Milei en el polo industrial de Bahía Blanca: inversiones millonarias y el mensaje político de cara a 2027

Milei en recorrida por el polo industrial de Bahía Blanca. Foto: X/Oficina del Presidente

El presidente Javier Milei desembarcó este viernes en Bahía Blanca acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en una jornada que combina una agenda económica con un fuerte componente político de cara a las elecciones de 2027 en la provincia de Buenos Aires. La actividad tiene como eje los proyectos de inversión vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y concluirá por la tarde con un encuentro junto a referentes y militantes de La Libertad Avanza en el centro de la ciudad.

Milei y Santilli en recorrida por el polo industrial de Bahía Blanca. Foto: Presidencia.

Milei recorrió Compañía Mega y destacó las inversiones del RIGI

La primera parada del Presidente fue Compañía Mega, un consorcio integrado por YPF, Dow y Petrobras que proyecta ampliar su complejo industrial de procesamiento de gas natural proveniente de Vaca Muerta.

El proyecto contempla una inversión de US$365,4 millones destinada a incrementar la capacidad productiva y las exportaciones de hidrocarburos. Durante la recorrida, Milei conversó con trabajadores y participó de una presentación sobre los planes de expansión de la compañía.

Milei en el polo industrial de Bahía Blanca. Foto: Presidencia.

El Gobierno busca exhibir este desembolso como uno de los proyectos alcanzados por el RIGI que avanzan durante la gestión libertaria. La iniciativa también tendrá impacto en distintas provincias vinculadas a la cadena productiva energética.

Luego, la comitiva se trasladó a las instalaciones de Louis Dreyfus Company, que anunció una inversión de US$400 millones para construir en Bahía Blanca una planta destinada al procesamiento de soja y girasol. Según las proyecciones de la empresa, se tratará de una de las instalaciones de mayor escala mundial dentro de su rubro.

El proyecto de Pampa Energía que Milei sobrevoló en Bahía Blanca

La agenda presidencial también incluyó un sobrevuelo de los terrenos donde Pampa Energía construirá una planta de producción de urea.

El proyecto demanda una inversión de US$2.700 millones y tendrá una capacidad de producción de 2,1 millones de toneladas anuales. La compañía prevé desarrollar el complejo en un predio de 80 hectáreas dentro del Polo Industrial de Bahía Blanca.

La planta apunta a convertirse en la de mayor capacidad de Latinoamérica y permitirá agregar valor al gas de Vaca Muerta mediante la producción de fertilizantes. La obra se encuentra entre los grandes proyectos que el Gobierno busca asociar al esquema de incentivos para inversiones.

Una visita con fuerte peso político rumbo a 2027

Más allá de la agenda empresarial, la presencia de Santilli y Karina Milei le otorga una dimensión política adicional a la visita. El oficialismo busca fortalecer su armado en la provincia de Buenos Aires y avanzar en la construcción de un espacio que competirá en las elecciones de 2027.

Santilli aparece entre los dirigentes que evalúan disputar la gobernación bonaerense por el espacio libertario, mientras que Sebastián Pareja, principal armador de Karina Milei en el distrito, también participa de la jornada.

La presencia de Santilli y Karina Milei le dio un tinte diferente de cara a las elecciones 2027. Foto: Hoy Día Córdoba

El cierre será con un encuentro junto a militantes de La Libertad Avanza, en una modalidad que Milei retomó recientemente con actividades similares en otras provincias. Bahía Blanca, además, representa un distrito donde el oficialismo obtuvo un respaldo importante en las elecciones de 2025.

La elección de la ciudad también permite al Gobierno contrastar su política de incentivos a grandes inversiones con la postura de la administración bonaerense de Axel Kicillof, que no adhirió al RIGI. De esta manera, Milei combina durante su visita anuncios económicos, recorridas industriales y el despliegue territorial de La Libertad Avanza de cara al próximo ciclo electoral.