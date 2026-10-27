Perdió a cuatro hijos y a su esposo para luchar por la libertad: comandó 10.000 hombres, ganó 33 combates y murió en la pobreza

Juana Azurduy desafió las reglas de su época, organizó tropas indígenas Foto: Argentina.gob.ar.

Mucho antes de aparecer en monumentos, billetes y manuales escolares, Juana Azurduy recorrió los caminos del Alto Perú con una espada en la mano y una tragedia a cuestas. Perdió a cuatro hijos durante las campañas militares, su esposo fue asesinado por las fuerzas realistas y buena parte de sus propiedades terminó confiscada. A pesar de todo, continuó luchando.

Nacida el 12 de julio de 1780 en Chuquisaca, actual Sucre, creció en una región atravesada por fuertes desigualdades.

La joven que rechazó el destino impuesto

Huérfana desde muy joven, Juana pasó un tiempo en un convento, donde intentaron darle la educación reservada para las mujeres de su posición social. Pero su carácter chocó con aquella disciplina y finalmente fue expulsada.

Mientras otras jóvenes eran preparadas para la vida doméstica, ella aprendió a montar a caballo, moverse por terrenos difíciles y relacionarse con comunidades campesinas e indígenas. Más tarde se casó con Manuel Ascencio Padilla, con quien compartió las ideas emancipadoras y participó en los movimientos revolucionarios de Chuquisaca y La Paz de 1809.

El ejército que organizó en las montañas

Después de la derrota patriota de Huaqui, en 1811, los realistas recuperaron amplias zonas del Alto Perú, persiguieron a los revolucionarios y confiscaron sus propiedades. Juana debió refugiarse en las montañas mientras protegía a sus hijos y reorganizaba la resistencia.

Juana Azurudy Foto: Wikipedia

Junto con Padilla impulsó el escuadrón conocido como Los Leales, integrado principalmente por campesinos e indígenas. Sus fuerzas utilizaban ataques rápidos, emboscadas y un conocimiento excepcional del terreno para enfrentar a ejércitos profesionales.

Azurduy no se limitó a transmitir mensajes, atender heridos o conseguir provisiones. Dirigió cargas de caballería, empuñó el sable y combatió en primera línea, algo extraordinario para una mujer a comienzos del siglo XIX. Distintas reconstrucciones le atribuyen la conducción de miles de milicianos y la participación en 33 acciones victoriosas.

La hazaña que impresionó a Manuel Belgrano

Uno de sus episodios más recordados ocurrió en 1816, durante los combates de El Villar. Allí encabezó una ofensiva, capturó una bandera enemiga y participó en la ocupación del Cerro de la Plata.

La noticia llegó a Manuel Belgrano, quien comunicó su actuación al director supremo Juan Martín de Pueyrredón. El gobierno de las Provincias Unidas le concedió el grado de teniente coronela de las milicias. Belgrano, admirado por su coraje, también le obsequió su propio sable.

No era un reconocimiento decorativo: Juana comandaba combatientes, organizaba defensas y asumía decisiones estratégicas en una guerra desigual. Su ascenso desafiaba, además, una estructura militar que reservaba los grados y el mando casi exclusivamente a los hombres.

La guerra le quitó a su familia

El costo personal fue devastador. Sus cuatro hijos mayores murieron durante las campañas, cuando la familia atravesaba regiones precarias y quedaba expuesta al hambre, las enfermedades y los desplazamientos constantes.

Mausoleo de Juana Azurduy.

En 1816, el mismo año de su ascenso, Padilla fue derrotado, asesinado y decapitado. Su cabeza quedó expuesta como advertencia para quienes apoyaban la revolución. Juana quedó viuda, con una hija pequeña y casi sin patrimonio. Aun así, se trasladó hacia Salta y continuó colaborando con las fuerzas de Martín Miguel de Güemes.

La heroína que terminó en la pobreza

Finalizada la guerra, regresó a Chuquisaca. La región por la que había combatido ya era independiente, pero ella no recuperó completamente sus propiedades ni recibió una compensación acorde con sus servicios.

Simón Bolívar reconoció su aporte y gestionó una pensión, aunque los pagos fueron irregulares. Juana murió el 25 de mayo de 1862, a los 81 años, en Sucre. Fue sepultada en una fosa común y su funeral habría costado apenas un peso.

Décadas después, sus restos fueron recuperados y trasladados a la Casa de la Libertad. Argentina la ascendió póstumamente a generala y Bolivia le otorgó el rango de mariscal.

Su historia demuestra que la independencia no fue solamente obra de los próceres retratados en salones oficiales. También dependió de mujeres, pueblos indígenas, campesinos y familias enteras que arriesgaron todo por una causa incierta. Juana perdió a sus hijos, a su esposo y su patrimonio, pero dejó una huella imposible de borrar en la historia sudamericana, aún hoy.