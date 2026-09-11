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Arruabarrena mete mano y convoca a dos juveniles en Boca: quién son y de qué juegan

El “Vasco” busca rearmar el equipo y completar la lista de convocados de cara al compromiso contra Central Córdoba, a raíz de la cantidad de lesionados que hay en el plantel.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.
Rodolfo "Vasco" Arruabarrena. Foto: 9 Digital.
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Boca se prepara para recibir a Central Córdoba de Santiago del Estero, este viernes en La Bombonera, por la novena fecha del Torneo Clausura. Ante la seguidilla de partidos, las lesiones y la necesidad de administrar cargas, Rodolfo Arruabarrena decidió realizar una importante rotación y convocó a dos juveniles de la Reserva.

Los elegidos son Lautaro Mendieta y Rodrigo Bacidalupe, quienes tendrán su primera convocatoria con el plantel profesional. Ambos forman parte del equipo de Reserva dirigido por Mariano Herrón y aparecen como alternativas ante las numerosas bajas que sufrió el Xeneize.

Arruabarrena armó una lista con 23 jugadores para el encuentro frente al conjunto santiagueño, aunque la nómina difundida incluye a varios juveniles que vienen teniendo participación en el último tiempo.

Quiénes son los juveniles que convocó Boca

Lautaro Mendieta es mediocampista y se destaca por su polifuncionalidad. El juvenil puede desempeñarse en diferentes posiciones de la mitad de la cancha. Actualmente juega como volante por la derecha, aunque también tuvo actuaciones como mediocampista central y enganche.

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Lautaro Mendieta, uno de los juveniles que convocó Arruabarrena. Foto: Instagram/lautymendieta_

Su capacidad para adaptarse a distintos puestos resulta especialmente valiosa para Arruabarrena en un momento de calendario exigente, con varios encuentros en pocos días y diferentes futbolistas fuera de disponibilidad.

Por su parte, Rodrigo Bacidalupe es el goleador de la Reserva de Boca. El delantero, categoría 2007, atraviesa un buen momento después de convertir dos goles frente a Platense.

Rodrigo Bacidalupe es delantero y goleador en la reserva de Boca. Foto: Instagram/rodri.bacidalupe

Bacidalupe además firmó contrato con Boca hasta fines de 2028. Durante el ciclo de Diego Martínez como entrenador había tenido la oportunidad de entrenarse con el plantel profesional, aunque hasta ahora no había sido incluido en una convocatoria oficial.

Los dos juveniles se suman a una camada que viene ganando espacio en el primer equipo. Entre los jóvenes que aparecen en la lista también están Dylan Gorosito, Facundo “Jagger” Herrera, Matías Satas y Leonel Flores.

La posible formación de Boca ante Central Córdoba

Para enfrentar a Central Córdoba, el entrenador analiza un equipo con varios cambios respecto de los últimos partidos. La posible formación del Xeneize sería:

  • Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Carlos Palacios; Ángel Romero, Sebastián Villa y Enner Valencia.

El objetivo será administrar el desgaste físico sin descuidar el resultado en el Torneo Clausura.

Rodolfo Arruabarrena en Boca. Foto: NA

La lista de convocados de Boca

Los futbolistas citados para el partido son Leandro Brey, Javier García, Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Matías Satas, Lautaro Blanco, Lautaro Mendieta, Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Alan Velasco, Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Ángel Romero, Milton Giménez, Rodrigo Bacidalupe y Enner Valencia.

Entre las ausencias aparecen Álvaro Montero, Malcom Braida, Ayrton Costa, Milton Delgado y Camilo Rey Domenech, bajas que obligaron al cuerpo técnico a recurrir nuevamente a futbolistas de las divisiones juveniles.

Así, Mendieta y Bacidalupe tendrán la oportunidad de mostrarse por primera vez con el plantel profesional en un partido oficial y podrían convertirse en nuevas alternativas para Boca durante el exigente tramo del campeonato.

Boca JuniorsRodolfo "Vasco" Arruabarrena
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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