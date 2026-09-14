comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Edson Burgos, Coyote Sabio: “Cuando tú le pides permiso, la misma raíz manda la señal por medio del micelio para que sea cortada; eso es hermoso”

El especialista compartió una tradición ancestral basada en pedir permiso antes de cortar una planta y explicó la conexión que existe entre las raíces y el micelio.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El especialista compartió una tradición ancestral basada en pedir permiso antes de cortar una planta.
El especialista compartió una tradición ancestral basada en pedir permiso antes de cortar una planta. Foto: Captura/Héroes Campesinos
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Antes de cortar una raíz, una hoja o cualquier otra parte de una planta, Edson Burgos, conocido como “Coyote Sabio”, propone detenerse y pedir permiso. La práctica forma parte de una mirada ancestral que considera a la naturaleza como una red viva con la que las personas deben relacionarse desde el respeto.

Durante una entrevista con Héroes Campesinos, Burgos describió lo que ocurre debajo de la tierra cuando alguien realiza ese pedido. “Cuando le pedís permiso, la misma raíz manda la señal por medio del micelio para que sea cortada; eso es hermoso”, sostuvo.

La explicación combina conocimientos tradicionales, observación de la naturaleza y una dimensión espiritual. Desde esta perspectiva, recolectar una planta no debería ser un acto automático, sino un intercambio consciente que incluya agradecimiento, cuidado y reconocimiento por aquello que se obtiene.

Por qué Coyote Sabio pide permiso antes de cortar una planta

Pedir permiso representa, en primer lugar, una forma de evitar la extracción impulsiva o excesiva. La práctica obliga a observar el ejemplar, evaluar su estado y decidir qué cantidad puede retirarse sin comprometer su desarrollo.

Contenido Recomendado

Guía rápida:qué hacer si a una hoja de la lengua de suegra se le empieza a quemar la punta

Guía rápida: qué hacer si a una hoja de la lengua de suegra se le empieza a quemar la punta

Chau hormigas:el truco para cuidar tus plantas usando un limón podrido con hongos

Chau hormigas: el truco para cuidar tus plantas usando un limón podrido con hongos
Durante una entrevista con Héroes Campesinos, Burgos describió lo que ocurre debajo de la tierra cuando alguien realiza ese pedido.
El especialista compartió una tradición ancestral basada en pedir permiso antes de cortar una planta. Foto: Captura/Héroes Campesinos

Burgos presenta este gesto como una manera de reconocer que las plantas no son solamente recursos disponibles para el consumo humano. De acuerdo con su enseñanza, cada organismo ocupa un lugar en el ecosistema y cumple funciones que deben respetarse al momento de recolectarlo.

Este tipo de tradición también promueve hábitos compatibles con una recolección responsable: no arrancar toda la planta, evitar ejemplares jóvenes, seleccionar únicamente la parte necesaria y permitir que el organismo continúe creciendo después del corte.

Qué es el micelio y cómo se relaciona con las raíces

El micelio es la estructura vegetativa de los hongos y está formado por numerosos filamentos microscópicos llamados hifas. Estas redes se expanden por el suelo y, en determinados casos, se vinculan con las raíces de las plantas mediante asociaciones conocidas como micorrizas.

En esa relación, los hongos pueden facilitar la absorción de agua y nutrientes, mientras las plantas les aportan compuestos de carbono producidos durante la fotosíntesis. Algunas redes micorrícicas también pueden conectar diferentes ejemplares y participar en el movimiento de nutrientes y señales químicas.

Investigaciones recientes estudian cómo estas conexiones podrían intervenir en respuestas defensivas frente a enfermedades o amenazas. Sin embargo, todavía existen preguntas abiertas sobre el alcance, la dirección y la importancia ecológica de esas comunicaciones subterráneas.

¿La raíz puede autorizar que una planta sea cortada?

La biología reconoce que las plantas detectan estímulos y producen respuestas químicas y fisiológicas frente a cambios ambientales, lesiones o ataques. También existe evidencia sobre el intercambio de determinados recursos y señales a través de redes de hongos vinculadas con las raíces.

No obstante, no está demostrado científicamente que una raíz comprenda un pedido humano, otorgue permiso o envíe deliberadamente una señal para autorizar su corte.

