Sin Tren Sarmiento el fin de semana: circulará con recorrido limitado por obras entre Liniers y Once

El Tren Sarmiento circulará con recorrido limitado este fin de semana entre Liniers y Once. Foto: -

Los usuarios del tren Sarmiento deberán tener en cuenta modificaciones en el servicio durante las primeras horas del domingo 2 de agosto. Según informó Trenes Argentinos, la línea funcionará con recorrido limitado entre las estaciones Liniers y Moreno debido a trabajos de infraestructura que se desarrollarán en el tramo comprendido entre Liniers y Once.

De acuerdo con el cronograma oficial, el primer tren que partirá desde Moreno con destino a Once saldrá a las 05:47, mientras que la primera formación en sentido Once-Moreno lo hará a las 07:22. Hasta esos horarios, el servicio permanecerá restringido en el sector afectado por las tareas programadas.

Tren Sarmiento: cómo funcionará el servicio este domingo

La modificación operativa se aplicará durante las primeras horas de la jornada y afectará a miles de pasajeros que habitualmente utilizan la línea para trasladarse entre la Ciudad de Buenos Aires y la zona Oeste del Gran Buenos Aires.

La modificación operativa se aplicará en las primeras horas de la jornada y afectará a miles de pasajeros. Foto: Archivo NA

Desde Trenes Argentinos indicaron que la limitación del recorrido responde a obras en la zona de vías, por lo que recomendaron a los usuarios consultar los canales oficiales antes de viajar y prever posibles demoras o cambios en sus desplazamientos.

La medida se suma a otras intervenciones que se vienen desarrollando en los últimos meses sobre la infraestructura ferroviaria de la línea Sarmiento, una de las más utilizadas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Obras ferroviarias: los trabajos que se realizan en la línea

Las tareas forman parte de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno de la Nación y son ejecutadas por Trenes Argentinos Infraestructura con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y operación del servicio.

Cabe recordar que durante el fin de semana largo del 9 de julio la línea permaneció interrumpida durante cuatro días consecutivos para avanzar con obras en distintos sectores de la traza. En ese período se realizaron trabajos de señalización, entre ellos el reemplazo del aparato de vías número 11 en Caballito y el acondicionamiento del sistema de señales en Liniers.

Las tareas forman parte de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno de la Nación. Foto: argentina.gob.ar

Además, se llevó adelante la modernización de la mesa de mando de la cabina de señales y cambios ubicada en la estación Castelar, mientras que en Paso del Rey se reemplazó el cableado de señalización del puente Reconquista.

Las intervenciones también incluyeron obras civiles en el andén número dos de la estación Morón y en la plataforma central de Ramos Mejía, donde continúan las tareas de puesta en valor. En paralelo, personal de la Línea Sarmiento ejecutó trabajos de depuración en el tendido de la vía número cuatro de Moreno.

Desde la operadora señalaron que estas mejoras buscan optimizar la infraestructura ferroviaria y reforzar las condiciones de seguridad para los pasajeros y trabajadores del servicio.