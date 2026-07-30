Llega la Fiesta de la Mermelada: el pueblo bonaerense que celebra su primera edición dedicada a los dulces artesanales

Fiesta de la Mermelada en Suipacha. Foto: Freepik.

El calendario de fiestas populares de la provincia de Buenos Aires suma una nueva propuesta para los amantes de la gastronomía regional. La ciudad de Suipacha realizará la primera edición de la Fiesta Nacional de la Mermelada, un evento que busca impulsar la producción artesanal y posicionarse como un nuevo atractivo turístico.

Durante el sábado 5 y domingo 6 de septiembre, en Plaza Brown, vecinos y visitantes podrán recorrer puestos de productores locales, degustar diferentes variedades de mermeladas, disfrutar de shows en vivo y participar de actividades para toda la familia en un entorno al aire libre.

De qué se trata la primera Fiesta de la Mermelada en Suipacha

La primera Fiesta Nacional de la Mermelada nace con el objetivo de poner en valor el trabajo de los elaboradores artesanales de la región y fortalecer el turismo en Suipacha.

La propuesta fue impulsada por el municipio como una nueva celebración para incorporar al calendario anual de eventos de la ciudad. Además de mostrar y promocionar los productos regionales, busca convertirse en un espacio de encuentro para vecinos, emprendedores y turistas que quieran conocer las tradiciones gastronómicas locales.

El evento se llevará a cabo en Plaza Brown, uno de los principales espacios públicos de la localidad, que durante ese fin de semana se transformará en el escenario de la fiesta más dulce de la ciudad.

Suipacha, pueblo bonaerense. Foto: Instagram/suipacha.turismo

Productos artesanales: variedad de dulcerías y elaboraciones caseras de la zona

Uno de los grandes atractivos será la presencia de productores y emprendedores locales que ofrecerán una amplia variedad de mermeladas artesanales, elaboradas con frutas de estación y recetas tradicionales.

Además de las degustaciones y la posibilidad de comprar los productos regionales, los ciudadanos podrán disfrutar distintas propuestas relacionadas con la gastronomía artesanal, ideales para conocer los sabores característicos de Suipacha y apoyar el trabajo de los productores de la zona.

La programación también incluirá shows de música en vivo y actividades recreativas para disfrutar en familia durante ambas jornadas.

Suipacha, pueblo bonaerense. Foto: Instagram/suipacha.turismo

Fechas, cronograma y otros datos a tener en cuenta sobre la Fiesta de la Mermelada

La primera Fiesta Nacional de la Mermelada se realizará el sábado 5 y domingo 6 de septiembre en Plaza Brown, en la ciudad de Suipacha.

Entre las principales propuestas habrá:

Puestos de mermeladas artesanales y productos regionales.

Feria de productores locales.

Shows musicales en vivo.

Actividades recreativas para toda la familia.

Espacios para recorrer y disfrutar de la gastronomía local.

Con esta iniciativa, Suipacha busca consolidar una nueva fiesta popular que impulse el turismo y fortalezca el desarrollo de los emprendedores y productores artesanales del distrito.

Suipacha, pueblo bonaerense. Foto: Instagram/suipacha.turismo

Cómo llegar a Suipacha, el pueblo que será sede de la Fiesta de la Mermelada

Suipacha se encuentra ubicada a unos 130 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en el oeste de la provincia.

Desde CABA, la forma más rápida de llegar es tomar el Acceso Oeste, continuar por la Ruta Nacional 5 en dirección a Luján y Mercedes, y seguir por esa misma vía hasta el acceso a Suipacha. El recorrido demanda aproximadamente una hora y 45 minutos, dependiendo del tránsito.

Gracias a su cercanía con el Área Metropolitana de Buenos Aires, la ciudad se presenta como una excelente opción para realizar una escapada de fin de semana y disfrutar de esta nueva propuesta gastronómica dedicada a las mermeladas y los productos artesanales.