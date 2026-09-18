F-16 argentinos: harán escala en Brasil antes de llegar a Córdoba y ya tienen fecha de traslado

Aviones F-16 que llegarán a la Argentina.

Los F-16 Fighting Falcon de la Fuerza Aérea Argentina que forman parte del segundo lote adquirido a Dinamarca harán una escala en Brasil antes de continuar su viaje hacia Córdoba. Los cazas pernoctarán en la Base Aérea de Natal y luego seguirán rumbo al Área de Material Río Cuarto.

Los F-16 argentinos harán escala en Natal

La Receita Federal do Brasil (RFB) autorizó el ingreso y la permanencia temporal de los F-16 argentinos en la Base Aérea de Natal (BANT) durante el traslado desde Dinamarca. La medida fue publicada en el Diario Oficial de la Unión el 11 de septiembre y establece una ventana operativa entre el 21 de septiembre y el 1 de octubre.

El equipo de pilotos argentinos y daneses, a bordo de los F-16. Foto: X @MinDefensa_Ar

La autorización surgió a partir de un pedido de la Força Aérea Brasileira (FAB) para permitir que la instalación militar funcione excepcionalmente como aeropuerto internacional, pese a no contar con un puesto aduanero permanente.

De esta manera, el procedimiento de ingreso de las tripulaciones será realizado de forma especial. El control migratorio se efectuará al momento de la llegada de los militares argentinos, en una modalidad similar a la utilizada durante el traslado del primer grupo de F-16 hacia Argentina a fines del año pasado.

Cómo será el viaje de los cazas desde Dinamarca

El segundo lote de F-16 forma parte del programa mediante el cual Argentina busca recuperar su capacidad de intercepción supersónica. Los aviones serán trasladados desde Dinamarca hacia Sudamérica en una operación que requiere apoyo logístico y reabastecimiento en vuelo.

Para atravesar el océano Atlántico, los cazas contarán con el acompañamiento de un Boeing KC-135R Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF), encargado de brindar combustible en vuelo durante parte de la travesía.

Además, un KC-130 Hércules de la Fuerza Aérea Argentina se desplazó previamente hacia territorio danés para brindar apoyo logístico a la operación y facilitar el traslado de las aeronaves.

El recorrido contempla que los F-16 realicen en Natal una escala para reabastecimiento y pernocte antes de completar la última etapa de su viaje hacia la Argentina.

Cuándo llegarán los F-16 a Córdoba

Luego de permanecer en el noreste brasileño, los cazas continuarán su recorrido hasta el Área de Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Allí tendrán su asiento provisorio una vez completado el traslado desde Europa.

La elección de Río Cuarto responde a que la infraestructura de la Base Aérea de Tandil, donde finalmente serán destinados los F-16, todavía se encuentra en proceso de adecuación.

Los aviones F16 de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: Ministerio de Defensa.

Por ese motivo, el Área de Material Río Cuarto funcionará como base temporal para las aeronaves mientras avanzan las obras necesarias en Tandil.

El traslado del segundo lote permitirá ampliar progresivamente la flota de cazas supersónicos incorporados por la Argentina. La operación también requiere coordinación entre la Fuerza Aérea Argentina, Dinamarca, Brasil y Estados Unidos, tanto para el recorrido como para las escalas y el apoyo logístico durante el vuelo de entrega.