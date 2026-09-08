Boca le ganó a San Pablo 1 a 0 con gol de Merentiel y quiere llegar a semifinales de la Sudamericana

Boca logró un gran triunfo y le ganó 1 a 0 a San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El gol fue convertido por Miguel Merentiel y la vuelta será el próximo martes 15 de septiembre en Brasil.
Boca Juniors vs São Paulo por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo
95´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Boca Juniors y São Paulo por Copa Sudamericana 2026.
94´ ¡Tiro desviado de São Paulo!
Disparo de Gustavo Domingos Santana y el remate se va afuera.
93´ Tarjeta amarilla para Boca Juniors
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Enner Valencia.
90´ Cambio en São Paulo
Entra Newton Araújo da Costa Júnior y sale Pablo Maia.
90´ Cambio en São Paulo
Entra André Oliveira Silva y sale Artur Victor Guimarães.
84´ Cambio en Boca Juniors
Entra Enner Valencia y sale Alan Velasco.
82´ Saque de arco para São Paulo
Desde el fondo la pone en juego Rafael Pires Monteiro.
82´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Alan Velasco y el remate se va afuera.
81´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
81´ Cambio en São Paulo
Entra Aldemir dos Santos Ferreira y sale Jonathan Calleri.
81´ Cambio en São Paulo
Entra Daniel de Oliveira Sertanejo y sale Marcos Antônio Silva Santos.
80´ ¡Tiro desviado de São Paulo!
Disparo de Gustavo Domingos Santana y el remate se va afuera.
78´ Cambio en Boca Juniors
Entra Sebastián Villa y sale Miguel Ángel Merentiel.
75´ Roja directa para São Paulo
¡A las duchas! El jugador de São Paulo Domingos Sousa Coutinho Meneses Duarte es expulsado del partido.
74´ Tarjeta amarilla para São Paulo
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Dorival Júnior.
72´ Saque de arco para São Paulo
Desde el fondo la pone en juego Rafael Pires Monteiro.
72´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Alan Velasco y el remate se va afuera.
71´ Saque de arco para São Paulo
Desde el fondo la pone en juego Rafael Pires Monteiro.
69´ Tarjeta amarilla para São Paulo
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Jonathan Calleri.
66´ ¡São Paulo se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jonathan Calleri fue bloqueado por Álvaro Montero.
62´ Cambio en São Paulo
Entra Gustavo Domingos Santana y sale Luciano da Rocha Neves.
61´ ¡São Paulo se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Domingos Sousa Coutinho Meneses Duarte fue bloqueado por Álvaro Montero.
51´ Gooool de Boca Juniors
Miguel Ángel Merentiel marca para Boca Juniors.
51´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Miguel Ángel Merentiel fue bloqueado por Rafael Pires Monteiro.
50´ Saque de arco para São Paulo
Desde el fondo la pone en juego Rafael Pires Monteiro.
49´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Lautaro Di Lollo y el remate se va afuera.
49´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Blanco.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Alberto J. Armando!
Resumen estadístico del primer tiempo.
49´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Alberto J. Armando! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
44´ Saque de arco para São Paulo
Desde el fondo la pone en juego Rafael Pires Monteiro.
43´ Saque de arco para São Paulo
Desde el fondo la pone en juego Rafael Pires Monteiro.
43´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Tomás Belmonte y el remate se va afuera.
43´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Blanco.
42´ Saque de arco para São Paulo
Desde el fondo la pone en juego Rafael Pires Monteiro.
39´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
35´ Saque de arco para São Paulo
Desde el fondo la pone en juego Rafael Pires Monteiro.
34´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Lautaro Blanco y el remate se va afuera.
33´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Alan Velasco.
33´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alan Velasco fue bloqueado por José Sabino Chagas Monteiro.
30´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
30´ ¡Tiro desviado de São Paulo!
Disparo de Jonathan Calleri y el remate se va afuera.
27´ Saque de arco para São Paulo
Desde el fondo la pone en juego Rafael Pires Monteiro.
26´ Saque de arco para São Paulo
Desde el fondo la pone en juego Rafael Pires Monteiro.
25´ Saque de arco para São Paulo
Desde el fondo la pone en juego Rafael Pires Monteiro.
22´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Leandro Paredes y el remate se va afuera.
22´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Alan Velasco.
21´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alan Velasco fue bloqueado por José Sabino Chagas Monteiro.
21´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Tomás Belmonte fue bloqueado por Domingos Sousa Coutinho Meneses Duarte.
20´ Saque de arco para São Paulo
Desde el fondo la pone en juego Rafael Pires Monteiro.
17´ Córner para São Paulo
Ejecuta el tiro de esquina Iago Amaral Borduchi.
16´ ¡São Paulo se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Luciano da Rocha Neves fue bloqueado por Álvaro Montero.
13´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
13´ ¡Tiro desviado de São Paulo!
Disparo de Jonathan Calleri y el remate se va afuera.
12´ ¡São Paulo se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Robert Arboleda fue bloqueado por Lautaro Di Lollo.
12´ Córner para São Paulo
Ejecuta el tiro de esquina Iago Amaral Borduchi.
11´ ¡São Paulo se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Luciano da Rocha Neves fue bloqueado por Lautaro Di Lollo.
8´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
0´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Facundo Herrera.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Alberto J. Armando, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Boca Juniors y São Paulo por la Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Piero Maza.
Formación confirmada de Boca Juniors
Titulares
- (1) Álvaro Montero
- (3) Lautaro Blanco
- (2) Lautaro Di Lollo
- (42) Facundo Herrera
- (17) Leandro Lozano
- (25) Santiago Ascacíbar
- (8) Tomás Belmonte
- (5) Leandro Paredes
- (19) Leonel Flores
- (16) Miguel Ángel Merentiel
- (20) Alan Velasco
Suplentes
- (12) Leandro Brey
- (4) Nicolás Figal
- (24) Dylan Gorosito
- (26) Marco Pellegrino
- (46) Matias Satas
- (15) Williams Alarcón
- (7) Carlos Palacios
- (23) Camilo Rey Domenech
- (21) Kevin Zenón
- (11) Ángel Romero
- (30) Enner Valencia
- (22) Sebastián Villa
Entrenador: Rodolfo Arruabarrena
Formación confirmada de São Paulo
Titulares
- (23) Rafael
- (5) Robert Arboleda
- (35) Sabino
- (22) Domingos Duarte
- (12) Iago
- (19) Lucas Ramon
- (10) Luciano
- (37) Artur
- (29) Pablo Maia
- (8) Marcos Antônio
- (9) Jonathan Calleri
Suplentes
- (31) Carlos Coronel
- (18) Wendell
- (2) Rafael Tolói
- (28) Newton
- (94) Danielzinho
- (48) Djhordney Ferreira
- (80) Cauly
- (27) Victor Sá
- (34) Tetê
- (11) Ferreira
- (17) André Silva
- (43) Gustavo Santana
Entrenador: Dorival Júnior
Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.
¿Quién transmite el partido de Boca Juniors y São Paulo?
Argentina: Disney+ Premium, ESPN se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Boca Juniors vs. São Paulo por la Copa Sudamericana 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Boca Juniors recibe a São Paulo en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Boca Juniors vs. São Paulo:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Boca Juniors y São Paulo por la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.