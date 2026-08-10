Banfield 0 - 2 Belgrano: así fue la derrota en el Torneo Clausura 2026

94´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Banfield y Belgrano por Torneo Clausura 2026.

93´ Tarjeta amarilla para Banfield

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Lisandro Piñero.

91´ Saque de arco para Belgrano

Desde el fondo la pone en juego Thiago Cardozo.

91´ ¡Tiro desviado de Belgrano!

Disparo de Agustín Bonomo y el remate se va afuera.

91´ Córner para Banfield

Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Gómez.