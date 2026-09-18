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El Gobierno mantuvo el superávit fiscal en agosto tras pagar vencimientos de deuda: cuánto fue el saldo financiero a favor

Lo comunicó el ministro de Economía, Luis Caputo, en sus redes sociales. El Ejecutivo acumuló un resultado financiero equivalente al 0,2% del PBI en los primeros ocho meses del 2026.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Luis Caputo y Javier Milei
Luis Caputo y Javier Milei Foto: El Independiente
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El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que el Sector Público Nacional registró un superávit primario de $1.990.322 millones y un superávit financiero de $635.529 millones en agosto.

El jefe del Palacio de Hacienda destacó que, “en relación con agosto del año pasado, el superávit financiero registró un incremento de 62,8%” En el mes, el pago de intereses netos de tenencias intra sector público alcanzó los $1.354.793 millones.

A través de un posteo en redes sociales, el ministro señaló: “En los primeros 8 meses del año, el SPN acumuló un superávit primario de aproximadamente 1,1% del PIB y un superávit financiero de aproximadamente 0,2% del PIB”.

Caputo dijo que “el gasto primario se redujo 0,5% en términos reales en relación con agosto del año pasado” y siguió: “Las transferencias a universidades, las prestaciones del PAMI, la Asignación Universal por Hijo y las pensiones no contributivas registraron incrementos reales de 9,7%, 4,9%, 4,7% y 4,2%, respectivamente”.

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Luis Caputo y Javier Milei.
Luis Caputo y Javier Milei. Foto: @JMilei

“Desde el inicio de la gestión, el orden fiscal se alcanzó mediante la reducción del gasto público, habiendo llevado adelante en simultáneo una reducción de impuestos acumulada equivalente a alrededor de 3% del PIB”, agregó.

“Tal como prevé el Proyecto de Presupuesto 2027, el SPN alcanzará el año que viene un superávit financiero cumpliendo con todas sus obligaciones por cuarto ejercicio consecutivo, algo inédito en la historia del país”, remarcó el funcionario.

Luis Caputo, ministro de Economía
El ministro de Economía habló antes de la presentación del Presupuesto 2027 en el Congreso. Foto: Noticias Argentinas

El Gobierno entiende que sostener el superávit fiscal es la base para mantener el orden macroeconómico que luego derivará en la baja de la inflación y en la mejora del poder adquisitivo.

Los números informados por Caputo están en línea con el programa con el FMI. La semana próxima llegará una misión del organismo para evaluar el programa en curso.

Economía argentinaLuis CaputoSuperávit
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Matias Greisert

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