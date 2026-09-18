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Video: las trágicas imágenes de las inundaciones en Bangladesh por la crecida y la erosión del río Padma

Las aguas anegaron viviendas, escuelas y tierras de cultivo en Chapainawabganj, mientras más de 4.000 familias sufren las consecuencias de la crecida. Los habitantes reclaman defensas fluviales permanentes para frenar el avance del río.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Inundaciones en Bangladesh.
Inundaciones en Bangladesh. Foto: Captura de video.
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Las aguas de la crecida volvieron a golpear con fuerza a varias comunidades de Bangladesh, donde miles de familias quedaron afectadas por las inundaciones y la erosión de las riberas. En el distrito de Chapainawabganj, las zonas bajas a lo largo del río Padma permanecen anegadas y los habitantes reclaman la construcción de defensas fluviales permanentes para evitar que el avance del agua siga destruyendo viviendas y tierras de cultivo.

Las imágenes registradas en la zona muestran chozas rodeadas o parcialmente sumergidas por el agua en la aldea de Char Narayanpur. Algunos vecinos utilizan botes para desplazarse, mientras otros recuperan sus pertenencias de casas que fueron dañadas o directamente derrumbadas por la erosión.

Crecida de un río en Bangladesh obliga a la población a tener que abandonar el lugar. Video: Viory.

La erosión del río amenaza viviendas y tierras de cultivo

Los habitantes de la unión de Narayanpur aseguran que grandes extensiones de terreno desaparecieron como consecuencia de la erosión de la ribera. Ante esta situación, reclamaron a las autoridades la construcción de un dique permanente que permita proteger a las comunidades de futuras crecidas.

“En nombre de nuestros vecinos, apelamos humildemente al ministro de Recursos Hídricos y a los funcionarios competentes de la Junta de Desarrollo del Agua para que, si se construye aquí un dique permanente, se crea la oportunidad de una forma de vida estable para una población de entre 30.000 y 40.000 residentes”, señaló el vecino Omar Farooq.

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Inundaciones en Bangladesh. Foto: Captura de video.

La situación obligó a numerosas familias a desmontar sus propias viviendas y trasladarse hacia sectores considerados más seguros. Mientras tanto, casas, mercados y escuelas permanecen bajo el agua, dejando aisladas a distintas comunidades debido a la profundidad de la inundación.

“Muchas personas han sufrido pérdidas. Debido a la erosión de la ribera y a las inundaciones, la gente ha desmantelado sus hogares y se ha trasladado a otros lugares”, explicó otro residente, Muhaiminul Islam.

Más de 4.000 familias afectadas por las inundaciones

De acuerdo con los reportes sobre la situación en Chapainawabganj, alrededor de 4.350 familias quedaron anegadas después de que la crecida de los ríos afectara comunidades ubicadas en las upazilas de Sadar y Shibganj.

El aumento del nivel del agua en los ríos Padma, Mahananda y Punarbhaba estuvo relacionado con las inundaciones registradas aguas arriba y las fuertes lluvias que golpearon la región. El fenómeno provocó anegamientos en diferentes sectores del distrito noroccidental a mediados de septiembre.

Tras las inundaciones, el diputado por Chapainawabganj, Nurul Islam Bulbul, junto con funcionarios de la administración local, recorrió las zonas afectadas para supervisar la situación y brindar asistencia a los damnificados.

El río Padma comenzó a bajar, pero persiste el riesgo

La Junta de Desarrollo del Agua de Bangladés informó que el nivel del Padma había comenzado a descender. En 24 horas, el río bajó seis centímetros y se ubicó 32 centímetros por debajo del nivel considerado de peligro.

Inundaciones en Bangladesh. Foto: Captura de video.

Sin embargo, la disminución del caudal no significó el final de la emergencia. Varios miles de personas continuaban afectadas en las zonas bajas, mientras la erosión de las riberas seguía representando una amenaza para las viviendas y las tierras productivas.

Para los habitantes de Narayanpur, la construcción de un dique permanente aparece como uno de los principales reclamos para reducir el impacto de futuras crecidas y permitir que las familias puedan regresar a una vida estable.

BangladeshInundaciones
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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