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Vélez vs. Defensa y Justicia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Vélez y Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Vélez Sarsfield vs Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026.
Vélez Sarsfield vs Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Vélez recibe a Defensa y Justicia por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Estadio José Amalfitani y el pitazo inicial se escuchará a las 19:15. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Vélez vs Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

Formación confirmada de Vélez

Titulares

  • (1) Tomás Marchiori
  • (4) Joaquín García
  • (3) Elías Gómez
  • (16) Lisandro Magallán
  • (32) Thiago Silvero
  • (29) Rodrigo Aliendro
  • (22) Manuel Lanzini
  • (11) Matías Pellegrini
  • (8) Lucas Robertone
  • (17) Álex Verón
  • (15) Dilan Godoy

Suplentes

  • (42) Agustín Cortez
  • (19) Leo Cristaldo
  • (18) Simón Escobar
  • (2) Emanuel Mammana
  • (47) Alexis Pereyra
  • (5) Claudio Baeza
  • (48) Luca Feler
  • (33) Thiago Villalba
  • (39) Thiago Aguirre
  • (30) Lautaro Piola
  • (37) Juan Policella

Entrenador: Guillermo Barros Schelotto

Formación confirmada de Defensa y Justicia

Titulares

  • (1) Matías Borgogno
  • (29) Damián Fernández
  • (21) David Martínez
  • (16) Ayrton Portillo
  • (3) Fernando Román Villalba
  • (19) David Barbona
  • (27) Domingo Blanco
  • (24) Juan Manuel Gutiérrez
  • (8) César Pérez
  • (15) Santiago Sosa Yung
  • (9) Leandro Fernández

Suplentes

  • (36) Lautaro Amadé
  • (6) Ezequiel Burdin
  • (30) Demián Domínguez
  • (2) Samuel Lucero
  • (28) Valentín Loza
  • (41) Ramiro Gagliardi
  • (45) Thiago Martinez
  • (7) Tomás Pérez
  • (25) Facundo Altamira
  • (44) Jonás Cabrera
  • (26) Jeremías Lucco
  • (22) Maximiliano Porcel

Entrenador: Julio César Vaccari

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Vélez y Defensa y Justicia?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Vélez vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Vélez recibe a Defensa y Justicia en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Vélez SarsfieldDefensa y JusticiaTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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