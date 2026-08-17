Vélez vs. Defensa y Justicia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Vélez vs Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
Formación confirmada de Vélez
Titulares
- (1) Tomás Marchiori
- (4) Joaquín García
- (3) Elías Gómez
- (16) Lisandro Magallán
- (32) Thiago Silvero
- (29) Rodrigo Aliendro
- (22) Manuel Lanzini
- (11) Matías Pellegrini
- (8) Lucas Robertone
- (17) Álex Verón
- (15) Dilan Godoy
Suplentes
- (42) Agustín Cortez
- (19) Leo Cristaldo
- (18) Simón Escobar
- (2) Emanuel Mammana
- (47) Alexis Pereyra
- (5) Claudio Baeza
- (48) Luca Feler
- (33) Thiago Villalba
- (39) Thiago Aguirre
- (30) Lautaro Piola
- (37) Juan Policella
Entrenador: Guillermo Barros Schelotto
Formación confirmada de Defensa y Justicia
Titulares
- (1) Matías Borgogno
- (29) Damián Fernández
- (21) David Martínez
- (16) Ayrton Portillo
- (3) Fernando Román Villalba
- (19) David Barbona
- (27) Domingo Blanco
- (24) Juan Manuel Gutiérrez
- (8) César Pérez
- (15) Santiago Sosa Yung
- (9) Leandro Fernández
Suplentes
- (36) Lautaro Amadé
- (6) Ezequiel Burdin
- (30) Demián Domínguez
- (2) Samuel Lucero
- (28) Valentín Loza
- (41) Ramiro Gagliardi
- (45) Thiago Martinez
- (7) Tomás Pérez
- (25) Facundo Altamira
- (44) Jonás Cabrera
- (26) Jeremías Lucco
- (22) Maximiliano Porcel
Entrenador: Julio César Vaccari
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Vélez y Defensa y Justicia?
Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Vélez vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Vélez recibe a Defensa y Justicia en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Vélez vs. Defensa y Justicia:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Vélez y Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.