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Expertos en interiorismo son claros: “Instalar puertas de suelo a techo es un buen recurso para que una casa parezca más alta”

Los especialistas destacaron que este recurso visual elimina cortes horizontales y aporta amplitud, incluso en casas con techos convencionales.

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Expertos en interiorismo son claros: “Instalar puertas de suelo a techo es un buen recurso para que una casa parezca más alta” .
Expertos en interiorismo son claros: “Instalar puertas de suelo a techo es un buen recurso para que una casa parezca más alta” . Foto: Foto: Gemini
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La elección de puertas interiores que van desde el suelo hasta el techo se convirtió en una de las tendencias más recomendadas por los expertos en interiorismo para quienes buscan que su casa luzca más alta y moderna. Este recurso, cada vez más habitual en proyectos de arquitectura y reformas, permite que los espacios se perciban mucho más amplios, sin necesidad de modificar la estructura original de la vivienda.

A diferencia de las puertas tradicionales, que dejan una franja de pared entre la parte superior y el techo, las puertas de suelo a techo ocupan toda la altura disponible. Así, eliminan ese corte visual y refuerzan la sensación de verticalidad, haciendo que la habitación parezca más elevada y uniforme.

Por qué las puertas altas transforman la percepción del espacio

Según los especialistas de la carpintería Vicente de la Fuente, las puertas que llegan hasta el techo “se han convertido en una opción popular gracias a su combinación entre estilo y funcionalidad”. El efecto es inmediato: al eliminar la interrupción visual que genera la pared sobre la puerta convencional, la mirada se dirige hacia arriba y la pared se percibe como una superficie continua.

Este tipo de puertas amplía el espacio.
Este tipo de puertas amplía el espacio. Foto: Foto: Gemini

Este tipo de puertas no solo aportan una estética elegante y minimalista, sino que también brindan continuidad visual y una sensación de amplitud notable. Por eso, resultan especialmente recomendables en departamentos pequeños, donde cada recurso que sume metros visuales marca la diferencia.

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Además, los expertos remarcan que las puertas altas permiten un mayor flujo de luz natural, ya que al no tener un tramo de pared en la parte superior, la luz de las ventanas adyacentes se distribuye mejor y se reduce la necesidad de iluminación artificial durante el día.

Cómo potenciar el efecto: puertas enrasadas y sin marcos

Para quienes buscan una integración total, existen las llamadas puertas enrasadas o flush doors, que quedan al mismo nivel que la pared y prescinden de marcos, jambas y tapajuntas convencionales. Cuando están cerradas, la hoja se funde visualmente con el tabique, logrando una superficie limpia y continua.

Este diseño suma versatilidad, ya que se adapta tanto a estilos rústicos como minimalistas o clásicos. Los profesionales destacan que, más allá del estilo decorativo, las puertas de suelo a techo realzan cualquier ambiente y pueden integrarse en pasillos, distribuidores o reformas donde no es posible aumentar la altura real del techo.

También en techos convencionales: amplitud y diseño en cualquier casa

Desde Gutiérrez Arquitectura y Const, subrayan que “las puertas hasta el techo no solo aportan amplitud y altura visual, sino que eliminan cortes horizontales, logrando espacios más modernos, limpios y elegantes”. Incluso en viviendas con techos de altura estándar, este recurso refuerza la verticalidad y aprovecha mejor el espacio disponible.

Si bien la instalación de puertas de suelo a techo puede impactar en el presupuesto, los especialistas coinciden en que la diferencia en diseño y percepción del ambiente es innegable. Por eso, cada vez más proyectos apuestan por este tipo de soluciones para transformar la sensación de los ambientes sin grandes obras.

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