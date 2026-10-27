Argentinos Juniors vs. Independiente Riv. (M) EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Argentinos Juniors vs Independiente Riv. (M) por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Argentinos Juniors y Independiente Riv. (M) por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Darío Herrera.
Formación confirmada de Argentinos Juniors
Titulares
- (25) Brayan Cortés
- (16) Francisco Álvarez
- (17) Franco Paredes
- (20) Sebastián Prieto
- (6) Franco Vázquez
- (5) Facundo Carrizo
- (15) Kevin Gutiérrez
- (11) Nicolás Oroz
- (19) Matías Giménez
- (7) Diego Porcel
- (9) Gastón Verón
Suplentes
- (12) Gonzalo Siri Payer
- (26) Claudio Bravo
- (22) Kevin Coronel
- (4) Erik Godoy
- (23) Mateo Mendoza
- (35) Alan Alcaraz
- (10) Gabriel Florentín
- (32) Gino Infantino
- (28) Joaquín Gho
- (48) Facundo Jainikoski
- (8) Hernán López Muñoz
- (27) Tomás Molina
Entrenador: Nicolás Diez
Formación confirmada de Independiente Riv. (M)
Titulares
- (30) Nicolás Bolcato
- (2) Leonard Costa
- (3) Juan Manuel Elordi
- (13) Alejo Osella
- (28) Alex Vigo
- (5) Tomas Bottari
- (10) Matías Fernandez
- (25) José Florentín
- (80) Matías Reali
- (11) Gonzalo Ríos
- (9) Alex Arce
Suplentes
- (21) Emmanuel Gómez Riga
- (55) Matías Salvo
- (8) Leonel Bucca
- (27) Diego Crego
- (34) Stefano Moreyra
- (20) Alessandro Riep
- (77) Luis Sequeira
- (32) Kevin Vasquez
- (19) Rodrigo Atencio
- (7) Victorio Ramis
- (45) Luciano Sábato
- (43) Fabrizio Sartori
Entrenador: Alfredo Berti
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Argentinos Juniors y Independiente Riv. (M)?
Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Argentinos Juniors vs. Independiente Riv. (M) por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Argentinos Juniors recibe a Independiente Riv. (M) en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Argentinos Juniors vs. Independiente Riv. (M):día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Argentinos Juniors y Independiente Riv. (M) por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.