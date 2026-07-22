Sarmiento vs. Argentinos Juniors: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

Cuándo y dónde ver el partido entre Sarmiento y Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026. El encuentro se jugará a las 19:30 en el estadio Eva Perón de Junín. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.
¿A qué hora juegan Sarmiento vs. Argentinos Juniors, por Torneo Clausura 2026?
El partido se juega este Jueves, 23/07/2026, a partir de las 19:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Eva Perón, ubicado en Junín.
¿Por dónde ver en vivo Sarmiento vs. Argentinos Juniors, por Torneo Clausura 2026?
El encuentro entre Sarmiento y Argentinos Juniors se podrá ver en directo por ESPN Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Sarmiento vs. Argentinos Juniors, por Torneo Clausura 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Lobo Medina, Luis, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.