Independiente 1 - 0 Newell`s: así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

Partido finalizado en el estadio Libertadores de América de Avellaneda: Independiente 1 - 0 Newell`s.
Independiente vs Newell`s por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
95´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Independiente y Newell`s por Torneo Clausura 2026.
94´ Saque de arco para Newell`s
Desde el fondo la pone en juego Josué Reinatti.
92´ Saque de arco para Independiente
Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.
90´ Tarjeta amarilla para Newell`s
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Francisco Scarpeccio.
89´ Córner para Independiente
Ejecuta el tiro de esquina Luciano Cabral.
88´ ¡Independiente se acerca al arco rival!
El disparo al arco de David Martínez fue bloqueado por Jerónimo Russo.
87´ Tarjeta amarilla para Independiente
El árbitro le saca tarjeta amarilla a David Martínez.
86´ Saque de arco para Independiente
Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.
85´ Cambio en Independiente
Entra Luciano Cabral y sale Santiago Montiel.
85´ ¡Tiro desviado de Newell`s!
Disparo de Lautaro Rios y el remate se va afuera.
83´ Saque de arco para Newell`s
Desde el fondo la pone en juego Josué Reinatti.
81´ Cambio en Newell`s
Entra Francisco Scarpeccio y sale Martín Luciano.
77´ Tarjeta amarilla para Newell`s
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Franco Escobar.
74´ Cambio en Independiente
Entra Santiago Arias y sale Leonardo Godoy.
73´ Saque de arco para Newell`s
Desde el fondo la pone en juego Josué Reinatti.
72´ Tarjeta amarilla para Newell`s
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Luca Regiardo.
71´ ¡Independiente se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Santiago Montiel fue bloqueado por Jerónimo Russo.
68´ Córner para Newell`s
Ejecuta el tiro de esquina Alan Soñora.
68´ Cambio en Newell`s
Entra Jerónimo Russo y sale Facundo Guch.
68´ Cambio en Newell`s
Entra Matías Cóccaro y sale Juan Ignacio Ramírez.
65´ Córner para Independiente
Ejecuta el tiro de esquina Santiago Montiel.
64´ ¡Independiente se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Maximiliano Gutiérrez fue bloqueado por Lautaro Giannetti.
63´ Cambio en Independiente
Entra David Martínez y sale Mateo Pérez Curci.
63´ Cambio en Independiente
Entra Kevin Lomónaco y sale Sebastián Valdez.
59´ Saque de arco para Newell`s
Desde el fondo la pone en juego Josué Reinatti.
58´ Saque de arco para Newell`s
Desde el fondo la pone en juego Josué Reinatti.
58´ ¡Tiro desviado de Independiente!
Disparo de Sebastián Valdez y el remate se va afuera.
57´ Córner para Independiente
Ejecuta el tiro de esquina Santiago Montiel.
55´ ¡Tiro desviado de Independiente!
Disparo de Juan Manuel Fedorco y el remate se va afuera.
54´ Córner para Independiente
Ejecuta el tiro de esquina Santiago Montiel.
54´ Córner para Independiente
Ejecuta el tiro de esquina Santiago Montiel.
52´ Córner para Newell`s
Ejecuta el tiro de esquina Alan Soñora.
45´ Cambio en Independiente
Entra Maximiliano Meza y sale Matías Abaldo.
45´ Cambio en Newell`s
Entra Alan Soñora y sale Walter Mazzantti.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Libertadores de América!
Resumen estadístico del primer tiempo.
47´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Libertadores de América! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
46´ Saque de arco para Newell`s
Desde el fondo la pone en juego Josué Reinatti.
43´ Fuera de juego en Newell`s
Posición adelantada de Lautaro Rios.
42´ Tarjeta amarilla para Independiente
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Juan Manuel Fedorco.
42´ ¡Independiente se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Facundo Zabala fue bloqueado por Josué Reinatti.
40´ Gooool de Independiente
Santiago Montiel marca para Independiente.
30´ Cambio en Newell`s
Entra Lautaro Rios y sale Walter Nuñez.
29´ ¡Independiente se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Santiago Montiel fue bloqueado por Josué Reinatti.
23´ ¡Independiente se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Maximiliano Gutiérrez fue bloqueado por Josué Reinatti.
20´ ¡Newell`s se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Juan Ignacio Ramírez fue bloqueado por Rodrigo Rey.
20´ Saque de arco para Independiente
Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.
18´ ¡Tiro desviado de Independiente!
Disparo de Facundo Zabala y el remate se va afuera.
16´ Saque de arco para Newell`s
Desde el fondo la pone en juego Lautaro Giannetti.
16´ ¡Tiro desviado de Independiente!
Disparo de Sebastián Valdez y el remate se va afuera.
16´ Córner para Independiente
Ejecuta el tiro de esquina Santiago Montiel.
13´ Fuera de juego en Newell`s
Posición adelantada de Franco Escobar.
12´ ¡Independiente se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Santiago Montiel fue bloqueado por Josué Reinatti.
9´ Saque de arco para Newell`s
Desde el fondo la pone en juego Josué Reinatti.
2´ ¡Tiro desviado de Independiente!
Disparo de Juan Manuel Fedorco y el remate se va afuera.
2´ Córner para Independiente
Ejecuta el tiro de esquina Santiago Montiel.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Libertadores de América, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Independiente y Newell`s por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Pablo Echavarría.
Formación confirmada de Independiente
Titulares
- (33) Rodrigo Rey
- (13) Juan Manuel Fedorco
- (29) Leonardo Godoy
- (36) Sebastián Valdez
- (22) Facundo Zabala
- (19) Matías Abaldo
- (28) Maximiliano Gutiérrez
- (23) Iván Marcone
- (7) Santiago Montiel
- (16) Mateo Pérez Curci
- (9) Gabriel Ávalos
Suplentes
- (1) Joaquín Blázquez
- (4) Santiago Arias
- (35) Juan Arrayago
- (3) Jonathan De Irastorza
- (26) Kevin Lomónaco
- (10) Luciano Cabral
- (32) David Martínez
- (37) Joel Medina
- (8) Maximiliano Meza
- (14) Lautaro Millán
- (34) Felipe Tempone
- (18) Facundo Valdez
Entrenador: Gustavo Quinteros
Formación confirmada de Newell`s
Titulares
- (30) Josué Reinatti
- (25) Bruno Cabrera
- (24) Franco Escobar
- (17) Lautaro Giannetti
- (3) Martín Luciano
- (20) Facundo Guch
- (5) Luca Regiardo
- (8) David Sotelo
- (7) Walter Mazzantti
- (33) Walter Nuñez
- (99) Juan Ignacio Ramírez
Suplentes
- (21) Gabriel Arias
- (2) Ian Glavinovich
- (23) Nicolás Goitea
- (28) Jerónimo Russo
- (22) Oscar Salomón
- (34) Tomás Viola
- (35) Blas Benedetto
- (15) Alan Soñora
- (37) Mateo Villalba
- (9) Matías Cóccaro
- (39) Lautaro Rios
- (36) Francisco Scarpeccio
Entrenador: Frank Kudelka
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Independiente y Newell`s?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Independiente vs. Newell`s por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Independiente recibe a Newell`s en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Independiente vs. Newell`s:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Independiente y Newell`s por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.