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Se esconden en los edificios de Nueva York, devoran su propio peso en mosquitos por noche y ahora piden no despertarlos

Las 9 especies de murciélagos que sobrevuelan Manhattan sin que los vecinos las reconozcan cumplen un rol vital antes del invierno; por qué una enfermedad amenaza su supervivencia y cuáles son las recomendaciones oficiales frente al riesgo de rabia y el cuidado de sus refugios.

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Bat flying New York City 2026
Según el Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York, el estado alberga nueve especies de murciélagos, todas insectívoras. Foto: Google Gemini.
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Los murciélagos de Nueva York pueden consumir hasta su propio peso en insectos por noche durante el otoño, una capacidad que ayuda a controlar plagas y mosquitos. El Departamento de Conservación Ambiental del estado (DEC) pidió proteger a estos animales durante la Semana de los Murciélagos, que se celebra del 24 al 31 de octubre de 2026, especialmente ante la llegada del invierno y las amenazas que enfrentan sus poblaciones.

Cuánto comen los murciélagos de Nueva York y por qué son importantes

Según el Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York, el estado alberga nueve especies de murciélagos, todas insectívoras. Su alimentación contribuye al control natural de insectos que afectan cultivos y jardines, además de reducir la presencia de mosquitos.

Murciélago en Nueva York., Bat in New York City 2026
Los murciélagos de Nueva York pueden consumir hasta su propio peso en insectos por noche durante el otoño. Foto: Google Gemini.

La guía oficial de vida silvestre de Nueva York señala que pueden consumir habitualmente entre el 20% y el 50% de su peso corporal en insectos cada noche. Durante el otoño, cuando necesitan acumular reservas de grasa para sobrevivir al invierno, ese consumo puede alcanzar su propio peso.

El beneficio también alcanza a la agricultura: al alimentarse de insectos que dañan los cultivos, estos mamíferos pueden disminuir la necesidad de utilizar pesticidas.

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Cápsula en Nueva York

Dónde viven los murciélagos en Nueva York y cómo reconocerlos

Los murciélagos habitan los cinco distritos de la ciudad de Nueva York. Las autoridades documentaron su presencia en Central Park, Manhattan, y Freshkills Park, Staten Island.

El biólogo Nic Comparato, investigador de murciélagos urbanos, explicó a Gothamist que muchos residentes probablemente los observaron sin reconocerlos, debido a sus movimientos rápidos y cambios bruscos de dirección durante el vuelo.

De las nueve especies presentes en el estado, seis hibernan en cuevas y minas, mientras que otras tres migran hacia zonas más cálidas. En la ciudad también utilizan árboles, edificios y otras estructuras como refugios.

Por qué Nueva York pide protegerlos y qué hacer ante un encuentro

  • Una de las principales amenazas es el síndrome de la nariz blanca, una enfermedad fúngica detectada en Nueva York en 2006 que provocó pérdidas superiores al 90% de los murciélagos en determinados refugios de hibernación.
  • El DEC recomienda evitar cuevas y minas durante el invierno, ya que despertar a los animales consume reservas energéticas fundamentales para su supervivencia. También aconseja mantener a los gatos dentro de las viviendas y limitar la tala de árboles a los períodos invernales recomendados.
  • Aunque los murciélagos suelen evitar a las personas, pueden transmitir la rabia. El Departamento de Salud de Nueva York recomienda no tocarlos y buscar asesoramiento médico ante un posible contacto de riesgo, incluso sin una mordedura visible.
  • La campaña de conservación continuará hasta el 31 de octubre, con especial atención a los refugios utilizados durante la hibernación.
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