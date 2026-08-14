Los juicios laborales rompen récords en la Argentina pese a la vigencia de la reforma de Milei

Trabajo; trabajadores. Foto: Unsplash.

Pese a la vigencia de la Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, los juicios laborales siguen rompiendo récords en la Argentina.

Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), durante los primeros siete meses del 2026 se acumularon 72.525 nuevas demandas en todo el país y se espera que supere los 134.141 casos registrados en 2025.

Trabajadores. Foto: Pixabay.

Solo en el mes de julio, se presentaron unas 7.814 nuevas demandas. El número es menor al que entregó junio pero los especialistas lo adjudicaron al efecto estacional de la feria judicial.

Los juicios, provincia por provincia

Santa Fe es la provincia con más caso: solo en julio, se presentaron 1.525 nuevas demandas, superando de esta manera a las 1.510 que se produjeron en la Ciudad de Buenos Aires.

Rosario Foto: Turismo Santa Fe

Ahora, al hablar de lo que va del año, Santa Fe acumula 12.150 juicios, con un crecimiento del 18% respecto del mismo período de 2025, frente a una suba del 2% para el conjunto del país.

Además, si se toma en cuenta la cantidad de trabajadores en relación a los juicios laborales, el número es más contundente: en la Justicia santafesina se presentaron 349 juicios por cada 10.000 trabajadores, contra el 138 de promedio que se tiene en cuenta a nivel nacional.

El bajo impacto de la Reforma Laboral

Presentada para reducir la litigiosidad y terminar con la llamada “industria del juicio”, el proyecto aprobado en el Congreso no modificó la dinámica de una situación que no se detiene.

La votación finalizó con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones. Foto: Captura de pantalla Senado

Desde la UART apuntaron a la Justicia en su reclamo de medidas para frenar la escalada de la litigiosidad.

“Este escenario exige respuestas concretas por parte de los actores judiciales laborales. Hay que revertir una dinámica que, de persistir, pone en riesgo a un sistema que hoy funciona y que es garantía para todos los trabajadores”, expresaron desde la entidad en un comunicado.

Para finalizar, la UART planteó le necesidad de dar cumplimiento al artículo 89 de la reforma laboral que exige a los jueces laborales alinear sus decisiones con la doctrina de la Corte bajo pena de incurrir en mal desempeño de sus funciones.