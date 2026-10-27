Por la caída de ventas, Stellantis anticipó vacaciones y frenó la producción en sus plantas de El Palomar y Córdoba

Planta de Stellantis en Palomar. Foto: Google Fotos /Planta Palomar

La automotriz Stellantis frenó su producción y adelantó las vacaciones a sus trabajadores por la caída de ventas al mercado interno y menores exportaciones.

La medida alcanza a las plantas que la compañía opera en El Palomar, en la provincia de Buenos, y en Polo Industrial Ferreyra, en Córdoba.

Por el momento, la compañía no comunicó despidos y solo se trata de una decisión para adecuar la producción a la coyuntura.

Cierre de la planta de Stellantis en Palomar Foto: Google Fotos /Planta Palomar

Fuentes gremiales señalaron que la planta de El Palomar detuvo su actividad hasta el 18 de enero de 2027. Allí la empresa dispuso adelantar las vacaciones que se distribuyeron entre noviembre y diciembre.

En esa planta se producen los modelos Peugeot 208 y 2008, cuyas ventas al mercado interno están seriamente afectadas. En Córdoba se ajustan los planes de producción de las picks up Fiat Titanio y Ram Dakota, ambas impactadas por las caídas de las exportaciones.

En cambio, la producción del Fiat Cronos continuará bajo los programas previstos. Hace pocas semanas el nuevo director regional de Stellantis, Gerlander Sol, anticipó que no está garantizada la continuidad de la producción en la Argentina.

Cierre de la planta de Stellantis en Palomar Foto: Google Fotos /Planta Palomar

Stellantis emplea a unos 5.000 trabajadores en sus diferentes plantas y un número aún mayor entre las autopartistas que son sus proveedores.