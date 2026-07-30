Central Córdoba (SE) 0 - 2 Atlético Tucumán: así fue la derrota en el Torneo Clausura 2026

Se terminó, el árbitro suena el silbato. El resultado final fue: Central Córdoba (SE) 0 - 2 Atlético Tucumán.
Central Córdoba (SE) vs Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
95´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Central Córdoba (SE) y Atlético Tucumán por Torneo Clausura 2026.
93´ Cambio en Atlético Tucumán
Entra Julián Fernández y sale Lautaro Godoy.
93´ Cambio en Atlético Tucumán
Entra Manuel Brondo y sale Ramiro Ruiz Rodríguez.
92´ Cambio en Atlético Tucumán
Entra Rodrigo Granillo y sale Leandro Díaz.
91´ Gooool de Atlético Tucumán
Leandro Díaz marca para Atlético Tucumán con asistencia de Luis Ingolotti.
90´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de José Gómez fue bloqueado por Leonel Vega.
90´ Córner para Central Córdoba (SE)
Ejecuta el tiro de esquina Lucas González.
88´ Tarjeta amarilla para Central Córdoba (SE)
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Fernando Martínez.
86´ Cambio en Central Córdoba (SE)
Entra Federico Rodriguez y sale Marco Iacobellis.
85´ ¡Atlético Tucumán se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ramiro Ruiz Rodríguez fue bloqueado por José Gómez.
81´ Saque de arco para Atlético Tucumán
Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.
81´ ¡Tiro desviado de Central Córdoba (SE)!
Disparo de Lucas González y el remate se va afuera.
80´ Cambio en Atlético Tucumán
Entra Kevin Ortiz y sale Franco Nicola.
80´ Cambio en Atlético Tucumán
Entra Gabriel Compagnucci y sale Renzo Tesuri.
79´ Saque de arco para Central Córdoba (SE)
Desde el fondo la pone en juego Javier Vallejos.
79´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ezequiel Naya fue bloqueado por Luis Ingolotti.
79´ ¡Tiro desviado de Atlético Tucumán!
Disparo de Franco Nicola y el remate se va afuera.
75´ Cambio en Central Córdoba (SE)
Entra José Gómez y sale Santiago Moyano.
75´ Cambio en Central Córdoba (SE)
Entra Ezequiel Naya y sale Lucas Varaldo.
72´ Saque de arco para Central Córdoba (SE)
Desde el fondo la pone en juego Javier Vallejos.
71´ Saque de arco para Central Córdoba (SE)
Desde el fondo la pone en juego Facundo Mansilla.
71´ Córner para Atlético Tucumán
Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Godoy.
66´ Córner para Central Córdoba (SE)
Ejecuta el tiro de esquina Lucas González.
65´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Diego Barrera fue bloqueado por Clever Ferreira.
62´ Gooool de Atlético Tucumán
Leandro Díaz marca para Atlético Tucumán con asistencia de Ramiro Ruiz Rodríguez.
62´ Saque de arco para Atlético Tucumán
Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.
61´ Cambio en Central Córdoba (SE)
Entra Tiago Cravero y sale Horacio Tijanovich.
60´ ¡Atlético Tucumán se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Clever Ferreira fue bloqueado por Javier Vallejos.
60´ Córner para Atlético Tucumán
Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Godoy.
59´ ¡Atlético Tucumán se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ramiro Ruiz Rodríguez fue bloqueado por Javier Vallejos.
59´ ¡Atlético Tucumán se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Franco Nicola fue bloqueado por Lucas González.
58´ ¡Atlético Tucumán se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Leandro Díaz fue bloqueado por Javier Vallejos.
58´ Córner para Atlético Tucumán
Ejecuta el tiro de esquina Franco Nicola.
55´ Córner para Central Córdoba (SE)
Ejecuta el tiro de esquina Marco Iacobellis.
53´ Saque de arco para Central Córdoba (SE)
Desde el fondo la pone en juego Javier Vallejos.
51´ Tarjeta amarilla para Atlético Tucumán
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Franco Nicola.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Único Madre de Ciudades!
