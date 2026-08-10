Banfield 0 - 2 Belgrano: así fue la derrota en el Torneo Clausura 2026

¡Y se acabó! Historia contada en el estadio Florencio Sola de Banfield: Banfield 0 - 2 Belgrano.
Banfield vs Belgrano por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
94´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Banfield y Belgrano por Torneo Clausura 2026.
93´ Tarjeta amarilla para Banfield
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Lisandro Piñero.
91´ Saque de arco para Belgrano
Desde el fondo la pone en juego Thiago Cardozo.
91´ ¡Tiro desviado de Belgrano!
Disparo de Agustín Bonomo y el remate se va afuera.
91´ Córner para Banfield
Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Gómez.
89´ ¡Tiro desviado de Banfield!
Disparo de Neyder Moreno y el remate se va afuera.
87´ Cambio en Belgrano
Entra Marcos Ortiz y sale Ramiro Hernándes.
87´ Cambio en Belgrano
Entra Agustín Bonomo y sale Emiliano Rigoni.
81´ Córner para Banfield
Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Gómez.
81´ ¡Banfield se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lisandro Piñero fue bloqueado por Leonardo Morales.
81´ ¡Tiro desviado de Banfield!
Disparo de Tiziano Perrotta y el remate se va afuera.
79´ ¡Tiro desviado de Belgrano!
Disparo de Emiliano Rigoni y el remate se va afuera.
78´ ¡Banfield se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Neyder Moreno fue bloqueado por Thiago Cardozo.
77´ ¡Belgrano se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Emiliano Rigoni fue bloqueado por Facundo Sanguinetti.
77´ ¡Belgrano se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lucas Passerini fue bloqueado por Santiago Daniele.
77´ Cambio en Belgrano
Entra Gonzalo Zelarayán y sale Juan Velázquez.
75´ ¡Tiro desviado de Banfield!
Disparo de Federico Anselmo y el remate se va afuera.
73´ Cambio en Belgrano
Entra Lautaro Gutierrez y sale Lucas Zelarayán.
74´ Cambio en Banfield
Entra Ignacio Pais y sale Santiago Esquivel.
74´ Cambio en Banfield
Entra Federico Anselmo y sale Bruno Sepúlveda.
73´ Fuera de juego en Banfield
Posición adelantada de Bruno Sepúlveda.
69´ Saque de arco para Banfield
Desde el fondo la pone en juego Facundo Sanguinetti.
69´ ¡Tiro desviado de Belgrano!
Disparo de Lucas Passerini y el remate se va afuera.
68´ ¡Belgrano se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Emiliano Rigoni fue bloqueado por Facundo Sanguinetti.
65´ Saque de arco para Belgrano
Desde el fondo la pone en juego Thiago Cardozo.
65´ ¡Tiro desviado de Banfield!
Disparo de Neyder Moreno y el remate se va afuera.
64´ ¡Tiro desviado de Banfield!
Disparo de Lisandro Piñero y el remate se va afuera.
63´ Cambio en Banfield
Entra Neyder Moreno y sale Brandon Oviedo.
63´ Cambio en Banfield
Entra Lisandro Piñero y sale David Zalazar.
60´ Goool de Belgrano
¡Testazo letal! Lisandro López anota para Belgrano tras conectar un cabezazo.
60´ Córner para Belgrano
Ejecuta el tiro de esquina Lucas Zelarayán.
53´ Saque de arco para Belgrano
Desde el fondo la pone en juego Lisandro López.
51´ Saque de arco para Belgrano
Desde el fondo la pone en juego Alexis Maldonado.
50´ ¡Tiro desviado de Banfield!
Disparo de Santiago Daniele y el remate se va afuera.
49´ Córner para Banfield
Ejecuta el tiro de esquina David Zalazar.
47´ Gooool de Belgrano
Lucas Passerini marca para Belgrano.
45´ Cambio en Banfield
Entra Lautaro Gómez y sale Tomás Adoryan.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Florencio Sola!
Resumen estadístico del primer tiempo.
47´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Florencio Sola! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
43´ Tarjeta amarilla para Banfield
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Tiziano Perrotta.
42´ Tiro en el palo de Belgrano
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Lucas Zelarayán pega en el palo.
41´ ¡Banfield se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ignacio Abraham fue bloqueado por Thiago Cardozo.
