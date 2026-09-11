Callejero Fino: cómo continúa la causa tras la detención del cantante y cuándo podría salir de prisión

Callejero Fino: continuará detenido Foto: Policía Bonaerense

Callejero Fino fue detenido el 30 de agosto de 2026 en La Ñata, en el municipio bonaerense de Tigre, mientras circulaba en un automóvil Volkswagen Amarok sin patente. En las últimas horas, se conoció que el músico continuará detenido y su abogado, Diego Storto, habló sobre cómo pasa sus días en prisión.

El letrado aseguró que, si bien se encuentra bien, “no está en las mejores condiciones” porque está privado de su libertad. Al mismo tiempo, manifestó que se encuentra “confiado en lo que puede ocurrir en las próximas audiencias”.

Por otro lado, Storto se mostró conforme con la declaración que Callejero Fino, cuyo nombre real es Simón Natanael Alvarenga, e indicó que cree que dio testimonio al juez sobre cuestiones que debería haber hablado antes.

Callejero Fino continuará detenido. Foto: Télam

En este sentido, el abogado sostuvo en diálogo con C5N que “hubiese sido fundamental” que, desde el primer momento, realizara esta misma declaración. “Yo no hubiese tenido esa estrategia, pero no quiero hablar sobre mis colegas”, expresó.

Qué pasará con Callejero Fino tras la última audiencia

Diego Storto indicó que Callejero Fino continuará detenido dos semanas más ya que el fiscal dispuso esta fecha como prórroga para seguir investigando la causa judicial contra el músico.

En este período, se tomará declaración a testigos y se analizarán distintos elementos adjuntados al expediente. En este sentido, el abogado aseguró que desde la Fiscalía se peritarán los teléfonos y otras pruebas.

Asimismo, también se investigará el arma que fue hallada por los agentes policiales dentro del vehículo de Callejero Fino. Por otro lado, explicó que los efectivos encontraron la numeración de la pistola y que será clave para demostrar que “no está vinculada” a ningún delito.

El arma que le incautó la Policía a Callejero Fino. Foto: Zona Norte Diario

“Con el revenido químico del arma se establece la numeración y esa arma no está ligada a ningún delito”, precisó el abogado.

¿Callejero Fino quedará libre en 15 días ?

El abogado Diego Storto no pudo precisar si efectivamente el músico saldrá de prisión en los próximos 15 días cuando el fiscal Cosme Iribarren finalice la investigación correspondiente, aunque dijo que podría ser tranquilamente una posibilidad, ya que la declaración logró que la causa se encaminara al “buen resultado”.

En cuanto a la investigación, se ha indicado que los agentes encontraron en el automóvil una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida y 12 municiones. Por tal motivo, el músico quedó imputado, al principio, por el delito de “tenencia ilegal de arma de guerra”. En tanto, luego el fiscal decidió agravar la imputación por “portación de arma ilegal de arma”.