seguro por desempleo y beneficiarios de distintos programas sociales.

Beneficiarios de distintos programas sociales pueden acceder a la tarifa social federal en transporte. Foto: NA

Este beneficio puede combinarse con la Red SUBE, por lo que en algunos casos el ahorro final puede ser mayor. Para acceder, es necesario tener la tarjeta SUBE registrada y gestionar el beneficio desde los canales habilitados, como Mi ANSES o centros de atención correspondientes.

Personas con CUD: cómo acceder al pasaje gratuito

Las personas que cuentan con Certificado Único de Discapacidad pueden acceder al 100% de descuento en colectivos de jurisdicción nacional y trenes mediante la tarjeta SUBE. Para utilizarlo, deben registrar la tarjeta y asociarla al CUD a través del sitio oficial del sistema.

Una vez activado, el beneficio permite viajar sin costo en los servicios incluidos, sin necesidad de presentar el certificado en cada viaje, siempre que la tarjeta esté correctamente vinculada.

Cómo pagar menos el transporte desde ahora

Para reducir el gasto mensual, la recomendación principal es registrar la tarjeta SUBE, revisar si corresponde la Tarifa Social Federal y verificar qué combinaciones mantienen el descuento antes de viajar. También conviene controlar el uso mensual del subte, ya que la tarifa escalonada puede representar un ahorro importante para quienes superan los 20, 30 o 40 viajes al mes.

En un contexto de cambios tarifarios, conocer qué beneficios siguen activos puede marcar una diferencia concreta en el bolsillo. La clave está en usar siempre el mismo medio de pago, combinar dentro de las dos horas permitidas y confirmar si la línea o el servicio elegido todavía forma parte de la Red SUBE.