Video: la escandalosa pelea entre Julio Vaccari y los mellizos Barros Schelotto en el Vélez-Defensa y Justicia

La escandalosa pelea entre Julio Vaccari y los mellizos Barros Schelotto. Foto: Captura

El empate 1-1 entre Vélez Sarsfield y Defensa y Justicia quedó marcado por el escándalo. Al finalizar el partido, Julio Vaccari, entrenador del “Halcón”, se enfrentó a golpes con el cuerpo técnico del “Fortín”, encabezado por los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto.

Vaccari y el banco de Vélez habían tenido una fuerte discusión durante el segundo tiempo del partido válido por la fecha 5 del Torneo Clausura. La bronca fue tal que, apenas el árbitro Nicolás Ramírez anunció el final del juego en Liniers, se armó un tenso tumulto en el túnel rumbo al vestuario.

De de inmediato, Guillermo fue a buscar al DT del conjunto de Varela y todo quedó registrado por las cámaras de la transmisión: hubo corridas, empujones y manotazos de ambos lados.

Pelea entre Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari. Video: TNT Sports Premium

Por qué Julio Vaccari se peleó con Guillermo y Gustavo Barros Schelotto

Vaccari apuntó directamente hacia el banco de Vélez y, visiblemente alterado, comenzó a reclamar a los gritos: “Es un maleducado, me dijo que cierre el orto. Conmigo no te hagás el vivo. A mí no me faltés el respeto”.

A su lado estaba su ayudante, Gastón Machín, quien también se sumó al cruce verbal contra integrantes del cuerpo técnico del Fortín. Sin embargo, las imágenes de la transmisión no permitieron identificar con claridad si el reclamo estaba dirigido a Guillermo Barros Schelotto, Gustavo Barros Schelotto o Federico Insua.

Tras el episodio, Thiago Silvero, jugador de Vélez, intentó bajarle el tono a la situación: “Fui a separar, traté de calmar las aguas, pero no vi nada”, declaró.

Así empezó la pelea entre Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari. Video: TNT Sports Premium

Qué dijeron Julio Vaccari y Guillermo Barros Scheloto su pelea

En la conferencia de prensa posterior al empate, Vaccari negó cualquier enfrentamiento y afirmó que no ocurrió nada grave. “No sé que pasó. No pasó nada, yo no me enteré de nada, no sé qué pasó”, comentó el entrenador de Defensa y Justicia.

Y añadió: “Absolutamente nada, lo que pasa en un partido. Nada se puede explicar, nada se puede hablar. Absolutamente nada. Nada importante, nada que contar. Es un partido de fútbol, nos juntamos y se terminó”.

Por su parte, Guillermo Barros Schelotto se mantuvo en esa misma línea y también trató de minimizar lo sucedido. “Creo que nada, no pasa mucho. Discusión típica después de un partido caliente pero nada importante, nada más que eso. Nada importante, cosas que no deberían ocurrir pero no son importantes y no tienen que ver con el juego mismo”, relató el director técnico de Vélez.

“Discusiones, empujones, uno está grande y no debiera prestarse a esa situación. De repente se equivocan con alguna palabra, entender que solo queda ahí. Pero de verdad que no pasó nada más allá de lo que pasa cuando se dan partidos disputados que uno quiere ganar y nada más”, cerró el mellizo.