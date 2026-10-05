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Un camino de tierra, apenas 131 habitantes y sabores de 1926: la joya bonaerense a poco más de 350 kilómetros de CABA con una panadería histórica

A poco más de 350 kilómetros de CABA se encuentra La Constancia, una pequeña localidad rural con más de un siglo de historia. Entre caminos de tierra y construcciones antiguas, sobrevive una panadería familiar que todavía prepara sus productos como en 1926.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Entre caminos de tierra y construcciones antiguas, sobrevive una panadería familiar
Entre caminos de tierra y construcciones antiguas, sobrevive una panadería familiar Foto: Web Turismo Ayacucho
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Al final de un camino de tierra, rodeado de campos, árboles añosos y un silencio difícil de encontrar en las grandes ciudades, aparece un destino que parece detenido en el tiempo. Se trata de La Constancia, una pequeña localidad perteneciente al partido bonaerense de Ayacucho.

El pueblo conserva antiguas construcciones, costumbres rurales y comercios que permiten reconstruir una etapa fundamental de la historia de la provincia de Buenos Aires. Su principal atractivo es una panadería con casi cien años de tradición, donde todavía se elaboran panes, galletas y tortas negras en un horno a leña.

La historia del pueblo bonaerense que nació como centro agrícola

Los orígenes de La Constancia se remontan a 1888, cuando los hermanos Cosme y Gervasio Mariño impulsaron la creación de un centro agrícola sobre aproximadamente 2.700 hectáreas que habían pertenecido a la antigua estancia El Rosario.

La iniciativa surgió dentro del marco de la Ley de Centros Agrícolas de 1887, una política provincial que buscaba repartir tierras, promover la producción agrícola y favorecer la instalación permanente de familias en diferentes zonas rurales bonaerenses.

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La Constancia
El pueblo conserva antiguas construcciones, costumbres rurales y comercios Foto: Instagram @pueblosbuenosaires

Aunque el centro agrícola se desarticuló formalmente hacia fines de 1894, en medio de una crisis económica que afectó a la provincia y sus instituciones bancarias, muchos habitantes decidieron quedarse. Aquella permanencia permitió el nacimiento de una comunidad que alcanzaría una importante actividad económica y social durante las primeras décadas del siglo XX.

Una particularidad marcó su desarrollo: La Constancia no contó durante décadas con una estación ferroviaria propia. Los vecinos debían trasladarse hasta la estación de Cangallo, situada a unos siete kilómetros, para viajar o transportar la producción de los campos.

De 200 a 400 habitantes: la época de mayor esplendor

Hacia 1918, La Constancia contaba con alrededor de 200 habitantes, una estafeta postal, un destacamento policial y diferentes comercios. Su mayor crecimiento habría llegado a mediados del siglo XX, cuando llegó a reunir aproximadamente 400 residentes.

En aquellos años funcionaban la Escuela Primaria N° 16, un club, una herrería, una barbería, una panadería y varios almacenes. También existían espacios de encuentro frecuentados por trabajadores rurales y familias de los campos cercanos.

La Constancia
Se encuentra a 29 km de la ciudad de Ayacucho por camino de tierra Foto: Instagram @pueblosbuenosaires

Uno de los establecimientos más representativos era el almacén de ramos generales La Feria, donde los vecinos podían comprar alimentos, herramientas y artículos de uso cotidiano. Más que simples comercios, estos lugares funcionaban como puntos de reunión en los que se intercambiaban noticias y se organizaba buena parte de la vida comunitaria. En la actualidad, el antiguo almacén forma parte del circuito rural promocionado por la Dirección de Turismo de Ayacucho.

Con el avance del siglo XX, el éxodo hacia las ciudades y las transformaciones en la producción agropecuaria provocaron una reducción progresiva de la población. Según los datos difundidos del Censo 2022, La Constancia cuenta con 131 habitantes, aunque otras estimaciones consideran solamente a quienes viven en el pequeño casco del pueblo.

A pesar de los cambios, la localidad logró conservar buena parte de su identidad rural.

La panadería de 1926 que todavía cocina con horno a leña

El gran símbolo de La Constancia es su histórica panadería. El comercio fue adquirido en 1926 por el abuelo de Sergio, su actual responsable, aunque existen referencias que indican que el establecimiento ya funcionaba desde algunos años antes.

Casi un siglo después, Sergio y su esposa continúan utilizando recetas, herramientas y procedimientos heredados de las generaciones anteriores. La elaboración artesanal y los tiempos pacientes de preparación marcan una enorme diferencia frente a los procesos industriales.

La Constancia
Una pequeña localidad rural con más de un siglo de historia Foto: Instagram @pueblosbuenosaires

Entre sus especialidades aparecen las galletas de campo, los panes caseros y las tradicionales tortas negras. Los productos se cocinan en un antiguo horno alimentado con leña, manteniendo una costumbre familiar que lleva décadas resistiendo el paso del tiempo.

La panadería es mucho más que un comercio. Representa un auténtico archivo de sabores, recuerdos e historias familiares, además de continuar funcionando como un punto de encuentro para vecinos, trabajadores rurales y visitantes.

Cómo llegar a La Constancia desde CABA

Para conocer La Constancia desde la Ciudad de Buenos Aires, primero hay que viajar hasta Ayacucho. La distancia entre CABA y esa ciudad bonaerense es de aproximadamente 324 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje de casi cuatro horas, dependiendo del tránsito, las paradas y el camino elegido.

Una de las alternativas posibles parte por la Autopista Buenos Aires-La Plata y continúa por las rutas provinciales 215, 29 y 50 hasta llegar a Ayacucho. Desde allí se debe tomar el acceso rural hacia La Constancia.

El pueblo se encuentra a unos 29 kilómetros de Ayacucho, aunque algunos registros de viaje ubican determinados accesos a cerca de 26 kilómetros. El último tramo se realiza por un camino de tierra, por lo cual el recorrido completo desde CABA puede superar los 350 kilómetros y demandar alrededor de cinco horas.

La Constancia
La Constancia es una localidad del partido de Ayacucho Foto: Instagram @pueblosbuenosaires

Antes de emprender el viaje, se recomienda consultar el pronóstico y verificar el estado del camino, especialmente si llovió durante los días anteriores. También conviene cargar combustible en Ayacucho, llevar efectivo y descargar previamente el mapa, ya que la señal de telefonía móvil puede ser inestable en la zona rural.

Quienes no viajen en auto pueden tomar un micro hasta Ayacucho, pero deberán coordinar con anticipación un traslado particular para completar el último tramo hasta La Constancia.

Al final del recorrido espera un pueblo pequeño con una historia enorme: construcciones antiguas, memoria rural y una panadería donde todavía se enciende un horno a leña que lleva casi cien años desafiando al tiempo.

TurismoPuebloProvincia de Buenos Aires
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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