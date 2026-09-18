Cuánto cuestan los vinos que Gustavo Santaolalla elabora en una reservada bodega de Mendoza: sabores únicos por menos de $30.000

Santaolalla compartió sus vinos en el Faena, maridados con el menú del chef Emiliano Yulita. Foto: Instagram @gustavosantaolalla

Hace más de 21 años que Gustavo Santaolalla tiene su bodega en Mendoza. El proyecto comenzó en 2005, cuando el músico compró la finca “La Luna”, ubicada en Lunlunta, Luján de Cuyo, junto a su esposa Alejandra Palacios, dando inicio a su proyecto vitivinícola de la Bodega Cielo y Tierra.

Desde la página web del emprendimiento, que ya cumplió 20 años, el dos veces ganador del Oscar asegura: “Cada uno de los proyectos creativos que realicé en mi vida se ha inspirado en tres conceptos: la identidad, la visión y la búsqueda de la excelencia. Esta trilogía está plasmada con pasión en cada uno de mis vinos”. Un dato no menor: los productos se destacan por ser gourmet y artesanales.

Además, el músico definió su producción: “Siempre he celebrado el momento único y tan especial de compartir una buena botella de vino con los seres queridos. Más allá de las ya probadas cualidades terapéuticas de esta bebida, el placer de acompañar una rica comida con ella tiene para mí, un montón de implicancias relacionadas con el bienestar físico y espiritual. Un buen vino siempre tiene que contarnos algo, se debe manifestar en todo lo que es su color, su nariz, su boca, su retrogusto para mostar su personalidad e identidad”.

Y cerró: “Crear un buen vino implica tantas decisiones, detalles e inclusive factores ajenos al control humano, que realmente pienso se trata de una tarea que lleva la vida. Es un proceso, casi alquímico, de transformar a esa tan cuidada uva en un vino singular, único”.

Cuánto salen los vinos de Gustavo Santaolalla

El compositor de la música de las películas Babel y Secreto en la montaña ofreció un acercamiento a su producción durante una exclusiva cena que se realizó en el hotel Faena, antes de presentarse en el teatro Colón con su “Ronroco Tour”.

La experiencia se desarrolló en El Mercado con una propuesta gastronómica a cargo de Emiliano Yulita, que recorrió diferentes regiones del país. La cuidada propuesta gastronómica fue maridada con los vinos del músico, quien terminó la velada cantando algunas de sus composiciones más características.

Santaolalla compartió sus vinos en el Faena, maridados con el menú del chef Emiliano Yulita. Foto: Faena Buenos Aires

En cuanto a precios de su producción, que en todos los casos son ediciones limitadas, se pueden conseguir con los siguientes valores por botella:

Malbec 2025 de Callejón De las Brujas: $20.812

Malbec Celador de 2024 y Cabernet Sauvignon: $27.400

Callejón de la Brujas Ensamble Blanco: $10.511

Blanco Gewürztraminer (la creación más reciente): $9.000

Una propiedad con un significado muy especial para Gustavo Santaolalla

“Luna es el nombre de nuestra finca… un lugar que por la magia de su paisaje y lo que su tierra transmite nos transporta a otro espacio y momento únicos, especiales. Posee viñedos de 20 años de edad e implantaciones de 6 años, donde también encontramos una importante quinta de olivos. Si bien predomina el Malbec, también encontramos Cabernet Sauvignon y, en número reducido, Petit Verdot”, presentó el emprendimiento privadísimo.

Funciona principalmente como su lugar de trabajo, viñedo y sitio de reuniones íntimas o cenas exclusivas, organizadas en ocasiones especiales.

Cielo y Tierra, la bodega de Gustavo Santaolalla. Foto: Cielo y Tierra

Cuando la compraron, no era más que unos viñedos invadidos por la maleza y una casa vieja con paredes de adobe. Hoy la casa mantiene su estructura original, pero incluye algunos ambientes más: una pileta, un jacuzzi, una canchita de fútbol y el quincho, donde ocurre todo lo importante.

El querido artista, radicado en Los Ángeles, explicó el atractivo de su dominio vitivinícola: “Más allá de elegir una de las mejores zonas para el cultivo del Malbec, Lunlunta tiene otros encantos que terminaron por cerrar mi elección. El paso de los milenios fue dando lugar a una formación muy particular en Mendoza, los huaicos, cerros de tierra, piedra y arena que cobijan los viñedos otorgando un micro clima ideal para las vides. Es un lugar mágico. No por nada era el sitio elegido por los Huarpes como lugar de retiro y meditación. Un espacio que atesoro como testigo de momentos maravillosos vividos en compañía de mi familia y amigos”.

Cielo y Tierra, la bodega de Gustavo Santaolalla. Foto: Cielo y Tierra

Así se explica que la bodega no está abierta al público como la mayoría de Mendoza, aunque sí se puede adquirir su producción por diversos canales. Con una excelente producción de uvas tintas y blancas, Cielo y Tierra tiene las etiquetas Don Juan Nahuel reserva, Don Juan Nahuel, Celador y Callejón de las Brujas.