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Migrante condenado en Florida: usó la identidad de un estadounidense durante más de 20 años para votar y obtener pasaporte

Jaramillo Grajales, de 55 años, recibió tres años de cárcel y una orden de expulsión. Utilizó datos ajenos desde 2003 y renovó documentos hasta 2024.

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Fue condenado a tres años de prisión federal por usar durante más de dos décadas el nombre, la fecha de nacimiento y el número de Seguro Social de un ciudadano estadounidense.
Fue condenado a tres años de prisión federal por usar durante más de dos décadas el nombre, la fecha de nacimiento y el número de Seguro Social de un ciudadano estadounidense. Foto: Imagen generada con IA.
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Carlos Felipe Jaramillo Grajales, ciudadano colombiano de 55 años que reside en Jacksonville (Florida, EE.UU.), fue condenado a tres años de prisión federal por usar durante más de dos décadas el nombre, la fecha de nacimiento y el número de Seguro Social de un ciudadano estadounidense. Con esa identidad obtuvo un pasaporte y una licencia de conducir, se registró como votante y votó en varias elecciones. El juez federal Harvey E. Schlesinger dictó la sentencia (el 12 de agosto de 2026, según el DHS) y ordenó su expulsión a Colombia, según la Fiscalía Federal del Distrito Medio de Florida.

De qué delitos fue condenado y qué pena recibió

Según la fiscalía, Jaramillo Grajales fue condenado por hacer declaraciones falsas en una solicitud de pasaporte estadounidense, robo de identidad agravado, afirmar falsamente que se le había asignado un número de Seguro Social y afirmar falsamente ser ciudadano para votar en una elección. Cuando se declaró culpable, la fiscalía informó que enfrentaba una pena mínima de dos años y una máxima de 22.

El juez federal Harvey E. Schlesinger dictó la sentencia (el 12 de agosto de 2026, según el DHS) y ordenó su expulsión a Colombia. Foto: DHS

La acusación original incluía además el cargo de votar siendo extranjero en una elección federal. Ese cargo no figura entre los delitos que enumera el comunicado de la sentencia. El caso fue investigado por HSI Jacksonville, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado y la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social, y la acusación estuvo a cargo del fiscal federal adjunto Arnold B. Corsmeier.

Cómo usó la identidad robada desde 2003 hasta 2024

Según los documentos judiciales, en marzo de 2003 obtuvo una licencia de conducir de Florida a nombre de la víctima, que renovó varias veces hasta febrero de 2024. En abril de 2003 solicitó un pasaporte estadounidense con esa licencia y con un certificado de nacimiento de Puerto Rico. El pasaporte se emitió en mayo de 2003. Solicitó renovarlo en febrero de 2013 y en marzo de 2023, y se le emitió un pasaporte renovado en cada ocasión. La fiscalía describió los documentos presentados como fraudulentos pero auténticos: eran documentos reales, obtenidos con datos ajenos.

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En diciembre de 2010 presentó una solicitud de registro de votante en Florida en la que afirmó ser ciudadano estadounidense nacido en Puerto Rico. El registro fue aprobado y votó en varias elecciones, entre ellas la del 3 de noviembre de 2020 en el condado de Duval. El comunicado de la fiscalía no identifica a la víctima.

Qué ocurrió con su esposa y con su situación migratoria

Su entonces esposa ingresó a Estados Unidos con una visa de turista en septiembre de 2003. Tras casarse, solicitó la residencia permanente y después la ciudadanía con base en el matrimonio, porque Jaramillo Grajales se presentaba como ciudadano estadounidense. Obtuvo la ciudadanía en agosto de 2017 y la pareja se divorció en enero de 2020. El comunicado de la fiscalía no menciona cargos en su contra.

En mayo de 2024 Jaramillo Grajales viajó a Colombia con la identidad falsa. En junio de ese año, su exesposa viajó al mismo país y presentó a nombre de él, con su identidad real, una solicitud de visa de prometido (K-1), según la fiscalía. La visa fue aprobada y él regresó a Estados Unidos con su nombre verdadero. La pareja volvió a casarse en junio de 2025 y él solicitó la residencia permanente por su matrimonio con una ciudadana.

El comunicado de la fiscalía no precisa en qué prisión cumplirá la pena ni en qué fecha se ejecutaría la orden de expulsión.

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