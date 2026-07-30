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Independiente 1 - 0 Newell`s: así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

Terminó el partido en Libertadores de América.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portadas Torneo Clausura fecha 2 Liga Profesional Argentina
Portadas Torneo Clausura fecha 2 Liga Profesional Argentina Foto: Canal26.com
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Partido finalizado en el estadio Libertadores de América de Avellaneda: Independiente 1 - 0 Newell`s.

Independiente vs Newell`s por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

95´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Independiente y Newell`s por Torneo Clausura 2026.

94´ Saque de arco para Newell`s

Desde el fondo la pone en juego Josué Reinatti.

92´ Saque de arco para Independiente

Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.

90´ Tarjeta amarilla para Newell`s

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Francisco Scarpeccio.

89´ Córner para Independiente

Ejecuta el tiro de esquina Luciano Cabral.

88´ ¡Independiente se acerca al arco rival!

El disparo al arco de David Martínez fue bloqueado por Jerónimo Russo.

87´ Tarjeta amarilla para Independiente

El árbitro le saca tarjeta amarilla a David Martínez.

86´ Saque de arco para Independiente

Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.

85´ Cambio en Independiente

Entra Luciano Cabral y sale Santiago Montiel.

85´ ¡Tiro desviado de Newell`s!

Disparo de Lautaro Rios y el remate se va afuera.

83´ Saque de arco para Newell`s

Desde el fondo la pone en juego Josué Reinatti.

81´ Cambio en Newell`s

Entra Francisco Scarpeccio y sale Martín Luciano.

77´ Tarjeta amarilla para Newell`s

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Franco Escobar.

74´ Cambio en Independiente

Entra Santiago Arias y sale Leonardo Godoy.

73´ Saque de arco para Newell`s

Desde el fondo la pone en juego Josué Reinatti.

72´ Tarjeta amarilla para Newell`s

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Luca Regiardo.

71´ ¡Independiente se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Santiago Montiel fue bloqueado por Jerónimo Russo.

68´ Córner para Newell`s

Ejecuta el tiro de esquina Alan Soñora.

68´ Cambio en Newell`s

Entra Jerónimo Russo y sale Facundo Guch.

68´ Cambio en Newell`s

Entra Matías Cóccaro y sale Juan Ignacio Ramírez.

65´ Córner para Independiente

Ejecuta el tiro de esquina Santiago Montiel.

64´ ¡Independiente se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Maximiliano Gutiérrez fue bloqueado por Lautaro Giannetti.

63´ Cambio en Independiente

Entra David Martínez y sale Mateo Pérez Curci.

63´ Cambio en Independiente

Entra Kevin Lomónaco y sale Sebastián Valdez.

59´ Saque de arco para Newell`s

Desde el fondo la pone en juego Josué Reinatti.

58´ Saque de arco para Newell`s

Desde el fondo la pone en juego Josué Reinatti.

58´ ¡Tiro desviado de Independiente!

Disparo de Sebastián Valdez y el remate se va afuera.

57´ Córner para Independiente

Ejecuta el tiro de esquina Santiago Montiel.

55´ ¡Tiro desviado de Independiente!

Disparo de Juan Manuel Fedorco y el remate se va afuera.

54´ Córner para Independiente

Ejecuta el tiro de esquina Santiago Montiel.

54´ Córner para Independiente

Ejecuta el tiro de esquina Santiago Montiel.

52´ Córner para Newell`s

Ejecuta el tiro de esquina Alan Soñora.

45´ Cambio en Independiente

Entra Maximiliano Meza y sale Matías Abaldo.

45´ Cambio en Newell`s

Entra Alan Soñora y sale Walter Mazzantti.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el Libertadores de América!

Resumen estadístico del primer tiempo.

47´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Libertadores de América! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

46´ Saque de arco para Newell`s

Desde el fondo la pone en juego Josué Reinatti.

43´ Fuera de juego en Newell`s

Posición adelantada de Lautaro Rios.

42´ Tarjeta amarilla para Independiente

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Juan Manuel Fedorco.

42´ ¡Independiente se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Facundo Zabala fue bloqueado por Josué Reinatti.

40´ Gooool de Independiente

Santiago Montiel marca para Independiente.

30´ Cambio en Newell`s

Entra Lautaro Rios y sale Walter Nuñez.

29´ ¡Independiente se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Santiago Montiel fue bloqueado por Josué Reinatti.

23´ ¡Independiente se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Maximiliano Gutiérrez fue bloqueado por Josué Reinatti.

20´ ¡Newell`s se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Juan Ignacio Ramírez fue bloqueado por Rodrigo Rey.

20´ Saque de arco para Independiente

Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.

18´ ¡Tiro desviado de Independiente!

Disparo de Facundo Zabala y el remate se va afuera.

16´ Saque de arco para Newell`s

Desde el fondo la pone en juego Lautaro Giannetti.

16´ ¡Tiro desviado de Independiente!

Disparo de Sebastián Valdez y el remate se va afuera.

16´ Córner para Independiente

Ejecuta el tiro de esquina Santiago Montiel.

13´ Fuera de juego en Newell`s

Posición adelantada de Franco Escobar.

12´ ¡Independiente se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Santiago Montiel fue bloqueado por Josué Reinatti.

9´ Saque de arco para Newell`s

Desde el fondo la pone en juego Josué Reinatti.

2´ ¡Tiro desviado de Independiente!

Disparo de Juan Manuel Fedorco y el remate se va afuera.

2´ Córner para Independiente

Ejecuta el tiro de esquina Santiago Montiel.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Libertadores de América, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Independiente y Newell`s por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Pablo Echavarría.

Formación confirmada de Independiente

Titulares

  • (33) Rodrigo Rey
  • (13) Juan Manuel Fedorco
  • (29) Leonardo Godoy
  • (36) Sebastián Valdez
  • (22) Facundo Zabala
  • (19) Matías Abaldo
  • (28) Maximiliano Gutiérrez
  • (23) Iván Marcone
  • (7) Santiago Montiel
  • (16) Mateo Pérez Curci
  • (9) Gabriel Ávalos

Suplentes

  • (1) Joaquín Blázquez
  • (4) Santiago Arias
  • (35) Juan Arrayago
  • (3) Jonathan De Irastorza
  • (26) Kevin Lomónaco
  • (10) Luciano Cabral
  • (32) David Martínez
  • (37) Joel Medina
  • (8) Maximiliano Meza
  • (14) Lautaro Millán
  • (34) Felipe Tempone
  • (18) Facundo Valdez

Entrenador: Gustavo Quinteros

Formación confirmada de Newell`s

Titulares

  • (30) Josué Reinatti
  • (25) Bruno Cabrera
  • (24) Franco Escobar
  • (17) Lautaro Giannetti
  • (3) Martín Luciano
  • (20) Facundo Guch
  • (5) Luca Regiardo
  • (8) David Sotelo
  • (7) Walter Mazzantti
  • (33) Walter Nuñez
  • (99) Juan Ignacio Ramírez

Suplentes

  • (21) Gabriel Arias
  • (2) Ian Glavinovich
  • (23) Nicolás Goitea
  • (28) Jerónimo Russo
  • (22) Oscar Salomón
  • (34) Tomás Viola
  • (35) Blas Benedetto
  • (15) Alan Soñora
  • (37) Mateo Villalba
  • (9) Matías Cóccaro
  • (39) Lautaro Rios
  • (36) Francisco Scarpeccio

Entrenador: Frank Kudelka

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Independiente y Newell`s?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Independiente vs. Newell`s por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Independiente recibe a Newell`s en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Independiente (CAI)Newell`sTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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