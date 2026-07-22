Sarmiento vs. Argentinos Juniors: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

Sarmiento de Junín vs Argentinos Juniors, por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre Sarmiento y Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026. El encuentro se jugará a las 19:30 en el estadio Eva Perón de Junín. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Sarmiento vs. Argentinos Juniors, por Torneo Clausura 2026? El partido se juega este Jueves, 23/07/2026, a partir de las 19:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Eva Perón, ubicado en Junín.

¿Por dónde ver en vivo Sarmiento vs. Argentinos Juniors, por Torneo Clausura 2026? El encuentro entre Sarmiento y Argentinos Juniors se podrá ver en directo por ESPN Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.