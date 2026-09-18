Crisis en Ceuta: corridas, avalanchas y disparos durante el traslado de miles de migrantes al campamento del puerto

Traslado de inmigrantes al puerto en Ceuta. Foto: EFE

La Policía de España lideró el traslado del remanente de migrantes que semanas atrás invadieron por tierra y mar el enclave de Ceuta, en un operativo que incluyó corridas, avalanchas y disparos al aire.

El despliegue comenzó a la madrugada de este viernes y estuvo marcado por momentos de tensión, ya que la policía debió intervenir para controlar los grupos de migrantes que corrían para tratar de asegurarse un lugar en el nuevo espacio.

Traslado de inmigrantes en Ceuta. Video: EFE

Cuatro horas más tarde, el primer campamento del puerto ya había sido llenado en su totalidad, lo que generó la bronca de los migrantes que se quedaron en la puerta.

Muchos debieron regresar a algunos campamentos armados en las playas de El Trampolín y Benítez, ubicadas a poco menos de un kilómetro del campamento.

Traslado de inmigrantes al puerto en Ceuta. Foto: EFE

Aún se desconoce cuántas personas estaban en las playas de la ciudad de 18,5 km2, pero se estima que el número es superior a las plazas ofertadas en la nueva estructura del puerto donde los migrantes tendrán acceso a “duchas, servicios, alimentación o camas nuevas”.

El traslado se realizó luego de que un tribunal rechazara el pedido de un sindicato policial para frenar la reubicación en las carpas temporales.

Traslado de inmigrantes al puerto en Ceuta. Foto: EFE

La decisión se dio en medio de una disputa entre el gobierno de Pedro Sánchez y la administración local de Ceuta, controlada por el Partido Popular.

El PP calificó de “caos absoluto” el traslado de migrantes y reclamó la renuncia del presidente del Gobierno español. “Devolución inmediata. Gobierno dimisión”, esctibió en X el secretario general del PP, Miguel Tellado.

Ceuta, el escenario de la tensión y la polémica

uta volvió a ocupar un lugar central en la agenda internacional tras la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, un episodio que reavivó una pregunta que aparece cada vez que la ciudad entra en crisis: ¿por qué España tiene un territorio en África? La ciudad está ubicada en la costa norte africana, frente al sur de la península ibérica, junto a la entrada oriental del estrecho de Gibraltar.

El enclave tiene una superficie de alrededor de 20 kilómetros cuadrados y limita por tierra con Marruecos, mientras que el resto de su perímetro está rodeado por el mar Mediterráneo. Junto con Melilla, constituye una de las únicas fronteras terrestres entre la Unión Europea y el continente africano.

Ceuta, la ciudad en el norte de África que el mundo mira Foto: REUTERS

Esa ubicación explica buena parte de su importancia. Ceuta no es solo una ciudad pequeña con puerto, murallas y una identidad multicultural. Es también un punto estratégico, militar, comercial y migratorio, donde Europa y África se encuentran sin necesidad de cruzar el mar.