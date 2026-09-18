comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

F-16 argentinos: harán escala en Brasil antes de llegar a Córdoba y ya tienen fecha de traslado

Los cazas del segundo lote adquirido a Dinamarca pernoctarán en la Base Aérea de Natal antes de continuar hacia el Área de Material Río Cuarto. El operativo contará con apoyo de Estados Unidos y Brasil.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Aviones F-16 que llegarán a la Argentina.
Aviones F-16 que llegarán a la Argentina.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los F-16 Fighting Falcon de la Fuerza Aérea Argentina que forman parte del segundo lote adquirido a Dinamarca harán una escala en Brasil antes de continuar su viaje hacia Córdoba. Los cazas pernoctarán en la Base Aérea de Natal y luego seguirán rumbo al Área de Material Río Cuarto.

Los F-16 argentinos harán escala en Natal

La Receita Federal do Brasil (RFB) autorizó el ingreso y la permanencia temporal de los F-16 argentinos en la Base Aérea de Natal (BANT) durante el traslado desde Dinamarca. La medida fue publicada en el Diario Oficial de la Unión el 11 de septiembre y establece una ventana operativa entre el 21 de septiembre y el 1 de octubre.

El equipo de pilotos argentinos y daneses, a bordo de los F-16. Foto: X @MinDefensa_Ar

La autorización surgió a partir de un pedido de la Força Aérea Brasileira (FAB) para permitir que la instalación militar funcione excepcionalmente como aeropuerto internacional, pese a no contar con un puesto aduanero permanente.

De esta manera, el procedimiento de ingreso de las tripulaciones será realizado de forma especial. El control migratorio se efectuará al momento de la llegada de los militares argentinos, en una modalidad similar a la utilizada durante el traslado del primer grupo de F-16 hacia Argentina a fines del año pasado.

Contenido Recomendado

La futura Base Naval de Ushuaia podrá brindar apoyo a los F-16:cómo será el proyecto estratégico

La futura Base Naval de Ushuaia podrá brindar apoyo a los F-16: cómo será el proyecto estratégico

Cómo son los nuevos cazas F-16 que llegan a la Argentina:tienen capacidad supersónica y superan los 2.000 km/h

Cómo son los nuevos cazas F-16 que llegan a la Argentina: tienen capacidad supersónica y superan los 2.000 km/h

Cómo será el viaje de los cazas desde Dinamarca

El segundo lote de F-16 forma parte del programa mediante el cual Argentina busca recuperar su capacidad de intercepción supersónica. Los aviones serán trasladados desde Dinamarca hacia Sudamérica en una operación que requiere apoyo logístico y reabastecimiento en vuelo.

Para atravesar el océano Atlántico, los cazas contarán con el acompañamiento de un Boeing KC-135R Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF), encargado de brindar combustible en vuelo durante parte de la travesía.

Además, un KC-130 Hércules de la Fuerza Aérea Argentina se desplazó previamente hacia territorio danés para brindar apoyo logístico a la operación y facilitar el traslado de las aeronaves.

El recorrido contempla que los F-16 realicen en Natal una escala para reabastecimiento y pernocte antes de completar la última etapa de su viaje hacia la Argentina.

Cuándo llegarán los F-16 a Córdoba

Luego de permanecer en el noreste brasileño, los cazas continuarán su recorrido hasta el Área de Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Allí tendrán su asiento provisorio una vez completado el traslado desde Europa.

La elección de Río Cuarto responde a que la infraestructura de la Base Aérea de Tandil, donde finalmente serán destinados los F-16, todavía se encuentra en proceso de adecuación.

Los aviones F16 de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: Ministerio de Defensa.

Por ese motivo, el Área de Material Río Cuarto funcionará como base temporal para las aeronaves mientras avanzan las obras necesarias en Tandil.

El traslado del segundo lote permitirá ampliar progresivamente la flota de cazas supersónicos incorporados por la Argentina. La operación también requiere coordinación entre la Fuerza Aérea Argentina, Dinamarca, Brasil y Estados Unidos, tanto para el recorrido como para las escalas y el apoyo logístico durante el vuelo de entrega.

Aviones F-16BrasilFuerza Aérea Argentina
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Buscan voluntarios para trabajar solo 5 horas diarias en la campiña francesa:brindan alojamiento gratis, comidas y 2 días libres

    Buscan voluntarios para trabajar solo 5 horas diarias en la campiña francesa: brindan alojamiento gratis, comidas y 2 días libres

  2. Buscan voluntarios para cumplir con solo 28 horas semanales de trabajo:ofrecen hospedaje gratis y 2 días libres en una ciudad costera de Chile

    Buscan voluntarios para cumplir con solo 28 horas semanales de trabajo: ofrecen hospedaje gratis y 2 días libres en una ciudad costera de Chile

  3. China impulsa un tren bioceánico en Sudamérica:el megaproyecto que podría cambiar el comercio con Asia

    China impulsa un tren bioceánico en Sudamérica: el megaproyecto que podría cambiar el comercio con Asia

  4. ¿Qué le pasó a Xi Jinping?:el gesto del presidente indio durante la Cumbre de los BRICS que generó rumores sobre la salud del mandatario chino

    ¿Qué le pasó a Xi Jinping?: el gesto del presidente indio durante la Cumbre de los BRICS que generó rumores sobre la salud del mandatario chino

  5. Elecciones en Rusia:el plan de Putin para medir lealtades y detectar el desgaste del poder

    Elecciones en Rusia: el plan de Putin para medir lealtades y detectar el desgaste del poder
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Internacionales

F-16 argentinos:harán escala en Brasil antes de llegar a Córdoba y ya tienen fecha de traslado

F-16 argentinos: harán escala en Brasil antes de llegar a Córdoba y ya tienen fecha de traslado

Nuevo gesto de Patricia Bullrich:tras críticas al interior del Gobierno, publicó un video con una canción de Lali Espósito

El Senado aprobó el proyecto de Inocencia Fiscal II:qué cambia con la nueva ley

Patricia Bullrich otra vez se aleja del Gobierno:“No me tomen de tonta”

Economía

El Gobierno mantuvo el superávit fiscal en agosto tras pagar vencimientos de deuda:cuánto fue el saldo financiero a favor

El Gobierno mantuvo el superávit fiscal en agosto tras pagar vencimientos de deuda: cuánto fue el saldo financiero a favor

AUH de ANSES:el calendario entra en sus últimos días y estos DNI todavía deben cobrar

Policía Federal:cuánto cobrará cada rango en octubre de 2026, con salarios de hasta $3,7 millones

Inocencia Fiscal II:qué cambia en Ganancias y quiénes podrán acceder al nuevo régimen

Internacionales

Impactante video en Ceuta:corridas, avalanchas y disparos durante el traslado de miles de migrantes al campamento del puerto

Impactante video en Ceuta: corridas, avalanchas y disparos durante el traslado de miles de migrantes al campamento del puerto

F-16 argentinos:harán escala en Brasil antes de llegar a Córdoba y ya tienen fecha de traslado

Elecciones en Rusia:el plan de Putin para medir lealtades y detectar el desgaste del poder

El Consejo de Seguridad vota al próximo secretario General de la ONU:la disputa entre EE.UU. y China y el candidato argentino