41´ ¡Banfield se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Bruno Sepúlveda fue bloqueado por Thiago Cardozo.
40´ Tarjeta amarilla para Belgrano
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Adrián Spörle.
38´ ¡Banfield se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Tomás Adoryan fue bloqueado por Thiago Cardozo.
37´ ¡Belgrano se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Juan Velázquez fue bloqueado por Nicolás Meriano.
36´ Saque de arco para Banfield
Desde el fondo la pone en juego Facundo Sanguinetti.
32´ ¡Belgrano se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Francisco González Metilli fue bloqueado por Facundo Sanguinetti.
31´ Fuera de juego en Banfield
Posición adelantada de Tiziano Perrotta.
24´ ¡Banfield se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Santiago Daniele fue bloqueado por Thiago Cardozo.
22´ Saque de arco para Banfield
Desde el fondo la pone en juego Facundo Sanguinetti.
21´ ¡Tiro desviado de Belgrano!
Disparo de Lucas Passerini y el remate se va afuera.
20´ ¡Banfield se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Tiziano Perrotta fue bloqueado por Thiago Cardozo.
20´ Saque de arco para Belgrano
Desde el fondo la pone en juego Thiago Cardozo.
19´ Córner para Banfield
Ejecuta el tiro de esquina David Zalazar.
19´ ¡Banfield se acerca al arco rival!
El disparo al arco de David Zalazar fue bloqueado por Adrián Spörle.
18´ Fuera de juego en Belgrano
Posición adelantada de Lucas Passerini.
16´ ¡Belgrano se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Leonardo Morales fue bloqueado por Santiago Daniele.
13´ Tarjeta amarilla para Banfield
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Tomás Adoryan.
12´ ¡Banfield se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ignacio Abraham fue bloqueado por Thiago Cardozo.
11´ ¡Banfield se acerca al arco rival!
El disparo al arco de David Zalazar fue bloqueado por Ramiro Hernándes.
9´ Fuera de juego en Banfield
Posición adelantada de Bruno Sepúlveda.
8´ Saque de arco para Belgrano
Desde el fondo la pone en juego Thiago Cardozo.
6´ Tiro en el palo de Belgrano
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Lucas Passerini pega en el palo.
2´ ¡Banfield se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Tomás Adoryan fue bloqueado por Alexis Maldonado.
2´ ¡Belgrano se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Adrián Spörle fue bloqueado por Facundo Sanguinetti.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Florencio Sola, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Banfield y Belgrano por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Sebastián Martínez.
Formación confirmada de Banfield
Titulares
- (1) Facundo Sanguinetti
- (34) Santiago Daniele
- (24) Santiago López García
- (6) Nicolás Meriano
- (13) Brandon Oviedo
- (27) Ignacio Abraham
- (20) Tomás Adoryan
- (5) Santiago Esquivel
- (40) David Zalazar
- (17) Tiziano Perrotta
- (9) Bruno Sepúlveda
Suplentes
- (25) Gino Santilli
- (4) Juan Luis Alfaro
- (11) Favio Álvarez
- (10) Lautaro Gómez
- (18) Federico Medina
- (33) Neyder Moreno
- (35) Ignacio Pais
- (8) Lautaro Ríos
- (21) Lautaro Villegas
- (30) Federico Anselmo
- (7) Lisandro Piñero
Entrenador: Pedro Troglio
Formación confirmada de Belgrano
Titulares
- (25) Thiago Cardozo
- (17) Lisandro López
- (2) Alexis Maldonado
- (14) Leonardo Morales
- (3) Adrián Spörle
- (11) Francisco González Metilli
- (8) Ramiro Hernándes
- (10) Lucas Zelarayán
- (9) Lucas Passerini
- (24) Emiliano Rigoni
- (53) Juan Velázquez
Suplentes
- (23) Manuel Vicentini
- (58) Agustín Bonomo
- (4) Agustín Griguol
- (16) Federico Ricca
- (19) Santino Gatti
- (29) Marcos Ortiz
- (15) Ramiro Tulián
- (30) Gonzalo Zelarayán
- (37) Lautaro Gutierrez
Entrenador: Ricardo Zielinski
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Banfield y Belgrano?
Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Banfield vs. Belgrano por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Banfield recibe a Belgrano en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Banfield vs. Belgrano:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Banfield y Belgrano por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.