Imágenes impactantes: el fuerte temporal en Brasil con granizo y ráfagas de 76 km/h que azotaron Ipatinga

Terrible temporal en Brasil. Foto: Captura de video.

Un fuerte temporal azotó Ipatinga, en el estado brasileño de Minas Gerais, durante el miércoles 16 de septiembre. La tormenta estuvo acompañada por intensas ráfagas de viento, lluvia abundante y una fuerte caída de granizo, que provocaron daños materiales y cortes de energía en distintos sectores de la ciudad.

Uno de los momentos más impactantes quedó registrado por un residente que filmó el fenómeno desde un estacionamiento. En las imágenes, la fuerza del viento y la cantidad de hielo que cae reducen prácticamente por completo la visibilidad, mientras los vehículos permanecen expuestos a las condiciones extremas.

El video rápidamente comenzó a circular en redes sociales y llamó la atención por la violencia con la que se desarrolló la tormenta.

Cómo fue el fuerte temporal que azotó Ipatinga

Durante el fenómeno meteorológico se registraron ráfagas de viento de hasta 76,2 kilómetros por hora, mientras que las precipitaciones alcanzaron los 38,8 milímetros en apenas una hora.

Tormenta y granizo en Brasil. Video: X/@choquei

A la lluvia se sumó una intensa caída de granizo, que golpeó automóviles, estructuras y diferentes construcciones. La combinación de viento, agua y hielo generó condiciones de muy baja visibilidad y complicó la circulación en diferentes sectores de Ipatinga.

El registro realizado en el estacionamiento muestra cómo las ráfagas levantaban y desplazaban distintos objetos, mientras el granizo caía con fuerza sobre los vehículos. La escena generó numerosas reacciones entre los usuarios de las redes sociales.

El video del temporal que se volvió viral

Uno de los registros más difundidos muestra el interior de un estacionamiento durante el momento de mayor intensidad de la tormenta. La combinación de viento, granizo y lluvia prácticamente transforma el lugar en una nube blanca, con los automóviles apenas visibles.

La espectacularidad de las imágenes hizo que el video se viralizara rápidamente en plataformas como Instagram. Muchos usuarios compararon el escenario con una película de terror debido a la oscuridad, la escasa visibilidad y la violencia de las ráfagas.

El fenómeno volvió a mostrar la intensidad que pueden alcanzar los temporales severos en distintas regiones de Brasil y la rapidez con la que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en pocos minutos.

Los daños que provocó la tormenta en la ciudad brasileña

El temporal también dejó consecuencias materiales en distintos puntos de Ipatinga. Entre las principales afectaciones se registraron árboles y postes del tendido eléctrico caídos, además de daños en el cableado.

Granizo en Brasil. Foto: Captura de video.

Como consecuencia, varios sectores de la ciudad sufrieron cortes de energía eléctrica. Los fuertes vientos también provocaron daños en techos y ventanas, mientras que los vehículos que quedaron expuestos al granizo resultaron afectados.

La caída de árboles y postes generó además obstáculos y complicaciones en diferentes calles, en medio de un escenario marcado por las intensas precipitaciones.