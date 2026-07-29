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“Adelante mío era buena madre y después otra persona”: Habló la ex pareja de Lucía Sosa, la mujer acusada de asesinar a su bebé en Villa Gesell

Se trata de Héctor Picart, padre de las dos nenas fallecidas entre el 2013 y 2016. El hombre fue absuelto del caso tras estar dos años preso. “Tenía dos caras”, manifestó en su testimonio.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Villa Gesell
Villa Gesell Foto: Canal 26
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El caso de Lucía Sosa (44), la madre que es acusada de asesinar a Isabella, su bebé de dos años en Villa Gesell, continúa conmocionando a todo el país. Es que la mujer fue juzgada anteriormente por la muerte de sus otras dos hijas entre el 2013 y el 2016. La mujer fue llevada a juicio por este último hecho y permaneció detenida dos años hasta que en 2018 fue absuelta del caso. La misma suerte corrió quien era su pareja y padre de las nenas, Héctor Picart.

El hombre contó que la mujer “tenía dos caras”. Indicó que cuando estaba con él “actuaba de buena manera con los niños”, pero que inmediatamente después “era otra persona”. Asimismo, mencionó que, en ese momento, “no la veía agresiva ni violenta”.

“Lo que ella me decía es que cuidaba muchos a los nenes. Pero cuando me iba a trabajar todo cambiaba: los nenes terminaban internados”, explicó.

Cómo se conocieron

Picart relató, en diálogo con TN, que conoció a Lucía Sosa en un momento en el que se encontraba en situación de calle porque su pareja de ese entonces la había hecha de la casa.

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Villa Gesell
Lucía Sosa y Héctor Picart. Foto: Redes

El hombre afirmó estaba embarazada de Lucas, el segundo hijo biológico de la mujer. El joven ahora tiene 17 años y habló de los maltratos que sufrió por parte de su madre. Si bien, en ese momento, los recibió en su casa, a los veinte días del nacimiento, las autoridades le quitaron la tenencia por un episodio de ahogo por el que el nene tuvo que ser atendido en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Esto ocurrió en 2009.

“Ella lo quería abortar. Pero yo le dije que no. Le di un apellido y vinieron a vivir conmigo. Pero a los pocos días me lo sacaron”, sostuvo el hombre.

Con el tiempo, Picart se enteró que la primera hija de Lucía, Rocío, también había sufrido un hecho de ahogo similar y que, por eso, la pequeña terminó viviendo con su tía paterna.

La muerte de sus dos hijas

Pese a estos dos antecedentes, Picart tuvo dos hijas con Lucía Sosa, Candela y Yasmín. “Siempre pasaba que terminaban internados uno o dos otros días, pero después le daban el alta porque decían que era neumonía o bronquiolitis”, aseveró.

Picart sostuvo que esto sucedía siempre cuando él se iba a trabajar. No obstante, a los seis meses del nacimiento de Candela en 2013, todo cambió. La nena presentó problemas para respirar graves y, si bien, la trasladaron a la clínica, a las pocas horas falleció. El caso fue investigado, pero se concluyó que no había sido un ataque intencional.

Lucía Sosa fue detenida y se negó a declarar ante la Justicia muerte niña 2 años villa gesell
La mujer de 44 años quedó detenida. Foto: El Doce

Sin embargo, tres años después, con el nacimiento de Yasmín ocurrió lo mismo. Cuando la bebé cumplió 11 meses, Lucía llamó a Picart para decirle que la nena “no respiraba y que se estaba ahogando”. De nuevo, la misma secuencia. Según su testimonio, llegó a la casa y con una enfermera intentaron reanimar a la niña. Luego, la llevaron a un hospital, pero allí la bebé falleció de muerte cerebral.

“Honestamente no entiendo qué pasó. No puedo encontrar un motivo”, sostuvo. Y agregó: “Ella no vino ese día conmigo al hospital. Fui yo solo y cuando la llamé para decirle que la nena había muerto, recién ahí se apareció. Cuando vio a la nena yo la abracé y ella solo le dio un beso y después se fue”.

El juicio por Yasmín y Candela

Ambos fueron llevados a juicio por la muerte de Yasmín y entre las pruebas en su contra se agregó el antecedente del fallecimiento de Candela, ocurrido en 2013. Tanto Picart como Sosa estuvieron presos dos años entre 2016 y 2018, pero por decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Mar del Plata fueron absueltos “por falta de pruebas”.

Sin embargo, Héctor Picart no quedó en libertad inmediatamente. El hombre cumplió 38 meses de prisión por “lesiones leves”, una denuncia que le impuso Sosa contra él.

El caso de Isabella: Héctor Picart será llamado a declarar como testigo

Héctor Picart manifestó que quiere convertirse en querellante en la causa por la muerte de Isabella, la nena de dos años recientemente fallecida a causa de una asfixia obstructiva, para tener justicia por sus “propias hijas”.

Villa Gesell
Isabella, la nena de dos años que murió por una asfixia obstructiva. Foto: Redes

“Más allá de la muerte de mis dos hijas quiero que se haga justicia por esta beba y que se aclare esto de una vez por todas”, expresó.

El hombre fue llamado a declarar por el fiscal de la causa, Ignacio Juan Pablo Calderón de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N° 6 del Departamento Judicial de Dolores, como testigo este jueves 30 de julio a las 11 de la mañana.

Sosa, en tanto, se encuentra detenida y este martes se negó a declarar. Está imputada por el delito de "abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo“.

Villa GesellInvestigaciónMuerte
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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