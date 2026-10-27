Juanjo Jiménez, mecánico: “Nunca hay que recargar teóricamente el aire acondicionado de tu coche y, si lo tienes que hacer, es que hay un problema” Foto: Gemini

El aire acondicionado se volvió un elemento indispensable en cualquier auto, sobre todo durante las olas de calor. Sin embargo, cuando deja de enfriar o aparece un olor a humedad, muchos conductores piensan que la solución es recargar el gas. El mecánico español Juanjo Jiménez, conocido en redes como @jcautomotivetop, advirtió que esa práctica puede ser contraproducente.

Según Jiménez, el sistema de climatización de un vehículo moderno está preparado para funcionar con la carga original de fábrica durante toda su vida útil. “Nunca hay que recargar teóricamente el aire acondicionado de tu coche y, si lo tienes que hacer, es que hay un problema”, remarcó el especialista. La clave, insistió, es diferenciar entre una avería y un mantenimiento preventivo.

La advertencia llega en pleno verano europeo, cuando los talleres trabajan a pleno por la demanda de reparaciones. “Si no va, date prisa y ve a tu taller más cercano; no te esperes hasta el último momento, que con este tema estamos a tope”, recomendó Jiménez.

Renault Kwid 2027 Foto: Renault

Por qué recargar el gas no es la solución

El sistema de aire acondicionado funciona con un circuito cerrado y estanco. El gas refrigerante no se consume como el combustible o el líquido limpiaparabrisas. Por eso, si el auto deja de enfriar, lo más probable es que exista una fuga o un fallo mecánico.

Agregar más gas sin localizar el origen de la pérdida puede hacer que el sistema vuelva a enfriar por un tiempo, pero solo de manera temporal. Además, una fuga no reparada puede terminar dañando componentes costosos, como el compresor.

El mecánico recomienda realizar ciertas tareas de mantenimiento, como extraer el refrigerante y hacer un vacío del circuito. Este procedimiento elimina la humedad acumulada, que puede provocar corrosión, reducir la eficiencia y afectar el funcionamiento de los componentes. “El vacío permite que se evapore la humedad que hay en el interior, que no beneficia nada a los circuitos frigoríficos”, explicó Jiménez.

Otra operación aconsejable es cambiar el aceite del compresor, que lubrica las piezas móviles del sistema. Con el tiempo, el aceite pierde propiedades y renovarlo ayuda a prolongar la vida útil del compresor.

El filtro del habitáculo, el gran olvidado

Uno de los elementos clave en el mantenimiento del aire acondicionado es el filtro del habitáculo. Su función es retener polvo, polen y otras partículas antes de que entren al interior del vehículo.

Cuando el filtro está sucio, el caudal de aire disminuye y el sistema debe trabajar más para enfriar el habitáculo. Además, puede favorecer la aparición de malos olores y empeorar la calidad del aire que respiran los ocupantes.

Los fabricantes suelen recomendar cambiar el filtro cada 15.000 o 30.000 kilómetros, aunque en zonas con mucho polvo o polen puede ser necesario hacerlo con mayor frecuencia.

Cómo evitar el olor a humedad en el aire acondicionado

Uno de los problemas más comunes en verano es el olor desagradable que aparece al encender el aire acondicionado. El responsable suele ser el evaporador, un radiador que se enfría intensamente y sobre el que se condensa la humedad del aire.

Esa humedad puede quedar retenida y convertirse en un entorno ideal para bacterias, hongos y moho. El resultado es el típico olor a humedad que muchos conductores identifican de inmediato.

La solución que propone Jiménez es simple y no requiere herramientas especiales: apagar el compresor unos minutos antes de llegar al destino, pulsando el botón A/C pero dejando el ventilador encendido. Así, el sistema sigue moviendo aire, aunque ya no lo enfría. El aire más templado ayuda a secar el evaporador y evacuar la humedad acumulada a través del desagüe del auto.

Este hábito puede reducir notablemente la aparición de malos olores y limitar la proliferación de microorganismos que, además de resultar molestos, pueden causar problemas respiratorios o agravar alergias.