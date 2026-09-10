La decisión de la AFA tras el reclamo de Vélez contra Boca en la Copa Argentina: qué pasó y cómo sigue el caso

Copa Argentina, Boca vs. Vélez. Foto: NA

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer su primera resolución sobre el reclamo presentado por Vélez Sarsfield contra Boca Juniors tras el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina. El organismo tomó conocimiento formal de la presentación y abrió el procedimiento disciplinario.

“Se da vista por el término de cinco días contados desde la fecha de esta resolución al Club Boca Juniors, debiendo tomar conocimiento y contestar dentro de ese plazo”, indicó el organismo en su boletín, con referencia al artículo 36 del Código Disciplinario.

La medida todavía no define si la clasificación obtenida por Boca en el campo de juego quedará firme. En esta primera instancia, el Tribunal le otorgó al club de la Ribera un plazo de cinco días para acceder al expediente, analizar los argumentos de Vélez y presentar su correspondiente descargo.

Por qué Vélez impugnó la clasificación de Boca

La presentación de Vélez se basa en la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial del encuentro. El Fortín sostiene que el reglamento de la Copa Argentina no contempla una excepción específica que permita superar el límite general de cinco jugadores foráneos habilitados.

Los extranjeros anotados por Boca fueron Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero. Los primeros cinco participaron del partido, mientras que el delantero paraguayo permaneció entre los suplentes y no ingresó al campo de juego.

Para Vélez, el hecho de que Romero no haya sumado minutos no elimina la presunta infracción. El argumento es que estuvo disponible para ser utilizado por el entrenador Rodolfo Arruabarrena, por lo que la conformación de la planilla habría incumplido las reglas de elegibilidad desde su presentación.

Copa Argentina, Boca vs. Vélez. Foto: @Copa_Argentina

Qué sanción pide Vélez contra Boca

En su presentación, compuesta por 16 páginas, Vélez solicitó que se declare configurada una alineación indebida y que Boca sea sancionado con la pérdida del partido por retirada o renuncia, de acuerdo con el artículo 18.2 del Código Disciplinario.

El club de Liniers también pidió que se registre un resultado oficial de 3-0 a su favor, se deje sin efecto la definición por penales y se le otorgue el pase a los cuartos de final. En caso de prosperar la presentación, Vélez ocuparía el lugar actualmente asignado a Boca en la siguiente instancia.

Además, el Fortín solicitó una medida cautelar para suspender o postergar el partido de cuartos de final hasta que exista una resolución firme. La organización del certamen ya había programado el encuentro entre Racing Club y Boca, pero el pedido mantiene abierta la discusión sobre la celebración de ese cruce.

Qué argumentos prepara Boca para defender su clasificación

Boca considera que no existió una ventaja deportiva porque solamente cinco extranjeros ingresaron al campo. La institución sostiene que Romero permaneció en el banco y que, por lo tanto, el límite de jugadores foráneos utilizado efectivamente durante el encuentro no habría sido superado.

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme también reunió antecedentes administrativos en los que irregularidades reglamentarias fueron castigadas con multas o apercibimientos, pero no con la pérdida de puntos ni con la eliminación de una competencia. Esa jurisprudencia formará parte de la respuesta que deberá presentar dentro del plazo establecido.

Uno de los casos mencionados aparece en el mismo boletín del Tribunal. En un partido del Torneo Clausura femenino, Belgrano realizó seis cambios frente a Lanús y el equipo bonaerense reclamó que se le diera por ganado el encuentro. El pedido por alineación indebida fue rechazado, se mantuvo el resultado y el club cordobés recibió una multa.

Aunque el antecedente no es idéntico, Boca podría utilizarlo para sostener que una eventual irregularidad administrativa no debería modificar el resultado deportivo. Vélez, en cambio, argumentará que la presencia de un sexto extranjero en la planilla afectó directamente la composición reglamentaria del equipo y debe tener una sanción mayor.

Copa Argentina, Boca vs. Vélez. Foto: @Copa_Argentina

Cómo sigue el reclamo de Vélez contra Boca

El próximo paso será la presentación formal del descargo de Boca. El Xeneize tiene cinco días desde la publicación de la resolución para estudiar el expediente y contestar cada uno de los planteos formulados por Vélez.

Una vez recibida la respuesta, el Tribunal de Disciplina deberá evaluar los argumentos de ambas instituciones, revisar los reglamentos aplicables y determinar si existió una infracción. También tendrá que resolver si corresponde una simple sanción económica, una advertencia o una consecuencia deportiva que modifique la clasificación.

Por el momento, Boca continúa oficialmente clasificado y no existe una decisión que le haya quitado el pase a cuartos de final. La primera resolución de la AFA solamente formalizó el expediente y garantizó el derecho del club a efectuar su defensa antes de que se conozca el fallo.

Qué puede resolver el Tribunal

Rechazar el reclamo de Vélez y confirmar la clasificación de Boca.

Aplicar una multa o un apercibimiento sin modificar el resultado.

Considerar que existió alineación indebida y otorgarle el encuentro a Vélez.

Aceptar o rechazar la cautelar para postergar el partido contra Racing.

Solicitar información adicional antes de publicar la resolución definitiva.

Hasta que el Tribunal se pronuncie sobre el fondo de la cuestión, la llave permanece bajo análisis y el duelo entre Racing y Boca continúa condicionado por el avance del expediente.