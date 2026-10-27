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Argentinos Juniors vs. Independiente Riv. (M) EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Argentinos Juniors y Independiente Riv. (M) por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
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Portada de Argentinos Juniors vs Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura.
Argentinos Juniors vs Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Argentinos Juniors choca ante Independiente Riv. (M), en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Mario Alberto Kempes ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:00, y tú no te lo puedes perder.

Argentinos Juniors vs Independiente Riv. (M) por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Argentinos Juniors y Independiente Riv. (M) por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Darío Herrera.

Formación confirmada de Argentinos Juniors

Titulares

  • (25) Brayan Cortés
  • (16) Francisco Álvarez
  • (17) Franco Paredes
  • (20) Sebastián Prieto
  • (6) Franco Vázquez
  • (5) Facundo Carrizo
  • (15) Kevin Gutiérrez
  • (11) Nicolás Oroz
  • (19) Matías Giménez
  • (7) Diego Porcel
  • (9) Gastón Verón

Suplentes

  • (12) Gonzalo Siri Payer
  • (26) Claudio Bravo
  • (22) Kevin Coronel
  • (4) Erik Godoy
  • (23) Mateo Mendoza
  • (35) Alan Alcaraz
  • (10) Gabriel Florentín
  • (32) Gino Infantino
  • (28) Joaquín Gho
  • (48) Facundo Jainikoski
  • (8) Hernán López Muñoz
  • (27) Tomás Molina

Entrenador: Nicolás Diez

Formación confirmada de Independiente Riv. (M)

Titulares

  • (30) Nicolás Bolcato
  • (2) Leonard Costa
  • (3) Juan Manuel Elordi
  • (13) Alejo Osella
  • (28) Alex Vigo
  • (5) Tomas Bottari
  • (10) Matías Fernandez
  • (25) José Florentín
  • (80) Matías Reali
  • (11) Gonzalo Ríos
  • (9) Alex Arce

Suplentes

  • (21) Emmanuel Gómez Riga
  • (55) Matías Salvo
  • (8) Leonel Bucca
  • (27) Diego Crego
  • (34) Stefano Moreyra
  • (20) Alessandro Riep
  • (77) Luis Sequeira
  • (32) Kevin Vasquez
  • (19) Rodrigo Atencio
  • (7) Victorio Ramis
  • (45) Luciano Sábato
  • (43) Fabrizio Sartori

Entrenador: Alfredo Berti

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Argentinos Juniors y Independiente Riv. (M)?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Argentinos Juniors vs. Independiente Riv. (M) por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Argentinos Juniors recibe a Independiente Riv. (M) en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Argentinos JuniorsIndependiente RivadaviaTorneo ClausuraFútbol
Redacción 26 Deportes
Redacción 26 Deportes

Autor

Equipo de Canal 26 dedicado a la actualidad del deporte argentino e internacional. Encontrá los resultados, la agenda de partidos y las últimas noticias de fútbol, básquet, tenis y automovilismo, con información sobre los principales torneos, equipos y deportistas. Leer bio

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