Cómo recolectar una planta de manera responsable

Más allá de las creencias personales, la propuesta transmite una idea concreta: intervenir en la naturaleza con la menor alteración posible. Algunas prácticas recomendables son:

  • Identificar correctamente la especie antes de tocarla.
  • Evitar plantas enfermas, contaminadas o ubicadas junto a rutas.
  • No extraer ejemplares protegidos o amenazados.
  • Cortar solo la cantidad necesaria.
  • Usar herramientas limpias para reducir daños.
  • No arrancar la raíz completa cuando no sea indispensable.
  • Dejar suficientes hojas y brotes para que la planta se recupere.
  • Consultar a especialistas antes de consumir especies medicinales.

Sabiduría ancestral y ciencia: dos formas de observar la naturaleza

La reflexión de Coyote Sabio no se limita a determinar si una planta puede comprender palabras. El mensaje central invita a abandonar una relación puramente utilitaria con el ambiente y reemplazarla por otra basada en la atención, la reciprocidad y el agradecimiento.

La ciencia puede explicar las asociaciones entre hongos y raíces, mientras que las tradiciones aportan pautas culturales sobre cómo relacionarse con esos organismos. Ambas miradas son diferentes y no deben confundirse, pero pueden coincidir en una enseñanza esencial: extraer de la naturaleza también implica asumir la responsabilidad de cuidarla.

Plantas
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Abuelita Ofelia:“Si les colocamos cenizas de leña o carbón a nuestras plantas, crecerán así de verdes y hermosas”

    Abuelita Ofelia: “Si les colocamos cenizas de leña o carbón a nuestras plantas, crecerán así de verdes y hermosas”

  2. Cada cuánto hay que regar el potus en primavera para evitar que sus raíces se pudran

    Cada cuánto hay que regar el potus en primavera para evitar que sus raíces se pudran

  3. Guía rápida:cómo preparar el árbol de palta para el 21 de septiembre

    Guía rápida: cómo preparar el árbol de palta para el 21 de septiembre

  4. Chau hormigas:el truco para cuidar tus plantas usando un limón podrido con hongos

    Chau hormigas: el truco para cuidar tus plantas usando un limón podrido con hongos

  5. Calas de interior:guía rápida y fácil para una floración espectacular en la primavera

    Calas de interior: guía rápida y fácil para una floración espectacular en la primavera
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

Ricardo Iorio lo había anticipado hace años:la frase que volvió a resonar en la música por el avance de la inteligencia artificial

Ricardo Iorio lo había anticipado hace años: la frase que volvió a resonar en la música por el avance de la inteligencia artificial

Arranca una nueva temporada de la FMS:quiénes son los 9 argentinos que competirán en la liga de freestyle

La foto de José Larralde que emocionó al folklore:así está hoy el histórico cantor de 88 años

“Refuerzos a las Malvinas”:el categórico pedido del exprimer ministro de Reino Unido tras la cadena nacional de Milei

Tecnología

Alerta por la inteligencia artificial:los magnates piden frenar su desarrollo y hay una razón económica detrás

Alerta por la inteligencia artificial: los magnates piden frenar su desarrollo y hay una razón económica detrás

Un robot humanoide chino aprendió a jugar al tenis en solo 5 horas:logró devolver el 96,5% de las pelotas

Bill Gates, magnate tecnológico de 70 años:“Muchos empleos desaparecerán por la IA, primero los puestos de oficina y posteriormente los trabajos manuales”

“Podría matarnos a todos”:el escalofriante aviso de un exinvestigador de OpenAI sobre la inteligencia artificial que podría suceder antes del 2030

Historia

De Balvanera a Villa Ortúzar:panaderías centenarias, hornos que siguen encendidos y recetas con aroma inmigrante

De Balvanera a Villa Ortúzar: panaderías centenarias, hornos que siguen encendidos y recetas con aroma inmigrante

Una experiencia única en el mundo para los amantes de los “michis”:abrió el Museo del Gato, con un domo de ronroneos y salas inmersivas

Las dunas cerca de Fiambalá, en Catamarca, que ofrecen paisajes de otro planeta, volcanes imponentes y mucha aventura

Tienen más de 100 años y sus hornos siguen encendidos:las panaderías que guardan los sabores de la vieja Buenos Aires