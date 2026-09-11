Video: Franco Mastantuono tuvo su noche soñada en Italia, metió tres goles y fue clave para la victoria de la Fiorentina

El exRiver convirtió por triplicado en el duelo ante Venezia Foto: X

Franco Mastantuono vivió una noche inolvidable en el fútbol italiano. El exjugador de River fue la gran figura del triunfo de Fiorentina por 4-2 ante Venezia, al marcar tres tantos y convertirse en el protagonista absoluto de una victoria que le permitió a la Viola dejar atrás un inicio complicado de temporada.

El atacante argentino llegaba bajo la lupa tras sus primeras semanas en Europa, pero respondió con una actuación determinante. Sus goles no solo representaron su estreno en la red con la camiseta violeta, sino también el primer triplete de su carrera profesional.

Los primeros goles de Mastantuono en Fiorentina

La noche comenzó cuesta arriba para Fiorentina, que quedó en desventaja tras el tanto del local. Sin embargo, Mastantuono apareció con una acción de jerarquía: recibió cerca del área, se perfiló para su pierna izquierda y sacó un remate potente que se transformó en el empate.

El primer gol de Mastantuono

El exRiver convirtió por triplicado en el duelo ante Venezia Foto: X

Lejos de conformarse, el argentino volvió a golpear apenas unos minutos después. Con una maniobra similar, enganchó desde el borde del área y colocó la pelota junto a un poste para firmar el 2-1 parcial y dar vuelta al resultado antes del descanso.

El segundo gol de Franco Mastantuono

Una victoria clave para cortar la mala racha

En el complemento, Fiorentina mantuvo la intensidad y encontró más espacios. Allí apareció otro argentino, Mateo Pellegrino, quien amplió la ventaja con una definición precisa tras una larga corrida que tomó desordenada a la defensa rival.

El encuentro siguió ofreciendo emociones, pero el conjunto visitante logró sostener la diferencia y administrar el desarrollo del partido. La mejora futbolística fue evidente respecto de las primeras jornadas del campeonato.

El tercer gol y una ovación inolvidable

A los 83 minutos llegó la jugada que completó la exhibición de Mastantuono. Tras una habilitación profunda, el delantero definió ante el arquero, que logró rechazar el primer intento. Sin embargo, el rebote terminó favoreciendo al argentino y la pelota ingresó para el 4-1.

El tercer gol de Franco Mastantuono

El exRiver convirtió por triplicado en el duelo ante Venezia Foto: X

Pocos minutos después, el atacante dejó el campo de juego entre aplausos. La ovación de los hinchas de Fiorentina reflejó la importancia de una actuación que puede marcar un punto de inflexión en su aventura europea.

Un impulso para su carrera en Europa

El hat-trick llegó en un contexto especial. Fiorentina había cambiado recientemente de entrenador después de un arranque preocupante en la Serie A y necesitaba una reacción inmediata para alejarse de los últimos puestos de la tabla.

Para Mastantuono, además, el partido representó una reivindicación personal. Tras su salida de River, su paso por Real Madrid y su llegada a préstamo al fútbol italiano, encontró por fin una noche de brillo que lo reposiciona como una de las grandes promesas argentinas en Europa.

El exRiver convirtió por triplicado en el duelo ante Venezia Foto: X

Con sus tres goles frente a Venezia, el joven atacante no solo estrenó su cuenta goleadora con Fiorentina. También se transformó en el símbolo de una victoria que devolvió la confianza a un equipo que necesitaba respuestas urgentes.