comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Video: la escandalosa pelea entre Julio Vaccari y los mellizos Barros Schelotto en el Vélez-Defensa y Justicia

El entrenador del “Halcón” había tenido un cruce con Guillermo y Gustavo en el segundo tiempo y la bronca se desató después del empate 1-1. Mirá las imágenes.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La escandalosa pelea entre Julio Vaccari y los mellizos Barros Schelotto.
La escandalosa pelea entre Julio Vaccari y los mellizos Barros Schelotto. Foto: Captura
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El empate 1-1 entre Vélez Sarsfield y Defensa y Justicia quedó marcado por el escándalo. Al finalizar el partido, Julio Vaccari, entrenador del “Halcón”, se enfrentó a golpes con el cuerpo técnico del “Fortín”, encabezado por los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto.

Vaccari y el banco de Vélez habían tenido una fuerte discusión durante el segundo tiempo del partido válido por la fecha 5 del Torneo Clausura. La bronca fue tal que, apenas el árbitro Nicolás Ramírez anunció el final del juego en Liniers, se armó un tenso tumulto en el túnel rumbo al vestuario.

De de inmediato, Guillermo fue a buscar al DT del conjunto de Varela y todo quedó registrado por las cámaras de la transmisión: hubo corridas, empujones y manotazos de ambos lados.

Pelea entre Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari. Video: TNT Sports Premium

Por qué Julio Vaccari se peleó con Guillermo y Gustavo Barros Schelotto

Vaccari apuntó directamente hacia el banco de Vélez y, visiblemente alterado, comenzó a reclamar a los gritos: “Es un maleducado, me dijo que cierre el orto. Conmigo no te hagás el vivo. A mí no me faltés el respeto”.

Contenido Recomendado

Gimnasia (Mendoza) vs. Talleres EN VIVO hoy:resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Gimnasia (Mendoza) vs. Talleres EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Torneo Clausura:en un partido caliente, Vélez empató con Defensa y Justicia en Liniers

Torneo Clausura: en un partido caliente, Vélez empató con Defensa y Justicia en Liniers

A su lado estaba su ayudante, Gastón Machín, quien también se sumó al cruce verbal contra integrantes del cuerpo técnico del Fortín. Sin embargo, las imágenes de la transmisión no permitieron identificar con claridad si el reclamo estaba dirigido a Guillermo Barros Schelotto, Gustavo Barros Schelotto o Federico Insua.

Tras el episodio, Thiago Silvero, jugador de Vélez, intentó bajarle el tono a la situación: “Fui a separar, traté de calmar las aguas, pero no vi nada”, declaró.

Así empezó la pelea entre Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari. Video: TNT Sports Premium

Qué dijeron Julio Vaccari y Guillermo Barros Scheloto su pelea

En la conferencia de prensa posterior al empate, Vaccari negó cualquier enfrentamiento y afirmó que no ocurrió nada grave. “No sé que pasó. No pasó nada, yo no me enteré de nada, no sé qué pasó”, comentó el entrenador de Defensa y Justicia.

Y añadió: “Absolutamente nada, lo que pasa en un partido. Nada se puede explicar, nada se puede hablar. Absolutamente nada. Nada importante, nada que contar. Es un partido de fútbol, nos juntamos y se terminó”.

Por su parte, Guillermo Barros Schelotto se mantuvo en esa misma línea y también trató de minimizar lo sucedido. “Creo que nada, no pasa mucho. Discusión típica después de un partido caliente pero nada importante, nada más que eso. Nada importante, cosas que no deberían ocurrir pero no son importantes y no tienen que ver con el juego mismo”, relató el director técnico de Vélez.

“Discusiones, empujones, uno está grande y no debiera prestarse a esa situación. De repente se equivocan con alguna palabra, entender que solo queda ahí. Pero de verdad que no pasó nada más allá de lo que pasa cuando se dan partidos disputados que uno quiere ganar y nada más”, cerró el mellizo.

Torneo ClausuraVélez SarsfieldDefensa y JusticiaGuillermo Barros Schelotto
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Con un gol récord y por goleada, Arsenal se coronó campeón de la Community Shield ante el Manchester City

    Con un gol récord y por goleada, Arsenal se coronó campeón de la Community Shield ante el Manchester City

  2. A los 3 segundos:un jugador de Mar del Plata convirtió el gol más rápido de la historia del fútbol argentino

    A los 3 segundos: un jugador de Mar del Plata convirtió el gol más rápido de la historia del fútbol argentino

  3. Más denuncias por “robos arbitrales”

    Más denuncias por “robos arbitrales”

  4. Un reconocido influencer colombiano, rendido ante Messi y la Selección argentina:“Hay que mirar y aprender”

    Un reconocido influencer colombiano, rendido ante Messi y la Selección argentina: “Hay que mirar y aprender”

  5. Se publicó la cámara del árbitro de la final del Mundial:el cruce de Slavko Vincic con Messi y la confesión tras el partido

    Se publicó la cámara del árbitro de la final del Mundial: el cruce de Slavko Vincic con Messi y la confesión tras el partido
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

La mesa política de Javier Milei vuelve a reunirse este martes con el objetivo de reordenar la agenda legislativa y repasar ejes de gestión

La mesa política de Javier Milei vuelve a reunirse este martes con el objetivo de reordenar la agenda legislativa y repasar ejes de gestión

Javier Milei, en el acto homenaje al General José de San Martín:“Hoy la libertad nos enfrenta a enemigos internos y externos”

El Gobierno acelera su agenda en el Congreso, resigna las reformas de fondo y concentrará su actividad en proyectos económicos

Adriana Baravalle destacó el potencial estratégico del sector espacial argentino en ASTRUM 2026

Economía

La actividad metalúrgica cayó 4,4% en el último año y acumula una contracción del 5,5% en lo que va del 2026

La actividad metalúrgica cayó 4,4% en el último año y acumula una contracción del 5,5% en lo que va del 2026

ANSES cambia el calendario tras el feriado:quiénes cobran del martes 18 al viernes 21 de agosto

Empleadas domésticas:cuánto cuesta la hora de limpieza en agosto de 2026, según cada categoría

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026:montos y calendario de pagos

Internacionales

¿Qué hay detrás de la invasión migratoria a Ceuta?

¿Qué hay detrás de la invasión migratoria a Ceuta?

El caso O Garabelo:una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

Trágico accidente en Brasil:al menos 10 muertos tras el vuelco de un autobús cerca de Río de Janeiro

Irán ofrece una recompensa de 30.000 dólares por “matar o capturar” soldados de Estados Unidos