Resumen estadístico del primer tiempo.
4´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lucas Varaldo fue bloqueado por Clever Ferreira.
46´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Único Madre de Ciudades! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
44´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Marco Iacobellis fue bloqueado por Luis Ingolotti.
41´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lucas González fue bloqueado por Clever Ferreira.
35´ Saque de arco para Atlético Tucumán
Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.
35´ ¡Tiro desviado de Central Córdoba (SE)!
Disparo de Marco Iacobellis y el remate se va afuera.
33´ Saque de arco para Central Córdoba (SE)
Desde el fondo la pone en juego Javier Vallejos.
27´ Saque de arco para Atlético Tucumán
Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.
23´ Saque de arco para Atlético Tucumán
Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.
23´ ¡Tiro desviado de Central Córdoba (SE)!
Disparo de Lucas González y el remate se va afuera.
19´ Saque de arco para Atlético Tucumán
Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.
13´ Fuera de juego en Atlético Tucumán
Posición adelantada de Ramiro Ruiz Rodríguez.
11´ Saque de arco para Central Córdoba (SE)
Desde el fondo la pone en juego Javier Vallejos.
11´ ¡Tiro desviado de Atlético Tucumán!
Disparo de Leandro Díaz y el remate se va afuera.
7´ Fuera de juego en Atlético Tucumán
Posición adelantada de Ramiro Ruiz Rodríguez.
6´ Saque de arco para Atlético Tucumán
Desde el fondo la pone en juego Luis Ingolotti.
6´ ¡Tiro desviado de Central Córdoba (SE)!
Disparo de Matías Vera y el remate se va afuera.
6´ Córner para Central Córdoba (SE)
Ejecuta el tiro de esquina Marco Iacobellis.
4´ Saque de arco para Central Córdoba (SE)
Desde el fondo la pone en juego Facundo Mansilla.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Único Madre de Ciudades, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Central Córdoba (SE) y Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Andrés Merlos.
Formación confirmada de Central Córdoba (SE)
Titulares
- (25) Javier Vallejos
- (2) Alejandro Maciel
- (6) Facundo Mansilla
- (20) Fernando Martínez
- (33) Santiago Moyano
- (18) Lucas González
- (10) Marco Iacobellis
- (11) Horacio Tijanovich
- (22) Matías Vera
- (7) Diego Barrera
- (9) Lucas Varaldo
Suplentes
- (12) Máximo Alvarez
- (17) Yuri Casermeiro
- (13) José Gómez
- (3) Leonardo Marchi
- (42) Juan Pablo Pignani
- (55) Juan José Cardozo
- (5) Tiago Cravero
- (30) Federico Rodriguez
- (47) Martín Cuitiño
- (37) Alan Laprida
- (19) Ezequiel Naya
- (27) Michael Santos
Entrenador: Sebastián Domínguez
Formación confirmada de Atlético Tucumán
Titulares
- (1) Luis Ingolotti
- (26) Clever Ferreira
- (21) Ignacio Galván
- (36) Luciano Vallejo
- (3) Maximiliano Villa
- (31) Lautaro Godoy
- (10) Franco Nicola
- (11) Renzo Tesuri
- (19) Leonel Vega
- (9) Leandro Díaz
- (18) Ramiro Ruiz Rodríguez
Suplentes
- (25) Tomás Durso
- (24) Leonel Di Plácido
- (6) Gianluca Ferrari
- (4) Tomás Jung
- (2) Ramiro Paunero
- (28) Gabriel Compagnucci
- (5) Julián Fernández
- (45) Kevin Ortiz
- (22) Facundo Pimienta
- (30) Manuel Brondo
- (27) Rodrigo Granillo
- (34) Lucas Román
Entrenador: Julio César Falcioni
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Central Córdoba (SE) y Atlético Tucumán?
Argentina: TNT Sports se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Central Córdoba (SE) vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Central Córdoba (SE) recibe a Atlético Tucumán en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Central Córdoba (SE) vs. Atlético Tucumán:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Central Córdoba (SE) y Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.