comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Imágenes impactantes: el fuerte temporal en Brasil con granizo y ráfagas de 76 km/h que azotaron Ipatinga

Una intensa tormenta golpeó la ciudad brasileña de Ipatinga con fuertes vientos, lluvia y una impresionante caída de granizo. El fenómeno provocó daños materiales, caída de árboles y postes y cortes de energía, mientras un video del temporal se viralizó en redes sociales.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Terrible temporal en Brasil.
Terrible temporal en Brasil. Foto: Captura de video.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Un fuerte temporal azotó Ipatinga, en el estado brasileño de Minas Gerais, durante el miércoles 16 de septiembre. La tormenta estuvo acompañada por intensas ráfagas de viento, lluvia abundante y una fuerte caída de granizo, que provocaron daños materiales y cortes de energía en distintos sectores de la ciudad.

Uno de los momentos más impactantes quedó registrado por un residente que filmó el fenómeno desde un estacionamiento. En las imágenes, la fuerza del viento y la cantidad de hielo que cae reducen prácticamente por completo la visibilidad, mientras los vehículos permanecen expuestos a las condiciones extremas.

El video rápidamente comenzó a circular en redes sociales y llamó la atención por la violencia con la que se desarrolló la tormenta.

Cómo fue el fuerte temporal que azotó Ipatinga

Durante el fenómeno meteorológico se registraron ráfagas de viento de hasta 76,2 kilómetros por hora, mientras que las precipitaciones alcanzaron los 38,8 milímetros en apenas una hora.

Contenido Recomendado

Feroz tormenta en Santa Fe:los impresionantes videos del granizo y las fuertes ráfagas de viento en San Genaro y Las Rosas

Feroz tormenta en Santa Fe: los impresionantes videos del granizo y las fuertes ráfagas de viento en San Genaro y Las Rosas

La Ciudad y el Conurbano, bajo el impacto del temporal:destrozos, inundaciones y vuelos demorados

La Ciudad y el Conurbano, bajo el impacto del temporal: destrozos, inundaciones y vuelos demorados
Tormenta y granizo en Brasil. Video: X/@choquei

A la lluvia se sumó una intensa caída de granizo, que golpeó automóviles, estructuras y diferentes construcciones. La combinación de viento, agua y hielo generó condiciones de muy baja visibilidad y complicó la circulación en diferentes sectores de Ipatinga.

El registro realizado en el estacionamiento muestra cómo las ráfagas levantaban y desplazaban distintos objetos, mientras el granizo caía con fuerza sobre los vehículos. La escena generó numerosas reacciones entre los usuarios de las redes sociales.

El video del temporal que se volvió viral

Uno de los registros más difundidos muestra el interior de un estacionamiento durante el momento de mayor intensidad de la tormenta. La combinación de viento, granizo y lluvia prácticamente transforma el lugar en una nube blanca, con los automóviles apenas visibles.

La espectacularidad de las imágenes hizo que el video se viralizara rápidamente en plataformas como Instagram. Muchos usuarios compararon el escenario con una película de terror debido a la oscuridad, la escasa visibilidad y la violencia de las ráfagas.

El fenómeno volvió a mostrar la intensidad que pueden alcanzar los temporales severos en distintas regiones de Brasil y la rapidez con la que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en pocos minutos.

Los daños que provocó la tormenta en la ciudad brasileña

El temporal también dejó consecuencias materiales en distintos puntos de Ipatinga. Entre las principales afectaciones se registraron árboles y postes del tendido eléctrico caídos, además de daños en el cableado.

Granizo en Brasil. Foto: Captura de video.

Como consecuencia, varios sectores de la ciudad sufrieron cortes de energía eléctrica. Los fuertes vientos también provocaron daños en techos y ventanas, mientras que los vehículos que quedaron expuestos al granizo resultaron afectados.

La caída de árboles y postes generó además obstáculos y complicaciones en diferentes calles, en medio de un escenario marcado por las intensas precipitaciones.

TemporalTormentasBrasil
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Buscan voluntarios para cumplir con solo 28 horas semanales de trabajo:ofrecen hospedaje gratis y 2 días libres en una ciudad costera de Chile

    Buscan voluntarios para cumplir con solo 28 horas semanales de trabajo: ofrecen hospedaje gratis y 2 días libres en una ciudad costera de Chile

  2. Buscan voluntarios para trabajar solo 5 horas diarias en la campiña francesa:brindan alojamiento gratis, comidas y 2 días libres

    Buscan voluntarios para trabajar solo 5 horas diarias en la campiña francesa: brindan alojamiento gratis, comidas y 2 días libres

  3. China impulsa un tren bioceánico en Sudamérica:el megaproyecto que podría cambiar el comercio con Asia

    China impulsa un tren bioceánico en Sudamérica: el megaproyecto que podría cambiar el comercio con Asia

  4. F-16 argentinos:harán escala en Brasil antes de llegar a Córdoba y ya tienen fecha de traslado

    F-16 argentinos: harán escala en Brasil antes de llegar a Córdoba y ya tienen fecha de traslado

  5. ¿Qué le pasó a Xi Jinping?:el gesto del presidente indio durante la Cumbre de los BRICS que generó rumores sobre la salud del mandatario chino

    ¿Qué le pasó a Xi Jinping?: el gesto del presidente indio durante la Cumbre de los BRICS que generó rumores sobre la salud del mandatario chino
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Milei en el polo industrial de Bahía Blanca:inversiones millonarias y el mensaje político de cara a 2027

Milei en el polo industrial de Bahía Blanca: inversiones millonarias y el mensaje político de cara a 2027

F-16 argentinos:harán escala en Brasil antes de llegar a Córdoba y ya tienen fecha de traslado

Nuevo gesto de Patricia Bullrich:tras críticas al interior del Gobierno, publicó un video con una canción de Lali Espósito

El Senado aprobó el proyecto de Inocencia Fiscal II:qué cambia con la nueva ley

Economía

El Gobierno mantuvo el superávit fiscal en agosto tras pagar vencimientos de deuda:cuánto fue el saldo financiero a favor

El Gobierno mantuvo el superávit fiscal en agosto tras pagar vencimientos de deuda: cuánto fue el saldo financiero a favor

AUH de ANSES:el calendario entra en sus últimos días y estos DNI todavía deben cobrar

Policía Federal:cuánto cobrará cada rango en octubre de 2026, con salarios de hasta $3,7 millones

Inocencia Fiscal II:qué cambia en Ganancias y quiénes podrán acceder al nuevo régimen

Internacionales

Imágenes impactantes:el fuerte temporal en Brasil con granizo y ráfagas de 76 km/h que azotaron Ipatinga

Imágenes impactantes: el fuerte temporal en Brasil con granizo y ráfagas de 76 km/h que azotaron Ipatinga

Impactante video en Ceuta:corridas, avalanchas y disparos durante el traslado de miles de migrantes al campamento del puerto

F-16 argentinos:harán escala en Brasil antes de llegar a Córdoba y ya tienen fecha de traslado

Elecciones en Rusia:el plan de Putin para medir lealtades y detectar el desgaste del poder