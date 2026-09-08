Boca le ganó a San Pablo 1 a 0 con gol de Merentiel y quiere llegar a semifinales de la Sudamericana

95´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Boca Juniors y São Paulo por Copa Sudamericana 2026.

94´ ¡Tiro desviado de São Paulo!

Disparo de Gustavo Domingos Santana y el remate se va afuera.

93´ Tarjeta amarilla para Boca Juniors

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Enner Valencia.